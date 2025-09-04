https://sarabic.ae/20250904/بوتين-يوقع-تحت-كلماته-بشأن-الشرق-الأقصى-فيديو-1104497653.html
بوتين يوقع تحت كلماته بشأن الشرق الأقصى... فيديو
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحت كلماته بشأن الشرق الأقصى على جدار فرع المركز الوطني "روسيا" في فلاديفوستوك.
زار فلاديمير بوتين المعرض التفاعلي "اللغة الروسية الفريدة"، فرع المركز الوطني "روسيا" في فلاديفوستوك، وفي أحد الأقسام، عُرض على الرئيس الروسي كلماته حول مستقبل المنطقة.ويزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرع المركز الوطني "روسيا" في فلاديفوستوك، بحسب الكرملين.وسيطلع الرئيس الروسي على تقرير تفاعلي حول إنجازات المقاطعة ثم سيدشن مرافق إنتاج ونقل جديدة عبر الفيديو. كما سيتحدث بوتين مع متخصصين وفنانين شباب.في وقت سابق، صرح الرئيس الروسي بأن احتياطيات روسيا من الفحم تكفي لألف عام . وأضاف أن بعض المشاكل لا تزال قائمة في إمدادات الطاقة في الشرق الأقصى، ومنها الاستخدام غير المتكافئ للفحم.
زار فلاديمير بوتين المعرض التفاعلي "اللغة الروسية الفريدة"، فرع المركز الوطني "روسيا" في فلاديفوستوك، وفي أحد الأقسام، عُرض على الرئيس الروسي كلماته حول مستقبل المنطقة.
وترك توقيعه تحت اقتباسه المكتوب على الحائط والذي يقول: "من المؤكد أن الشرق الأقصى الروسي سيكون ناجحًا، كما يرى وكما يسعى إليه الناس الذين يعيشون هنا".
ويزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرع المركز الوطني "روسيا" في فلاديفوستوك، بحسب الكرملين.
وسيطلع الرئيس الروسي على تقرير تفاعلي حول إنجازات المقاطعة ثم سيدشن مرافق إنتاج ونقل جديدة عبر الفيديو. كما سيتحدث بوتين مع متخصصين وفنانين شباب.
في وقت سابق، صرح الرئيس الروسي بأن احتياطيات روسيا من الفحم تكفي لألف عام . وأضاف أن بعض المشاكل لا تزال قائمة في إمدادات الطاقة في الشرق الأقصى، ومنها الاستخدام غير المتكافئ للفحم.