انفجار عبوة ناسفة بسيارة قرب منطقة المزة في دمشق
انفجرت عبوة ناسفة في سيارة بمدخل حي "المزة 86" بالعاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، وسمع دوي الانفجار في أنحاء المدينة. 03.09.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أنه لم ترد تقاريرعن وقوع إصابات جراء الانفجار حتى الآن. وقال العميد أسامة محمد خير عاتكة، قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق: "الانفجار الذي وقع في منطقة مزة 86 ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي. وقد استجابت وحداتنا على الفور، حيث تم تطويق الموقع وتأمينه بشكل كامل، دون تسجيل أي خسائر بشرية".وأضاف أن "الجهات المختصة قد باشرت تحقيقا عاجلا لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا العمل الإرهابي".وفي وقت سابق اليوم، سُمع دوي انفجار ضخم بالقرب من مطار دمشق الدولي، جنوبي العاصمة السورية دمشق، في حين نشرت وسائل إعلام سورية صورا لانفجار مجهول في قاعدة عسكرية سابقة قرب المطار.أفادت الهيئة العامة للطيران المدني السوري أن "أصوات الانفجار الذي سمع ظهر اليوم الأربعاء، بالقرب من مطار دمشق الدولي، ناجم عن تفجير لمخلفات حرب قديمة، جرى التعامل معها بشكل آمن وفي منطقة بعيدة عن المطار".ونقلت وكالة ألأنباء السورية "سانا" عن الهيئة العامة، قولها: "يتمتع مطار دمشق الدولي بكامل الجاهزية التشغيلية والأمنية، وحركة الملاحة الجوية مستمرة بصورة طبيعية ومنتظمة دون أي تأثير".إعلام: الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من الأشخاص خلال توغله في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
20:22 GMT 03.09.2025 (تم التحديث: 20:23 GMT 03.09.2025)
انفجرت عبوة ناسفة في سيارة بمدخل حي "المزة 86" بالعاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، وسمع دوي الانفجار في أنحاء المدينة.
وذكرت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أنه لم ترد تقاريرعن وقوع إصابات جراء الانفجار حتى الآن.
من جهتها قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه يجري التحقق من طبيعة الحادث.
وقال العميد أسامة محمد خير عاتكة، قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق: "الانفجار الذي وقع في منطقة مزة 86 ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي. وقد استجابت وحداتنا على الفور، حيث تم تطويق الموقع وتأمينه بشكل كامل، دون تسجيل أي خسائر بشرية".
وأضاف أن "الجهات المختصة قد باشرت تحقيقا عاجلا لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا العمل الإرهابي".
وفي وقت سابق اليوم، سُمع دوي انفجار ضخم بالقرب من مطار دمشق الدولي، جنوبي العاصمة السورية دمشق، في حين نشرت وسائل إعلام سورية صورا لانفجار مجهول في قاعدة عسكرية سابقة قرب المطار.
أفادت الهيئة العامة للطيران المدني السوري أن "أصوات الانفجار الذي سمع ظهر اليوم الأربعاء، بالقرب من مطار دمشق الدولي، ناجم عن تفجير لمخلفات حرب قديمة، جرى التعامل معها بشكل آمن وفي منطقة بعيدة عن المطار".
ونقلت وكالة ألأنباء السورية "سانا" عن الهيئة العامة، قولها: "يتمتع مطار دمشق الدولي بكامل الجاهزية التشغيلية والأمنية، وحركة الملاحة الجوية مستمرة بصورة طبيعية ومنتظمة دون أي تأثير".