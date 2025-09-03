دراسة توضح علاقة نظام "الكيتو" بشيخوخة الذكور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250903/دراسة-توضح-علاقة-نظام-الكيتو-بشيخوخة-الذكور-1104463911.html
دراسة توضح علاقة نظام "الكيتو" بشيخوخة الذكور
دراسة توضح علاقة نظام "الكيتو" بشيخوخة الذكور
سبوتنيك عربي
أصبح نظام الكيتو الغذائي في السنوات الأخيرة خيارا شائعا عالميا لفقدان الوزن وتنظيم مستويات السكر في الدم، إلا أن دراسة حديثة نشرتها مجلة Cell Reports تثير... 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T13:17+0000
2025-09-03T13:17+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1a/1097177381_0:59:2813:1641_1920x0_80_0_0_321215bc548483ab4f0e39a261e4de15.jpg
في تجربة علمية أجراها فريق من الباحثين في جامعة الصحة في تكساس على فئران المختبر، أظهرت النتائج أن اتباع هذا النظام يؤدي إلى تجمع خلايا تحمل علامات الشيخوخة المبكرة لدى الذكور حصرا، دون ملاحظة هذا التأثير لدى الإناث، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".غير أن الدراسة كشفت عن جانب آخر، حيث لم يقتصر الأمر على شيخوخة الخلايا، بل شمل أيضا ارتفاعاً في مستويات الإجهاد التأكسدي لدى الذكور، وهو عامل يعجل بتلف الأنسجة ويضعف وظائفها الأساسية.وبحسب الفريق البحثي، لعب هرمون الإستروجين دورا حاسما كعامل وقائي في هذه العملية. إذ أدى إعطاء جرعات من الإستروجين للذكور إلى اختفاء الآثار السلبية تقريبا، بينما أثار استخدام عقار "تاموكسيفين" – الذي يعيق تأثير الإستروجين – ظهور هذه الآثار لدى الإناث.ويؤكد العلماء أن هذه الاكتشافات تمهد الطريق لمرحلة متقدمة في دراسات الحميات الغذائية المخصصة، حيث يصبح "الكيتو" غير مناسب للجميع بالتساوي.ومن الآن فصاعدا، ينبغي لاختصاصيي التغذية أن يراعوا عوامل مثل الهرمونات إلى جانب الوزن والعمر والصحة العامة، لتجنب أي مخاطر محتملة على الذكور والإناث على حد سواء.
https://sarabic.ae/20250902/دراسة-الشباب-أكثر-تعاسة-من-كبار-السن-1104426854.html
https://sarabic.ae/20250902/دراسة-تكشف-تأثير-الموسيقى-في-مقاومة-مرض-خطير--1104422803.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1a/1097177381_0:0:2501:1875_1920x0_80_0_0_ef830d419f4c51db0438b5f1384514cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات

دراسة توضح علاقة نظام "الكيتو" بشيخوخة الذكور

13:17 GMT 03.09.2025
© Unsplash/ John Thomas الشيخوخة
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
© Unsplash/ John Thomas
تابعنا عبر
أصبح نظام الكيتو الغذائي في السنوات الأخيرة خيارا شائعا عالميا لفقدان الوزن وتنظيم مستويات السكر في الدم، إلا أن دراسة حديثة نشرتها مجلة Cell Reports تثير مخاوف جدية بشأن تأثيراته الجانبية غير المتوقعة، خاصة على الذكور.
في تجربة علمية أجراها فريق من الباحثين في جامعة الصحة في تكساس على فئران المختبر، أظهرت النتائج أن اتباع هذا النظام يؤدي إلى تجمع خلايا تحمل علامات الشيخوخة المبكرة لدى الذكور حصرا، دون ملاحظة هذا التأثير لدى الإناث، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

وتعتمد حمية الكيتو أساسا على زيادة استهلاك الدهون مع تقليل الكربوهيدرات إلى أدنى مستوياتها، وغالبا ما يوصى بها لعلاج حالات الصرع أو ضبط السكري من النوع الثاني.

السعادة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
مجتمع
دراسة: الشباب أكثر تعاسة من كبار السن
أمس, 14:55 GMT
غير أن الدراسة كشفت عن جانب آخر، حيث لم يقتصر الأمر على شيخوخة الخلايا، بل شمل أيضا ارتفاعاً في مستويات الإجهاد التأكسدي لدى الذكور، وهو عامل يعجل بتلف الأنسجة ويضعف وظائفها الأساسية.
وبحسب الفريق البحثي، لعب هرمون الإستروجين دورا حاسما كعامل وقائي في هذه العملية. إذ أدى إعطاء جرعات من الإستروجين للذكور إلى اختفاء الآثار السلبية تقريبا، بينما أثار استخدام عقار "تاموكسيفين" – الذي يعيق تأثير الإستروجين – ظهور هذه الآثار لدى الإناث.
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
مجتمع
دراسة تكشف تأثير الموسيقى في مقاومة مرض خطير
أمس, 13:20 GMT

يبرز هذا الاختلاف بوضوح كيف تؤثر الهرمونات الجنسية على الاستجابة للنظام الغذائي، ما يفتح أبوابا لفهم أعمق للفروقات بين الذكور والإناث في ردود الفعل الجسدية.

ويؤكد العلماء أن هذه الاكتشافات تمهد الطريق لمرحلة متقدمة في دراسات الحميات الغذائية المخصصة، حيث يصبح "الكيتو" غير مناسب للجميع بالتساوي.
ومن الآن فصاعدا، ينبغي لاختصاصيي التغذية أن يراعوا عوامل مثل الهرمونات إلى جانب الوزن والعمر والصحة العامة، لتجنب أي مخاطر محتملة على الذكور والإناث على حد سواء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала