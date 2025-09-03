https://sarabic.ae/20250903/إسرائيل-تعلن-إحباط-محاولة-لاغتيال-بن-غفير-1104468102.html

إسرائيل تعلن إحباط محاولة لاغتيال بن غفير

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي أحبط محاولة لاغتيال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير. 03.09.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الشاباك اعتقل خلية تابعة لحركة "حماس" خططت لمحاولة اغتيال للوزير بن غفير كان من المقرر أن تتم عبر طائرة مسيّرة محمّلة بالمتفجرات.وذكر "الشاباك" أنه بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، ألقى القبض على خلية تابعة للحركة في منطقة الخليل خلال الأسابيع الأخيرة، مشتبها بأنها عملت تحت قيادة "حماس" في تركيا من أجل اغتيال بن غفير.ونقلت القناة عن بيان لجهاز "الشاباك"، أن المشتبه بهم اشتروا طائرات مسيرة لتحميلها بالمتفجرات تمهيدا لاستخدامها في الهجوم على منزل بن غفير، غير أن السلطات الإسرائيلية صادرتها أثناء حملة الاعتقالات، ولا يزال التحقيق جاريا.ومن جانبه، عبّر إيتمار بن غفير عن شكره للأجهزة الأمنية الإسرائيلية لإحباطها محاولة اغتياله، قائلا: "لقد حاولت حماس اغتيالي 5 مرات لكنها فشلت، سأواصل سياسة الحزم والمطالبة بانتصار كامل في غزة ومحو حماس من على الخريطة"، على حد زعمه.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

