مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة تكشف تأثير الموسيقى في مقاومة مرض خطير
دراسة تكشف تأثير الموسيقى في مقاومة مرض خطير
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة أن تعلم العزف على آلة موسيقية يمكن أن يشكل درعا واقيا للدماغ ضد آثار الشيخوخة، من خلال تعزيز "الاحتياطي المعرفي"، وهو قدرة الدماغ على... 02.09.2025
مجتمع
أخبار كندا
الصين
بريطانيا
منوعات
وأظهر البحث، الذي أجراه فريق من العلماء في كندا والصين ونشرته صحيفة بريطانية، أن كبار السن الذين مارسوا العزف الموسيقي لفترات طويلة يتمتعون بقدرة متميزة على تمييز الكلام في بيئات صاخبة مقارنة بأقرانهم غير الموسيقيين. وأوضحت الدراسة أن التدريب الموسيقي المكثف، بمتوسط 12 ساعة أسبوعيا، يعزز الروابط بين مناطق الدماغ المسؤولة عن السمع، الحركة، والكلام، مما يتيح التعامل بفعالية مع الضوضاء المحيطة ويقلل من الحاجة للتعويض عن التدهور المرتبط بالعمر.تؤكد هذه النتائج أهمية التدريب الموسيقي كوسيلة فعالة لدعم مرونة الدماغ والحفاظ على وظائفه العقلية مع تقدم العمر.
https://sarabic.ae/20250901/دراسة-هشاشة-الأظافر-قد-تكشف-مشكلات-صحية-خطيرة-1104385625.html
https://sarabic.ae/20250831/دراسة-تكشف-ما-الذي-يجعل-مذاق-الشوكولاتة-لذيذا-لهذه-الدرجة-1104358347.html
13:20 GMT 02.09.2025
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية حديثة أن تعلم العزف على آلة موسيقية يمكن أن يشكل درعا واقيا للدماغ ضد آثار الشيخوخة، من خلال تعزيز "الاحتياطي المعرفي"، وهو قدرة الدماغ على التكيف والحفاظ على كفاءته الذهنية رغم التقدم في السن.
وأظهر البحث، الذي أجراه فريق من العلماء في كندا والصين ونشرته صحيفة بريطانية، أن كبار السن الذين مارسوا العزف الموسيقي لفترات طويلة يتمتعون بقدرة متميزة على تمييز الكلام في بيئات صاخبة مقارنة بأقرانهم غير الموسيقيين.
طلاء الأظافر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
مجتمع
دراسة: هشاشة الأظافر قد تكشف مشكلات صحية خطيرة
أمس, 16:12 GMT

وأشارت صور الرنين المغناطيسي الوظيفي إلى أن أدمغة هؤلاء الموسيقيين تعمل بكفاءة مشابهة لأدمغة الشباب، حيث تستهلك طاقة أقل لمعالجة الأصوات.

وأوضحت الدراسة أن التدريب الموسيقي المكثف، بمتوسط 12 ساعة أسبوعيا، يعزز الروابط بين مناطق الدماغ المسؤولة عن السمع، الحركة، والكلام، مما يتيح التعامل بفعالية مع الضوضاء المحيطة ويقلل من الحاجة للتعويض عن التدهور المرتبط بالعمر.
شوكولاتة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
مجتمع
دراسة تكشف ما الذي يجعل مذاق الشوكولاتة لذيذا لهذه الدرجة
31 أغسطس, 19:34 GMT

وفي هذا السياق، قال الدكتور يي دو من الأكاديمية الصينية للعلوم: "كما تصدر آلة موسيقية محترفة نغمة نقية دون جهد كبير، تعمل أدمغة الموسيقيين المسنين بكفاءة وسلاسة، بفضل سنوات من التدريب المستمر".

تؤكد هذه النتائج أهمية التدريب الموسيقي كوسيلة فعالة لدعم مرونة الدماغ والحفاظ على وظائفه العقلية مع تقدم العمر.
