دراسة: الحرارة الشديدة تتجاوز الإرهاق وتسبب تسارع الشيخوخة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250903/دراسة-الحرارة-الشديدة-تتجاوز-الإرهاق-وتسبب-تسارع-الشيخوخة--1104473365.html
دراسة: الحرارة الشديدة تتجاوز الإرهاق وتسبب تسارع الشيخوخة
دراسة: الحرارة الشديدة تتجاوز الإرهاق وتسبب تسارع الشيخوخة
سبوتنيك عربي
تكشف دراسة حديثة أن التعرض المستمر لموجات الحرارة الشديدة لا يقتصر تأثيره على الشعور بالإرهاق والجفاف، بل يمتد إلى تسريع شيخوخة الجسم وزيادة مخاطر الإصابة... 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T17:50+0000
2025-09-03T17:50+0000
مجتمع
أخبار تايوان
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1a/1097177381_0:59:2813:1641_1920x0_80_0_0_321215bc548483ab4f0e39a261e4de15.jpg
ووفقا لما نشره موقع "نيو ساينتيست"، نقلا عن دورية "Nature Climate Change"، فإن شدة موجات الحر ترتبط ارتباطا وثيقا بتسارع التقدم في العمر البيولوجي.وحلل الباحثون بيانات طبية لنحو 25 ألف شخص في تايوان، خلال الفترة من 2008 إلى 2022، شهدت خلالها المنطقة 30 موجة حر، عُرّفت بأنها فترات ارتفاع مستمر في درجات الحرارة لعدة أيام. واستخدم الباحثون فحوصات طبية تشمل وظائف الكبد، الرئة، الكلى، ضغط الدم، ومستويات الالتهابات، لحساب العمر البيولوجي للمشاركين. وقارنوا هذه البيانات بعناوين المشاركين خلال العامين السابقين لزياراتهم الطبية لتحديد مستوى تعرضهم للحرارة. وقال كوي قوه، الباحث الرئيسي وعالم الأوبئة البيئية بجامعة هونغ كونغ، في تصريح لدورية "Nature": "قد يبدو هذا التأثير صغيرا، لكنه يحمل آثارًا كبيرة على الصحة العامة عندما يتراكم عبر الزمن وعلى مستوى السكان".ويؤدي تغير المناخ إلى زيادة تواتر موجات الحر الشديدة عالميا. وسجل عام 2024 لقب العام الأكثر حرارة على الإطلاق، متجاوزا الرقم القياسي لعام 2023. وتتوقع نماذج المناخ استمرار ارتفاع درجات الحرارة، مع احتمالية بنسبة 70% أن يتجاوز متوسط الاحترار العالمي 1.5 درجة مئوية خلال الفترة من 2025 إلى 2029، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.ويؤكد الخبراء أن إيجاد حلول لمواجهة الحرارة الشديدة بات أمرا ملحا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، للحد من تأثيراتها السلبية على الصحة العامة وتخفيف وطأة الشيخوخة المبكرة الناتجة عن التعرض المزمن للحر.
https://sarabic.ae/20250823/دراسة-الدهون-الخفية-خطر-صامت-يسرع-شيخوخة-القلب-1104061270.html
https://sarabic.ae/20250801/دراسة-تكشف-سر-إبطاء-الأمراض-المزمنة-في-الشيخوخة-1103155005.html
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1a/1097177381_0:0:2501:1875_1920x0_80_0_0_ef830d419f4c51db0438b5f1384514cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تايوان, منوعات
أخبار تايوان, منوعات

دراسة: الحرارة الشديدة تتجاوز الإرهاق وتسبب تسارع الشيخوخة

17:50 GMT 03.09.2025
© Unsplash/ John Thomas الشيخوخة
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
© Unsplash/ John Thomas
تابعنا عبر
تكشف دراسة حديثة أن التعرض المستمر لموجات الحرارة الشديدة لا يقتصر تأثيره على الشعور بالإرهاق والجفاف، بل يمتد إلى تسريع شيخوخة الجسم وزيادة مخاطر الإصابة بالمشكلات الصحية.
ووفقا لما نشره موقع "نيو ساينتيست"، نقلا عن دورية "Nature Climate Change"، فإن شدة موجات الحر ترتبط ارتباطا وثيقا بتسارع التقدم في العمر البيولوجي.

وحلل الباحثون بيانات طبية لنحو 25 ألف شخص في تايوان، خلال الفترة من 2008 إلى 2022، شهدت خلالها المنطقة 30 موجة حر، عُرّفت بأنها فترات ارتفاع مستمر في درجات الحرارة لعدة أيام.
صورة لتجمع الدهون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
مجتمع
دراسة: الدهون الخفية خطر صامت يسرع شيخوخة القلب
23 أغسطس, 13:16 GMT
واستخدم الباحثون فحوصات طبية تشمل وظائف الكبد، الرئة، الكلى، ضغط الدم، ومستويات الالتهابات، لحساب العمر البيولوجي للمشاركين. وقارنوا هذه البيانات بعناوين المشاركين خلال العامين السابقين لزياراتهم الطبية لتحديد مستوى تعرضهم للحرارة.

وكشفت النتائج أن زيادة شدة الحرارة تؤدي إلى تسارع الشيخوخة البيولوجية، حيث تضيف كل 1.3 درجة مئوية إضافية من الحرارة التراكمية ما بين 8 إلى 12 يوما إلى العمر البيولوجي للفرد.

مكافحة الشيخوخة والمرض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
مجتمع
دراسة تكشف سر إبطاء الأمراض المزمنة في الشيخوخة
1 أغسطس, 05:34 GMT
وقال كوي قوه، الباحث الرئيسي وعالم الأوبئة البيئية بجامعة هونغ كونغ، في تصريح لدورية "Nature": "قد يبدو هذا التأثير صغيرا، لكنه يحمل آثارًا كبيرة على الصحة العامة عندما يتراكم عبر الزمن وعلى مستوى السكان".

ويؤدي تغير المناخ إلى زيادة تواتر موجات الحر الشديدة عالميا. وسجل عام 2024 لقب العام الأكثر حرارة على الإطلاق، متجاوزا الرقم القياسي لعام 2023.

وأظهرت دراسة أجراها مركز المناخ أن 88% من 247 مدينة أمريكية رئيسية شهدت زيادة في أيام الحرارة الشديدة منذ عام 1970.
وتتوقع نماذج المناخ استمرار ارتفاع درجات الحرارة، مع احتمالية بنسبة 70% أن يتجاوز متوسط الاحترار العالمي 1.5 درجة مئوية خلال الفترة من 2025 إلى 2029، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

ويؤكد الخبراء أن إيجاد حلول لمواجهة الحرارة الشديدة بات أمرا ملحا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، للحد من تأثيراتها السلبية على الصحة العامة وتخفيف وطأة الشيخوخة المبكرة الناتجة عن التعرض المزمن للحر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала