دراسة: الحرارة الشديدة تتجاوز الإرهاق وتسبب تسارع الشيخوخة
تكشف دراسة حديثة أن التعرض المستمر لموجات الحرارة الشديدة لا يقتصر تأثيره على الشعور بالإرهاق والجفاف، بل يمتد إلى تسريع شيخوخة الجسم وزيادة مخاطر الإصابة بالمشكلات الصحية.
ووفقا لما نشره موقع "نيو ساينتيست"، نقلا عن دورية "Nature Climate Change"، فإن شدة موجات الحر ترتبط ارتباطا وثيقا بتسارع التقدم في العمر البيولوجي.
وحلل الباحثون بيانات طبية لنحو 25 ألف شخص في تايوان، خلال الفترة من 2008 إلى 2022، شهدت خلالها المنطقة 30 موجة حر، عُرّفت بأنها فترات ارتفاع مستمر في درجات الحرارة لعدة أيام.
23 أغسطس, 13:16 GMT
واستخدم الباحثون فحوصات طبية تشمل وظائف الكبد، الرئة، الكلى، ضغط الدم، ومستويات الالتهابات، لحساب العمر البيولوجي للمشاركين. وقارنوا هذه البيانات بعناوين المشاركين خلال العامين السابقين لزياراتهم الطبية لتحديد مستوى تعرضهم للحرارة.
وكشفت النتائج أن زيادة شدة الحرارة تؤدي إلى تسارع الشيخوخة البيولوجية، حيث تضيف كل 1.3 درجة مئوية إضافية من الحرارة التراكمية ما بين 8 إلى 12 يوما إلى العمر البيولوجي للفرد.
1 أغسطس, 05:34 GMT
وقال كوي قوه، الباحث الرئيسي وعالم الأوبئة البيئية بجامعة هونغ كونغ، في تصريح لدورية "Nature": "قد يبدو هذا التأثير صغيرا، لكنه يحمل آثارًا كبيرة على الصحة العامة عندما يتراكم عبر الزمن وعلى مستوى السكان".
ويؤدي تغير المناخ إلى زيادة تواتر موجات الحر الشديدة عالميا. وسجل عام 2024 لقب العام الأكثر حرارة على الإطلاق، متجاوزا الرقم القياسي لعام 2023.
وأظهرت دراسة أجراها مركز المناخ أن 88% من 247 مدينة أمريكية رئيسية شهدت زيادة في أيام الحرارة الشديدة منذ عام 1970.
وتتوقع نماذج المناخ استمرار ارتفاع درجات الحرارة، مع احتمالية بنسبة 70% أن يتجاوز متوسط الاحترار العالمي 1.5 درجة مئوية خلال الفترة من 2025 إلى 2029، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
ويؤكد الخبراء أن إيجاد حلول لمواجهة الحرارة الشديدة بات أمرا ملحا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، للحد من تأثيراتها السلبية على الصحة العامة وتخفيف وطأة الشيخوخة المبكرة الناتجة عن التعرض المزمن للحر.
