الثالوث النووي الاستراتيجي للصين
شهد العرض العسكري الذي نظمته الصين بمناسبة الذكرى الـ80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية والانتصار على اليابان، أنواعا مختلفة من الصواريخ الاستراتيجية القادرة... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
انفوجرافيك
تعرف على ميزات الصواريخ الاستراتيجية القادرة على حمل رؤوس نووية من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
2025
الأخبار
انفوجرافيك, инфографика
شهد العرض العسكري الذي نظمته الصين بمناسبة الذكرى الـ80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية والانتصار على اليابان، أنواعا مختلفة من الصواريخ الاستراتيجية القادرة على حمل رؤوس نووية، ومنها صاروخ يصل مداه إلى 13 ألف كيلومتر.
تعرف على ميزات الصواريخ الاستراتيجية القادرة على حمل رؤوس نووية
من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".