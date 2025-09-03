عربي
https://sarabic.ae/20250903/روبيو-ترامب-يعتزم-شن-حرب-على-منظمات-المخدرات-الإرهابية-1104479074.html
روبيو: ترامب يعتزم شن حرب على "منظمات المخدرات الإرهابية"
روبيو: ترامب يعتزم شن حرب على "منظمات المخدرات الإرهابية"
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم شن حرب ضد "منظمات المخدرات الإرهابية"، بعد تدمير قوات أمريكية سفينة في البحر... 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T21:49+0000
2025-09-03T21:49+0000
ترامب
اضطرابات أمنية في فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
روبيو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0c/1100418938_0:0:1040:585_1920x0_80_0_0_9a0460cf90c7335c04eae47a96f9a1d3.jpg
وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي في المكسيك: "لقد ضربها [ترامب]، وسيتكرر ذلك مجددًا. ربما يكون ذلك يحدث الآن. المسألة أن رئيس الولايات المتحدة سيشن حربًا على منظمات المخدرات الإرهابية. هذه [العصابة] كانت تعمل في المياه الدولية متجهة إلى الولايات المتحدة لإغراق بلدنا بالسم، وفي عهد الرئيس ترامب انتهت هذه الأيام".كان ترامب قد أعلن الليلة الماضية أن ضربة عسكرية أمريكية استهدفت سفينة يُزعم ارتباطها بعصابة المخدرات الفنزويلية "ترين دي أراغوا" أسفرت عن مقتل 11 شخصًا وصفهم بـ"الإرهابيين".وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال":وأضاف ترامب: "الضربة نُفذت بينما كان الإرهابيون في عرض البحر في المياه الدولية ينقلون شحنة من المخدرات متجهة إلى الولايات المتحدة. وأسفرت العملية عن مقتل 11 إرهابيًا دون وقوع أي خسائر في صفوف القوات الأمريكية. فليكن ذلك تحذيرًا واضحًا لأي جهة تفكر في إدخال المخدرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. احذروا".وصرح وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، بأن الولايات المتحدة لن تكتفي بالضربة الأخيرة ضد من يُشتبه بأنهم تجار مخدرات فنزويليون، مؤكداً أن واشنطن ستتخذ الإجراء نفسه بحق كل من تعتبرهم "تجار مخدرات إرهابيين".وقال هيغسيث خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء: "لن نتوقف عند هذه الضربة وحدها، فأي طرف آخر يشارك في عمليات التهريب بهذه المياه ونعتبره إرهابيًا في تجارة المخدرات، سيلقى المصير نفسه".وأوضح وزير الدفاع الأمريكي ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير النظام في فنزويلا: "هذا قرار رئاسي، ونحن مستعدون لاستخدام جميع الموارد المتاحة للقوات المسلحة الأمريكية".
https://sarabic.ae/20250902/ترامب-القوات-الأمريكية-دمرت-قارب-مخدرات-قادم-من-فنزويلا-1104441948.html
روبيو: ترامب يعتزم شن حرب على "منظمات المخدرات الإرهابية"

21:49 GMT 03.09.2025
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقف على سلم طائرته الرئاسية
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقف على سلم طائرته الرئاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم شن حرب ضد "منظمات المخدرات الإرهابية"، بعد تدمير قوات أمريكية سفينة في البحر الكاريبي تزعم واشنطن أنها كانت تحمل مخدرات من فنزويلا.
وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي في المكسيك: "لقد ضربها [ترامب]، وسيتكرر ذلك مجددًا. ربما يكون ذلك يحدث الآن. المسألة أن رئيس الولايات المتحدة سيشن حربًا على منظمات المخدرات الإرهابية. هذه [العصابة] كانت تعمل في المياه الدولية متجهة إلى الولايات المتحدة لإغراق بلدنا بالسم، وفي عهد الرئيس ترامب انتهت هذه الأيام".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
ترامب: القوات الأمريكية دمرت قارب مخدرات قادم من فنزويلا
أمس, 20:48 GMT
كان ترامب قد أعلن الليلة الماضية أن ضربة عسكرية أمريكية استهدفت سفينة يُزعم ارتباطها بعصابة المخدرات الفنزويلية "ترين دي أراغوا" أسفرت عن مقتل 11 شخصًا وصفهم بـ"الإرهابيين".
وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال":
"في وقت مبكر من صباح اليوم، وبأوامر مباشرة مني، نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربة نوعية ضد إرهابيين تابعين لمنظمة ترين دي أراغوا، تم التعرف عليهم بشكل مؤكد، وذلك ضمن نطاق مسؤولية قيادة القوات الأمريكية الجنوبية. إن منظمة ترين دي أراغوا مصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية وتعمل تحت سيطرة نيكولاس مادورو، وهي مسؤولة عن جرائم قتل جماعي، وتهريب مخدرات، وجرائم اتجار بالبشر، وأعمال عنف وإرهاب عبر الولايات المتحدة ونصف الكرة الغربي".
وأضاف ترامب: "الضربة نُفذت بينما كان الإرهابيون في عرض البحر في المياه الدولية ينقلون شحنة من المخدرات متجهة إلى الولايات المتحدة. وأسفرت العملية عن مقتل 11 إرهابيًا دون وقوع أي خسائر في صفوف القوات الأمريكية. فليكن ذلك تحذيرًا واضحًا لأي جهة تفكر في إدخال المخدرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. احذروا".
وصرح وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، بأن الولايات المتحدة لن تكتفي بالضربة الأخيرة ضد من يُشتبه بأنهم تجار مخدرات فنزويليون، مؤكداً أن واشنطن ستتخذ الإجراء نفسه بحق كل من تعتبرهم "تجار مخدرات إرهابيين".
وقال هيغسيث خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء: "لن نتوقف عند هذه الضربة وحدها، فأي طرف آخر يشارك في عمليات التهريب بهذه المياه ونعتبره إرهابيًا في تجارة المخدرات، سيلقى المصير نفسه".
وأوضح وزير الدفاع الأمريكي ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير النظام في فنزويلا: "هذا قرار رئاسي، ونحن مستعدون لاستخدام جميع الموارد المتاحة للقوات المسلحة الأمريكية".
