الخارجية الروسية: كييف تواصل تدمير الأسس الروحية والثقافية لأوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
سبوتنيك عربي
أفاد الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسي للتعاون الدولي لضمان حقوق الحرية الدينية، ميخائيل ميليخ، اليوم الخميس، بأن كييف تواصل التدمير المتعمد للأسس الروحية... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال ميليخ في تعليق تم نشره على موقع وزارة الخارجية الرسمي: "تواصل قيادة أوكرانيا التدمير المتعمد للأساس الروحي والثقافي لدولتها، وحرمان الملايين من مواطنيها من الذاكرة التاريخية وتدمير الوعي الوطني، بالتنكر لحقوق المؤمنين من خلالها لهذا العقاب".وأفاد اتحاد الأرثوذكس على قناته في "تلغرام" في بيان، يوم 28 يونيو/ حزيران، أنه "بعد أن استبعدت السلطات الأوكرانية رجال الدين التابعين للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية (تتبع البطريركية الأرثوذكسية الروسية) من قائمة الممنوعين من التجنيد، بدأت مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية باعتقال الكهنة والشمامسة على نطاق واسع".وشنت السلطات الأوكرانية أكبر موجة اضطهاد في تاريخ البلاد الحديث ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، أكبر طائفة دينية في البلاد. وقررت السلطات المحلية في مناطق مختلفة من أوكرانيا حظر أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، متذرعةً بعلاقات الكنيسة مع روسيا.
الخارجية الروسية: كييف تواصل تدمير الأسس الروحية والثقافية لأوكرانيا

14:59 GMT 04.09.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
أفاد الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسي للتعاون الدولي لضمان حقوق الحرية الدينية، ميخائيل ميليخ، اليوم الخميس، بأن كييف تواصل التدمير المتعمد للأسس الروحية والثقافية لأوكرانيا، وتشن حربا مفتوحة على الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية باستخدام العنف الجسدي والنفسي.
وقال ميليخ في تعليق تم نشره على موقع وزارة الخارجية الرسمي: "تواصل قيادة أوكرانيا التدمير المتعمد للأساس الروحي والثقافي لدولتها، وحرمان الملايين من مواطنيها من الذاكرة التاريخية وتدمير الوعي الوطني، بالتنكر لحقوق المؤمنين من خلالها لهذا العقاب".

وأضاف أن كييف تشن حربا مفتوحة على الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية باستخدام العنف الجسدي والنفسي.

وأفاد اتحاد الأرثوذكس على قناته في "تلغرام" في بيان، يوم 28 يونيو/ حزيران، أنه "بعد أن استبعدت السلطات الأوكرانية رجال الدين التابعين للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية (تتبع البطريركية الأرثوذكسية الروسية) من قائمة الممنوعين من التجنيد، بدأت مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية باعتقال الكهنة والشمامسة على نطاق واسع".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: القضاء على مجموعة تخريبية أوكرانية في منطقة دلتا نهر دنيبر ... فيديو
11:53 GMT
وأضاف: "تبين أن رجال الدين، الذين لا يملكون الحق في حمل السلاح، يواجهون خيارا قاسيا: إما الموت في الجبهة، أو الانضمام إلى الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا".
وشنت السلطات الأوكرانية أكبر موجة اضطهاد في تاريخ البلاد الحديث ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، أكبر طائفة دينية في البلاد. وقررت السلطات المحلية في مناطق مختلفة من أوكرانيا حظر أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، متذرعةً بعلاقات الكنيسة مع روسيا.
