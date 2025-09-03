https://sarabic.ae/20250903/ظهر-في-العرض-العسكري-الصيني-معلومات-عن-صاروخ-دي-إف---5-سي-النووي-العابر-للقارات-فيديو-1104454554.html

ظهر في العرض العسكري الصيني... معلومات عن صاروخ "دي إف - 5 سي" النووي العابر للقارات.. فيديو

ظهر في العرض العسكري الصيني... معلومات عن صاروخ "دي إف - 5 سي" النووي العابر للقارات.. فيديو

سبوتنيك عربي

شهد العرض العسكري الذي نظمته الصين بمناسبة الذكرى الـ 80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية والانتصار على اليابان، أنواعا مختلفة من الصواريخ الاستراتيجية القادرة... 03.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-03T08:33+0000

2025-09-03T08:33+0000

2025-09-03T09:43+0000

رصد عسكري

الصين

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104454378_14:0:1290:718_1920x0_80_0_0_a2772792fc6c8d065f23fabb75c2b125.jpg

ويظهر مقطع فيديو لـ "سبوتنيك" الصاروخ الصيني العابر للقارات "دي إف - 5 سي"، خلال استعراض مكوناته على مركبات في ساحة العرض العسكري في ميدان تيانانمن وسط العاصمة الصينية بكين.ويمثل اسم الصاروخ اختصارا لـ "دونغ فينغ - 5 / سي إس إس 4"، وهو أول صاروخ باليستي (أرض - أرض) عابر للقارات طورته الصين، ويتم إطلاقه من صوامع تحت الأرض بمدى يمكنه من الوصول إلى أهداف في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية، حسبما يشير موقع "ميسيل ثريت"، الذي أوضح أن هذا الصاروخ هو أول صاروخ عابر للقارات طورته الصين.وبحسب المعلومات المعلنة عنه، فإن مدى "دي إف - 5 سي" هو الأكبر في ترسانة الصواريخ الصينية حتى الآن، ويتميز بقدرته على نقل حمولة كبيرة من الرؤوس النووية.المواصفات الفنيةمراحل تطور الصاروخيرجع تاريخ تطوير النسخة الأولى من الصاروخ إلى عام 1981، وكانت النسخة الأولى تحمل اسم "دي إف - 5 إيه" وكانت مصممة لحمل رأس نووي واحد بقوة تدميرية تتراوح بين 1 إلى 3 ميغاطن.وبعد ذلك طورت الصين النسخة "دي إف - 5 بي" لتمكين الصاروخ من حمل أكثر من رأس نووي.أما النسخة الثالثة الأكثر تطورا، فهي "دي إف - 5 سي"، التي تم الكشف عنها خلال العرض العسكري الضخم الذي نظمته بكين بمناسبة الذكرى الـ 80 للانتصار على اليابان في الحرب العالمية الثانية.وأظهرت طريقة عرض النسخة المطورة من الصاروخ الصيني أنه يتكون من مرحلتين إضافة إلى الرأس الحربي الضخم، كما أن المرحلة الأولى تظهر اعتماد المرحلة الأولى من الصاروخ على 4 أنظمة توجيه يمكنها التحكم في مسار.وبينما يعتمد الصاروخ بصورة أساسية في مرحلتيه على الوقود السائل، فإن احتمالات خضوعه لتعديلات في المرحلة المطورة غير معروفة، خاصة أنه محاط بقدر من السرية لكونه أحد أضلع "الثالوث النووي" الصيني الذي يمثل قوة الردع التي تعتمد عليه الصين في مواجهة القوى النووية الغربية وخاصة الأمريكية.القوة التدميرية للصاروخبينما تشير التقارير إلى أن القوة التدميرية للنسختين "دي إف - 5 إيه" و"دي إف - 5 بي" تتراوح بين 1 إلى 3 ميغاطن، فإن القوة التدميرية للنسخة المطورة "دي إف - 5 سي" لا تزال غير معلنة.لكن بصورة عامة، فإن ذلك يعني أنه حتى إذا تم تزويد الصاروخ بأقل قوة تدميرية أي (1 ميغاطن) فقط، فإن الانفجار الذي ينتج عنه يكافئ تفجير مليون طن من مادة "تي إن تي" الشديدة الانفجار.وعند مقارنة الحد الأدنى للقوة التدميرية للصاروخ الصيني بقنبلة هيروشيما النووية التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في قصف اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن ذلك يعني أن قوته التدميرية تتجاوز 60 ضعف القوة التدميرية للقنبلة الأمريكية.أما إذا استخدم الصاروخ رؤوسا نووية بقوة تدميرية 3 ميغاطن، فإن الانفجار الناتج عنه يقدر بنحو 200 ضعف القوة التدميرية لقنبلة هيروشيما، ويكافئ تفجير 3 ملايين طن من مادة "تي إن تي".وتقاس القوة التدميرية للقنابل النووية بوحدة "كيلوطن" التي تكافئ تفجير ألف طن من مادة "تي إن تي" الشديدة الانفجار.لكن مع ظهور أحجام أكثر قوة، أصبحت وحدة قياس القدرة التدميرية للقنابل النووية هي "ميغاطن"، التي تكافئ تفجير مليون طن من مادة "تي إن تي".

https://sarabic.ae/20250903/بمشاركة-الرئيس-بوتين-عرض-عسكري-ضخم-في-الصين--للذكري-الـ80-للنصر-في-الحرب-العالمية-الثانية-فيديو-1104446789.html

https://sarabic.ae/20240227/قوته-تكافئ-10-قنابل-نووية-قدرات-صاروخ-يارس-الروسي-العابر-للقارات-1086461432.html

https://sarabic.ae/20200115/بينها-القيصر-الروسي-أقوى-9-قنابل-نووية-في-العالم-1044070110.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية