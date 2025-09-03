انفجار عبوة ناسفة بسيارة قرب منطقة المزة في دمشق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250903/انفجار-عبوة-ناسفة-بسيارة-قرب-منطقة-المزة-في-دمشق-1104477095.html
انفجار عبوة ناسفة بسيارة قرب منطقة المزة في دمشق
انفجار عبوة ناسفة بسيارة قرب منطقة المزة في دمشق
سبوتنيك عربي
انفجرت عبوة ناسفة في سيارة بمدخل حي "المزة 86" بالعاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، وسمع دوي الانفجار في أنحاء المدينة. 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T20:22+0000
2025-09-03T20:23+0000
العالم
أخبار سوريا اليوم
دمشق
صوت انفجار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/14/1085221516_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_a51c9edf98e83a689441598029d23c62.jpg
وذكرت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أنه لم ترد تقاريرعن وقوع إصابات جراء الانفجار حتى الآن. وقال العميد أسامة محمد خير عاتكة، قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق: "الانفجار الذي وقع في منطقة مزة 86 ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي. وقد استجابت وحداتنا على الفور، حيث تم تطويق الموقع وتأمينه بشكل كامل، دون تسجيل أي خسائر بشرية".وأضاف أن "الجهات المختصة قد باشرت تحقيقا عاجلا لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا العمل الإرهابي".وفي وقت سابق اليوم، سُمع دوي انفجار ضخم بالقرب من مطار دمشق الدولي، جنوبي العاصمة السورية دمشق، في حين نشرت وسائل إعلام سورية صورا لانفجار مجهول في قاعدة عسكرية سابقة قرب المطار.أفادت الهيئة العامة للطيران المدني السوري أن "أصوات الانفجار الذي سمع ظهر اليوم الأربعاء، بالقرب من مطار دمشق الدولي، ناجم عن تفجير لمخلفات حرب قديمة، جرى التعامل معها بشكل آمن وفي منطقة بعيدة عن المطار".ونقلت وكالة ألأنباء السورية "سانا" عن الهيئة العامة، قولها: "يتمتع مطار دمشق الدولي بكامل الجاهزية التشغيلية والأمنية، وحركة الملاحة الجوية مستمرة بصورة طبيعية ومنتظمة دون أي تأثير".إعلام: الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من الأشخاص خلال توغله في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
https://sarabic.ae/20250827/الطيران-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-ريف-دمشق-وهبوط-مروحيات-تابعة-له-في-السويداء-1104217330.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/14/1085221516_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_4b0c9c5e0790f46d2b60700eb4820400.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار سوريا اليوم, دمشق, صوت انفجار
العالم, أخبار سوريا اليوم, دمشق, صوت انفجار

انفجار عبوة ناسفة بسيارة قرب منطقة المزة في دمشق

20:22 GMT 03.09.2025 (تم التحديث: 20:23 GMT 03.09.2025)
© Shams Melhem القصف الصاروخي على حي "المزة" بدمشق
القصف الصاروخي على حي المزة بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
© Shams Melhem
تابعنا عبر
انفجرت عبوة ناسفة في سيارة بمدخل حي "المزة 86" بالعاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، وسمع دوي الانفجار في أنحاء المدينة.
وذكرت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أنه لم ترد تقاريرعن وقوع إصابات جراء الانفجار حتى الآن.

من جهتها قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه يجري التحقق من طبيعة الحادث.

وقال العميد أسامة محمد خير عاتكة، قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق: "الانفجار الذي وقع في منطقة مزة 86 ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي. وقد استجابت وحداتنا على الفور، حيث تم تطويق الموقع وتأمينه بشكل كامل، دون تسجيل أي خسائر بشرية".
مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-15 (صورة ارشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
الطيران الإسرائيلي يشن غارات على ريف دمشق وهبوط مروحيات تابعة له في السويداء جنوبي سوريا
27 أغسطس, 21:25 GMT
وأضاف أن "الجهات المختصة قد باشرت تحقيقا عاجلا لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا العمل الإرهابي".
وفي وقت سابق اليوم، سُمع دوي انفجار ضخم بالقرب من مطار دمشق الدولي، جنوبي العاصمة السورية دمشق، في حين نشرت وسائل إعلام سورية صورا لانفجار مجهول في قاعدة عسكرية سابقة قرب المطار.
أفادت الهيئة العامة للطيران المدني السوري أن "أصوات الانفجار الذي سمع ظهر اليوم الأربعاء، بالقرب من مطار دمشق الدولي، ناجم عن تفجير لمخلفات حرب قديمة، جرى التعامل معها بشكل آمن وفي منطقة بعيدة عن المطار".
ونقلت وكالة ألأنباء السورية "سانا" عن الهيئة العامة، قولها: "يتمتع مطار دمشق الدولي بكامل الجاهزية التشغيلية والأمنية، وحركة الملاحة الجوية مستمرة بصورة طبيعية ومنتظمة دون أي تأثير".
إعلام: الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من الأشخاص خلال توغله في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала