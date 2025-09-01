عربي
دراسة: هشاشة الأظافر قد تكشف مشكلات صحية خطيرة
دراسة: هشاشة الأظافر قد تكشف مشكلات صحية خطيرة
وفقا لدراسة أجرتها جامعة هارفارد، تعاني نحو 27% من النساء من ضعف وتكسر الأظافر، وهي حالة قد تنتج عن عوامل يومية بسيطة مثل التعرض المستمر للماء والمنظفات أو استخدام مزيلات طلاء قاسية، لكنها قد تخفي أحيانا أسبابا صحية أكثر خطورة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".من بين العوامل الشائعة التي تؤدي إلى هشاشة الأظافر: الغسيل المتكرر، التعرض للمواد الكيميائية، والتقدم في العمر.كما يمكن أن ترتبط بقصور الغدة الدرقية، الذي يسبب بطء نمو الأظافر مع أعراض مثل الإرهاق وزيادة الوزن، أو متلازمة رينود التي تعيق الدورة الدموية في الأصابع، مما يؤدي إلى ترقق الأظافر. للوقاية، ينصح الخبراء باعتماد روتين يومي للعناية بالأظافر يشمل ترطيب اليدين باستمرار، ارتداء القفازات أثناء استخدام المنظفات، وتجنب الإفراط في استخدام الأظافر الصناعية أو مزيلات الطلاء القاسية. ويؤكد الأطباء أن علاج الأسباب الجذرية، مثل معالجة نقص الحديد أو تنظيم وظائف الغدة الدرقية، هو السبيل الأمثل لاستعادة صحة الأظافر. لكنهم ينبهون إلى أن التحسن قد يستغرق أشهرا حتى تنمو أظافر جديدة أقوى وأكثر صحة.
تتجاوز هشاشة الأظافر كونها مجرد مشكلة تجميلية، إذ قد تكون مؤشرا على اضطرابات صحية تحتاج إلى اهتمام فوري.
وفقا لدراسة أجرتها جامعة هارفارد، تعاني نحو 27% من النساء من ضعف وتكسر الأظافر، وهي حالة قد تنتج عن عوامل يومية بسيطة مثل التعرض المستمر للماء والمنظفات أو استخدام مزيلات طلاء قاسية، لكنها قد تخفي أحيانا أسبابا صحية أكثر خطورة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".
من بين العوامل الشائعة التي تؤدي إلى هشاشة الأظافر: الغسيل المتكرر، التعرض للمواد الكيميائية، والتقدم في العمر.
لكن المختصين يحذرون من أن هذه الحالة قد تكون إشارة إلى مشكلات صحية مثل نقص الحديد، الذي يحد من وصول الأكسجين إلى الأنسجة، مما يجعل الأظافر ضعيفة وهشة.
كما يمكن أن ترتبط بقصور الغدة الدرقية، الذي يسبب بطء نمو الأظافر مع أعراض مثل الإرهاق وزيادة الوزن، أو متلازمة رينود التي تعيق الدورة الدموية في الأصابع، مما يؤدي إلى ترقق الأظافر.
للوقاية، ينصح الخبراء باعتماد روتين يومي للعناية بالأظافر يشمل ترطيب اليدين باستمرار، ارتداء القفازات أثناء استخدام المنظفات، وتجنب الإفراط في استخدام الأظافر الصناعية أو مزيلات الطلاء القاسية.
كما يُعتبر النظام الغذائي المتوازن الغني بالبروتينات وفيتامين البيوتين عنصرا أساسيا لتعزيز قوة الأظافر ودعم نموها.
ويؤكد الأطباء أن علاج الأسباب الجذرية، مثل معالجة نقص الحديد أو تنظيم وظائف الغدة الدرقية، هو السبيل الأمثل لاستعادة صحة الأظافر. لكنهم ينبهون إلى أن التحسن قد يستغرق أشهرا حتى تنمو أظافر جديدة أقوى وأكثر صحة.
