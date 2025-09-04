https://sarabic.ae/20250904/إعلام-واشنطن-تعتزم-تقليص-برنامج-المساعدات-الأمنية-للدول-الأوروبية-المجاورة-لروسيا-1104514556.html
إعلام: واشنطن تعتزم تقليص برنامج المساعدات الأمنية للدول الأوروبية المجاورة لروسيا
إعلام: واشنطن تعتزم تقليص برنامج المساعدات الأمنية للدول الأوروبية المجاورة لروسيا
ذكرت صحيفة بريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ستخفض تمويلها الأمني للدول الأوروبية المجاورة لروسيا بمئات الملايين من الدولارات.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة: "ستخفض الولايات المتحدة بعض تمويلها الأمني للدول الأوروبية المجاورة لروسيا... وأبلغ مسؤولو البنتاغون دبلوماسيين أوروبيين الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة لن تمول برامج تدريب وتسليح القوات في دول أوروبا الشرقية".وأفاد مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، أنطون كوبياكوف، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفقا على تقريب مواقفهما وتحسين العلاقات بين البلدين بشكل فعال.وقال كوبياكوف لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "يأتي هذا (المنتدى الاقتصادي الشرقي) بعد أحداث مهمة للغاية، عندما اتفق رئيسنا والرئيس ترامب على تقريب مواقفهما، وتحسين العلاقات بشكل فعال".وقال ترامب: "علاقتي بهم جميعا جيدة جدا (بوتين وشي جين بينغ وكيم جونغ أون) سنعرف مدى جودتها خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".
وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة: "ستخفض الولايات المتحدة بعض تمويلها الأمني للدول الأوروبية المجاورة لروسيا... وأبلغ مسؤولو البنتاغون دبلوماسيين أوروبيين الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة لن تمول برامج تدريب وتسليح القوات في دول أوروبا الشرقية".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار قد يقلص الدعم بمئات الملايين من الدولارات. ووفقا لمصادر الصحيفة، فقد صدمت دول الاتحاد الأوروبي بالقرار الأمريكي، وتحاول استيضاح التفاصيل.
وأفاد مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، أنطون كوبياكوف، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفقا على تقريب مواقفهما وتحسين العلاقات بين البلدين بشكل فعال.
وقال كوبياكوف لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "يأتي هذا (المنتدى الاقتصادي الشرقي) بعد أحداث مهمة للغاية، عندما اتفق رئيسنا والرئيس ترامب على تقريب مواقفهما، وتحسين العلاقات بشكل فعال".
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه يحظى بعلاقات جيدة مع نظرائه، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون.
وقال ترامب: "علاقتي بهم جميعا جيدة جدا (بوتين وشي جين بينغ وكيم جونغ أون) سنعرف مدى جودتها خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".