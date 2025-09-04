https://sarabic.ae/20250904/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-صورة-جديدة-منسوبة-لـأبو-عبيدة-1104516899.html
جاء ذلك في بيان نشره المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي على موقع "إكس"، اليوم الخميس، بعنوان "جيش الدفاع الدفاع يكشف صورة جديدة لـ "أبو عبيدة".وقال البيان إن "جيش الدفاع وجهاز الشاباك، قضيا على الناطق باسم الجناح العسكري، مشيرا إلى أنه عثر على وثيقة من قطاع غزة تظهر، على حد زعمه، كل من أبو عبيدة، ومحمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحماس، ورافع سلامة، قائد لواء خان يونس".وبحسب الصورة المزعومة، فإن الجيش الإسرائيلي يؤكد أن أبو عبيدة، كان يتولى موقعا قياديا في قيادة عمليات "حماس".وفي 30 أغسطس/آب الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال "أبو عبيدة"، المتحدث باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية.وفي اليوم التالي أكد وزير الدفاع الإسرائيلي العملية بينما أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل تنتظر إعلان حماس، وهو ما خلق حالة من الغموض حول مصير "أبو عبيدة" الذي يلقبه الفلسطينيون بـ "الملثم".
الجيش الإسرائيلي ينشر صورة جديدة منسوبة لـ"أبو عبيدة"
نشر الجيش الإسرائيلي صورة جديدة قال إنها لـ "أبو عبيدة" المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، الذي أعلن السبت الماضي، اغتياله، دون أن تؤكد ذلك الحركة أو تنفيه.
جاء ذلك في بيان نشره المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي على موقع "إكس"، اليوم الخميس، بعنوان "جيش الدفاع الدفاع يكشف صورة جديدة لـ "أبو عبيدة
".
وقال البيان إن "جيش الدفاع وجهاز الشاباك، قضيا على الناطق باسم الجناح العسكري
، مشيرا إلى أنه عثر على وثيقة من قطاع غزة تظهر، على حد زعمه، كل من أبو عبيدة، ومحمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحماس، ورافع سلامة، قائد لواء خان يونس".
وبحسب الصورة المزعومة، فإن الجيش الإسرائيلي يؤكد أن أبو عبيدة، كان يتولى موقعا قياديا في قيادة عمليات "حماس".
وفي 30 أغسطس/آب الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي
اغتيال "أبو عبيدة"، المتحدث باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية.
وفي اليوم التالي أكد وزير الدفاع الإسرائيلي العملية بينما أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل تنتظر إعلان حماس، وهو ما خلق حالة من الغموض حول مصير "أبو عبيدة" الذي يلقبه الفلسطينيون بـ "الملثم".