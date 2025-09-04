https://sarabic.ae/20250904/الخارجية-الروسية-كييف-تواصل-تدمير-الأسس-الروحية-والثقافية-لأوكرانيا-1104509531.html
الخارجية الروسية: كييف تواصل تدمير الأسس الروحية والثقافية لأوكرانيا
أفاد الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسي للتعاون الدولي لضمان حقوق الحرية الدينية، ميخائيل ميليخ، اليوم الخميس، بأن كييف تواصل التدمير المتعمد للأسس الروحية... 04.09.2025
أفاد الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسي للتعاون الدولي لضمان حقوق الحرية الدينية، ميخائيل ميليخ، اليوم الخميس، بأن كييف تواصل التدمير المتعمد للأسس الروحية والثقافية لأوكرانيا، وتشن حربا مفتوحة على الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية باستخدام العنف الجسدي والنفسي.
وقال ميليخ في تعليق تم نشره على موقع وزارة الخارجية الرسمي: "تواصل قيادة أوكرانيا التدمير المتعمد للأساس الروحي والثقافي لدولتها، وحرمان الملايين من مواطنيها من الذاكرة التاريخية وتدمير الوعي الوطني، بالتنكر لحقوق المؤمنين من خلالها لهذا العقاب".
وأضاف أن كييف تشن حربا مفتوحة على الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية باستخدام العنف الجسدي والنفسي.
وأفاد اتحاد الأرثوذكس على قناته في "تلغرام" في بيان، يوم 28 يونيو/ حزيران، أنه "بعد أن استبعدت السلطات الأوكرانية رجال الدين التابعين للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية (تتبع البطريركية الأرثوذكسية الروسية) من قائمة الممنوعين من التجنيد، بدأت مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية باعتقال الكهنة والشمامسة على نطاق واسع".
وأضاف: "تبين أن رجال الدين، الذين لا يملكون الحق في حمل السلاح، يواجهون خيارا قاسيا: إما الموت في الجبهة، أو الانضمام إلى الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا".
وشنت السلطات الأوكرانية أكبر موجة اضطهاد في تاريخ البلاد الحديث ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، أكبر طائفة دينية في البلاد. وقررت السلطات المحلية في مناطق مختلفة من أوكرانيا حظر أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، متذرعةً بعلاقات الكنيسة مع روسيا.