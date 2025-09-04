عربي
قوات "الشرق" الروسية تحرر كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة مسؤوليتها- بحسب الدفاع
دراسة: تقنية ثورية لرصد نبض القلب باستخدام إشارات "الواي فاي"
دراسة: تقنية ثورية لرصد نبض القلب باستخدام إشارات "الواي فاي"
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أن باحثين من جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز قد تمكنوا من تطوير تقنية مبتكرة تُحوّل إشارات الواي فاي إلى أداة دقيقة لقياس نبضات القلب دون الحاجة إلى أجهزة طبية تقليدية.
النظام، المسمى "Pulse-Fi"، يعتمد على تحليل التغيرات الطفيفة في إشارات الواي فاي الناتجة عن اضطرابات نبضات القلب أثناء عبورها جسم الإنسان، بمساعدة خوارزميات تعلم آلي متقدمة، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".
وفي دراسة أجريت على 118 شخصا، أظهر النظام دقة مذهلة، حيث بلغ هامش الخطأ أقل من نصف نبضة في الدقيقة خلال 5 ثوان فقط.
تم تدريب النظام باستخدام بيانات من أجهزة قياس الأكسجين، مما مكّن الذكاء الاصطناعي من تمييز الإشارات المرتبطة بضربات القلب بدقة.
كما أثبت النظام كفاءته في ظروف مختلفة، سواء كان الشخص واقفا، جالسا، أو متحركا، مع اختباره على بيانات خارجية من باحثين برازيليين لتعزيز موثوقيته.
يُعد Pulse-Fi حلاً اقتصاديا وسهل الاستخدام، إذ استُخدمت في تطويره مكونات إلكترونية منخفضة التكلفة مثل شرائح ESP32 بسعر 10 دولارات وألواح Raspberry Pi بسعر حوالي 30 دولارًا.
وأشار الباحثون إلى إمكانية تحسين دقة النظام مستقبلا باستخدام أجهزة توجيه واي فاي تجارية.
وقال نايان بهاتيا، طالب الدكتوراه الذي شارك في قيادة المشروع إلى جانب أستاذة علوم الحاسوب كاتيا أوبرازكا: "تُظهر نتائجنا أن Pulse-Fi يمكنه العمل بكفاءة في البيئات اليومية دون الحاجة إلى معدات معقدة".
وأضاف أن الفريق يعمل حاليًا على توسيع النظام ليشمل تتبع معدلات التنفس، مما قد يُسهم في تشخيص اضطرابات مثل انقطاع النفس أثناء النوم، مع نتائج أولية واعدة في هذا المجال.
ومن أبرز مزايا النظام قدرته على العمل بفعالية من مسافة تصل إلى 3 أمتار دون التأثير على دقة القياس، وهو تطور كبير مقارنة بالأنظمة السابقة.
وقد نُشرت نتائج الدراسة في وقائع مؤتمر IEEE الدولي لعام 2025 حول الحوسبة الموزعة في الأنظمة الذكية وإنترنت الأشياء.
يفتح Pulse-Fi آفاقا جديدة للمراقبة الصحية في المنازل والبيئات العامة باستخدام البنية التحتية اللاسلكية المتوفرة، مما يُبشر بمستقبل واعد للتقنيات الصحية غير التقليدية.
