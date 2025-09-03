باحث في الشؤون الصينية: لقاءات بوتين في بكين تجسد شراكة استراتيجية لإقامة نظام عالمي بديل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشؤون الصينية: لقاءات بوتين في بكين تجسد شراكة استراتيجية لإقامة نظام عالمي بديل
باحث في الشؤون الصينية: لقاءات بوتين في بكين تجسد شراكة استراتيجية لإقامة نظام عالمي بديل
سبوتنيك عربي
علّق الباحث في الشؤون الصينية، سامر خير أحمد،على اللقاءات الثنائية التي يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، مشيرًا إلى أنها "تعكس السلوك الذي تتوافق... 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T09:14+0000
2025-09-03T09:14+0000
العالم
حصري
روسيا
الصين
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104447844_0:179:3006:1870_1920x0_80_0_0_535b5535947ec4d7367a7a01d87b124c.jpg
وقال خير أحمد في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "عناوين اللقاءات هي اقتصادية بالدرجة الأولى وتنسجم مع مجمل أهداف قمة شنغهاي التي تخيّم عليها الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض الرسوم الجمركية على دول العالم".وأشار إلى أن "عقد الرئيس بوتين لقاءاته في بكين يعبر عن مرحلة جديدة تقف فيها روسيا اليوم أكثر قوة بعد الانفتاح على إدارة دونالد ترامب من جهة، والمزيد من التوافق مع القيادة الصينية من جهة أخرى، بعد أن باتت روسيا اليوم أقرب إلى طريقة التفكير الصينية عبر المزيد من التعاون الاستراتيجي معها".وشدد الباحث في الشؤون الصينية على أن "الأهم بالنسبة لروسيا هو أمنها القومي وتوضيح موقفها من أوروبا وإيجاد مساحة أكبر للشراكة والتفاهم والخطاب المشترك"، لافتًا إلى احتمال "وجود توزيع أدوار يرضي روسيا وبقية الدول ومن بينها تركيا". كما أشار إلى أن "دعوة روسيا لرئيس الوزراء الباكستاني إلى الزيارة خلال لقاء بكين تمثل دليلًا على إمكانية التعاون بين الدول رغم الخلافات السياسية".وفي المقابل، أوضح خير أحمد أن "الغرب يروّج لفكرة أن منظمة شنغهاي تسعى لخلق قطب عالمي منافس للقطب الغربي وإعادة إحياء لغة الحرب الباردة، عبر إقامة حلف يواجه حلف الناتو"، معتبرًا أن "هذه ليست مجرد مخاوف من جانب الغرب، بل ربما تأتي في إطار التحشيد ضد هذا الشكل الجديد للنظام العالمي، لأنه يتعارض مع الشكل التقليدي القائم منذ الحرب الباردة ويتناقض مع مصالح الدول المستفيدة منه".الرئيس الصيني: العالم يواجه مرة أخرى خيارا بين السلام والحربكيم جونغ أون خلال لقائه بوتين: علاقات بيونغ يانغ وموسكو تتطور في جميع المجالات
حصري
علّق الباحث في الشؤون الصينية، سامر خير أحمد،على اللقاءات الثنائية التي يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، مشيرًا إلى أنها "تعكس السلوك الذي تتوافق عليه كل من موسكو وبكين في السعي لإقامة نظام عالمي بديل، قائم على التعددية القطبية وعلى المبادرة التي تحدث عنها الرئيس الصيني، ومفادها الحوكمة العالمية ومزيد من العدالة بين دول العالم".
وقال خير أحمد في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "عناوين اللقاءات هي اقتصادية بالدرجة الأولى وتنسجم مع مجمل أهداف قمة شنغهاي التي تخيّم عليها الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض الرسوم الجمركية على دول العالم".

وأوضح أن "القمة تقدم نموذجًا بديلًا لشكل النظام العالمي، قائمًا على تعددية الأقطاب، وعلى التعاون والتكامل الاقتصادي، وعلى إمكانية إيجاد مساحة للتعاون بين دول العالم رغم الخلافات بينها".

وأشار إلى أن "عقد الرئيس بوتين لقاءاته في بكين يعبر عن مرحلة جديدة تقف فيها روسيا اليوم أكثر قوة بعد الانفتاح على إدارة دونالد ترامب من جهة، والمزيد من التوافق مع القيادة الصينية من جهة أخرى، بعد أن باتت روسيا اليوم أقرب إلى طريقة التفكير الصينية عبر المزيد من التعاون الاستراتيجي معها".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس دولة كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونج أون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
بمشاركة الرئيس بوتين.. عرض عسكري ضخم في الصين بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية... فيديو
03:25 GMT
وشدد الباحث في الشؤون الصينية على أن "الأهم بالنسبة لروسيا هو أمنها القومي وتوضيح موقفها من أوروبا وإيجاد مساحة أكبر للشراكة والتفاهم والخطاب المشترك"، لافتًا إلى احتمال "وجود توزيع أدوار يرضي روسيا وبقية الدول ومن بينها تركيا". كما أشار إلى أن "دعوة روسيا لرئيس الوزراء الباكستاني إلى الزيارة خلال لقاء بكين تمثل دليلًا على إمكانية التعاون بين الدول رغم الخلافات السياسية".
وفي المقابل، أوضح خير أحمد أن "الغرب يروّج لفكرة أن منظمة شنغهاي تسعى لخلق قطب عالمي منافس للقطب الغربي وإعادة إحياء لغة الحرب الباردة، عبر إقامة حلف يواجه حلف الناتو"، معتبرًا أن "هذه ليست مجرد مخاوف من جانب الغرب، بل ربما تأتي في إطار التحشيد ضد هذا الشكل الجديد للنظام العالمي، لأنه يتعارض مع الشكل التقليدي القائم منذ الحرب الباردة ويتناقض مع مصالح الدول المستفيدة منه".
الرئيس الصيني: العالم يواجه مرة أخرى خيارا بين السلام والحرب
كيم جونغ أون خلال لقائه بوتين: علاقات بيونغ يانغ وموسكو تتطور في جميع المجالات
