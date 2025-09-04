الجيش الإسرائيلي ينشر صورة جديدة منسوبة لـ"أبو عبيدة"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
https://sarabic.ae/20250904/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-صورة-جديدة-منسوبة-لـأبو-عبيدة-1104516899.html
الجيش الإسرائيلي ينشر صورة جديدة منسوبة لـ"أبو عبيدة"
الجيش الإسرائيلي ينشر صورة جديدة منسوبة لـ"أبو عبيدة"
سبوتنيك عربي
نشر الجيش الإسرائيلي صورة جديدة قال إنها لـ "أبو عبيدة" المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، الذي أعلن السبت الماضي، اغتياله، دون أن تؤكد... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في بيان نشره المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي على موقع "إكس"، اليوم الخميس، بعنوان "جيش الدفاع الدفاع يكشف صورة جديدة لـ "أبو عبيدة".وقال البيان إن "جيش الدفاع وجهاز الشاباك، قضيا على الناطق باسم الجناح العسكري، مشيرا إلى أنه عثر على وثيقة من قطاع غزة تظهر، على حد زعمه، كل من أبو عبيدة، ومحمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحماس، ورافع سلامة، قائد لواء خان يونس".وبحسب الصورة المزعومة، فإن الجيش الإسرائيلي يؤكد أن أبو عبيدة، كان يتولى موقعا قياديا في قيادة عمليات "حماس".وفي 30 أغسطس/آب الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال "أبو عبيدة"، المتحدث باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية.وفي اليوم التالي أكد وزير الدفاع الإسرائيلي العملية بينما أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل تنتظر إعلان حماس، وهو ما خلق حالة من الغموض حول مصير "أبو عبيدة" الذي يلقبه الفلسطينيون بـ "الملثم".
© palinfo.comأبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" وصور الجنود الأسرى في الجيش الإسرائيلي
أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس وصور الجنود الأسرى في الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© palinfo.com
نشر الجيش الإسرائيلي صورة جديدة قال إنها لـ "أبو عبيدة" المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، الذي أعلن السبت الماضي، اغتياله، دون أن تؤكد ذلك الحركة أو تنفيه.
جاء ذلك في بيان نشره المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي على موقع "إكس"، اليوم الخميس، بعنوان "جيش الدفاع الدفاع يكشف صورة جديدة لـ "أبو عبيدة".
وقال البيان إن "جيش الدفاع وجهاز الشاباك، قضيا على الناطق باسم الجناح العسكري، مشيرا إلى أنه عثر على وثيقة من قطاع غزة تظهر، على حد زعمه، كل من أبو عبيدة، ومحمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحماس، ورافع سلامة، قائد لواء خان يونس".
وبحسب الصورة المزعومة، فإن الجيش الإسرائيلي يؤكد أن أبو عبيدة، كان يتولى موقعا قياديا في قيادة عمليات "حماس".
وفي 30 أغسطس/آب الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال "أبو عبيدة"، المتحدث باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية.
وفي اليوم التالي أكد وزير الدفاع الإسرائيلي العملية بينما أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل تنتظر إعلان حماس، وهو ما خلق حالة من الغموض حول مصير "أبو عبيدة" الذي يلقبه الفلسطينيون بـ "الملثم".
