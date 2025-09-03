عربي
ظهر في العرض العسكري الصيني... معلومات عن صاروخ "دي إف - 5 سي" النووي العابر للقارات.. فيديو
شهد العرض العسكري الذي نظمته الصين بمناسبة الذكرى الـ 80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية والانتصار على اليابان، أنواعا مختلفة من الصواريخ الاستراتيجية القادرة على حمل رؤوس نووية، ومنها صاروخ يصل مداه إلى 13 ألف كيلومتر.
ويظهر مقطع فيديو لـ "سبوتنيك" الصاروخ الصيني العابر للقارات "دي إف - 5 سي"، خلال استعراض مكوناته على مركبات في ساحة العرض العسكري في ميدان تيانانمن وسط العاصمة الصينية بكين.
ويمثل اسم الصاروخ اختصارا لـ "دونغ فينغ - 5 / سي إس إس 4"، وهو أول صاروخ باليستي (أرض - أرض) عابر للقارات طورته الصين، ويتم إطلاقه من صوامع تحت الأرض بمدى يمكنه من الوصول إلى أهداف في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية، حسبما يشير موقع "ميسيل ثريت"، الذي أوضح أن هذا الصاروخ هو أول صاروخ عابر للقارات طورته الصين.
وبحسب المعلومات المعلنة عنه، فإن مدى "دي إف - 5 سي" هو الأكبر في ترسانة الصواريخ الصينية حتى الآن، ويتميز بقدرته على نقل حمولة كبيرة من الرؤوس النووية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس دولة كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونج أون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
بمشاركة الرئيس بوتين.. عرض عسكري ضخم في الصين بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية... فيديو
03:25 GMT

المواصفات الفنية

التصنيف: باليستي عابر للقارات.
المدى: 13 ألف كلم.
الطول: 32.6 متر.
القطر: 3.35 متر.
وزن الإطلاق بكامل الوقود والحمولة النووية: 183 طنا.
وزن الحمولة النووية: 3 إلى 4 أطنان.

مراحل تطور الصاروخ

يرجع تاريخ تطوير النسخة الأولى من الصاروخ إلى عام 1981، وكانت النسخة الأولى تحمل اسم "دي إف - 5 إيه" وكانت مصممة لحمل رأس نووي واحد بقوة تدميرية تتراوح بين 1 إلى 3 ميغاطن.
وبعد ذلك طورت الصين النسخة "دي إف - 5 بي" لتمكين الصاروخ من حمل أكثر من رأس نووي.
أما النسخة الثالثة الأكثر تطورا، فهي "دي إف - 5 سي"، التي تم الكشف عنها خلال العرض العسكري الضخم الذي نظمته بكين بمناسبة الذكرى الـ 80 للانتصار على اليابان في الحرب العالمية الثانية.
تجربة اطلاق صاروخ يارس المتحرك البالستي العابر للقارات من ميدان بليسيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
قوته تكافئ 10 قنابل نووية.. قدرات صاروخ "يارس" الروسي العابر للقارات
27 فبراير 2024, 17:05 GMT
وأظهرت طريقة عرض النسخة المطورة من الصاروخ الصيني أنه يتكون من مرحلتين إضافة إلى الرأس الحربي الضخم، كما أن المرحلة الأولى تظهر اعتماد المرحلة الأولى من الصاروخ على 4 أنظمة توجيه يمكنها التحكم في مسار.
وبينما يعتمد الصاروخ بصورة أساسية في مرحلتيه على الوقود السائل، فإن احتمالات خضوعه لتعديلات في المرحلة المطورة غير معروفة، خاصة أنه محاط بقدر من السرية لكونه أحد أضلع "الثالوث النووي" الصيني الذي يمثل قوة الردع التي تعتمد عليه الصين في مواجهة القوى النووية الغربية وخاصة الأمريكية.

القوة التدميرية للصاروخ

بينما تشير التقارير إلى أن القوة التدميرية للنسختين "دي إف - 5 إيه" و"دي إف - 5 بي" تتراوح بين 1 إلى 3 ميغاطن، فإن القوة التدميرية للنسخة المطورة "دي إف - 5 سي" لا تزال غير معلنة.
لكن بصورة عامة، فإن ذلك يعني أنه حتى إذا تم تزويد الصاروخ بأقل قوة تدميرية أي (1 ميغاطن) فقط، فإن الانفجار الذي ينتج عنه يكافئ تفجير مليون طن من مادة "تي إن تي" الشديدة الانفجار.
انفجار نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2020
بينها "القيصر" الروسي... أقوى 9 قنابل نووية في العالم
15 يناير 2020, 14:38 GMT
وعند مقارنة الحد الأدنى للقوة التدميرية للصاروخ الصيني بقنبلة هيروشيما النووية التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في قصف اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن ذلك يعني أن قوته التدميرية تتجاوز 60 ضعف القوة التدميرية للقنبلة الأمريكية.
أما إذا استخدم الصاروخ رؤوسا نووية بقوة تدميرية 3 ميغاطن، فإن الانفجار الناتج عنه يقدر بنحو 200 ضعف القوة التدميرية لقنبلة هيروشيما، ويكافئ تفجير 3 ملايين طن من مادة "تي إن تي".
وتقاس القوة التدميرية للقنابل النووية بوحدة "كيلوطن" التي تكافئ تفجير ألف طن من مادة "تي إن تي" الشديدة الانفجار.
لكن مع ظهور أحجام أكثر قوة، أصبحت وحدة قياس القدرة التدميرية للقنابل النووية هي "ميغاطن"، التي تكافئ تفجير مليون طن من مادة "تي إن تي".
