https://sarabic.ae/20250904/ناسا-تعلن-موعد--إرسال-رحلة-استكشافية-إلى-المريخ-1104484146.html
ناسا تعلن موعد إرسال رحلة استكشافية إلى المريخ
ناسا تعلن موعد إرسال رحلة استكشافية إلى المريخ
سبوتنيك عربي
أكد وزير النقل الأمريكي والقائم بأعمال مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، شون دافي، أن الولايات المتحدة تعتزم في إرسال رواد فضاء إلى كوكب المريخ في أوائل... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T06:15+0000
2025-09-04T06:15+0000
2025-09-04T06:15+0000
مجتمع
العالم
كوكب المريخ
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/03/1057883162_0:460:2048:1612_1920x0_80_0_0_400dc0ccdb346ae4810cdfada8b5a9b7.jpg
وقال دافي: "نرغب أولا في نقل معدات وبضائع إلى سطح القمر تمهيدا لتشييد قاعدة هناك، نريد أن نصل إلى المريخ في أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، وهذا أمر بالغ الأهمية".وأضاف: "آمل أن يتم في أبريل من العام المقبل إطلاق مركبة تحمل أربعة رواد فضاء في رحلة حول القمر، يعقبها هبوط فعلي على سطحه لمدة تتراوح بين 8 و12 يوما، بينما كان أطول بقاء سابق على القمر لا يتجاوز ثلاثة أيام"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستكون تمهيدا أساسيا للانطلاق نحو الكوكب الأحمر.وأوضح لشبكة "فوكس نيوز" أن الخبرة المكتسبة من هبوط الإنسان على القمر ستكون حاسمة لضمان بقاء رواد الفضاء على قيد الحياة أثناء المهمة .اكتشاف صادم... "ناسا" توضح سبب اختفاء المياه وانعدام الحياة على المريخ
https://sarabic.ae/20250812/اكتشاف-تكوين-صخري-مميز-بواسطة-مركبة-فضائية-في-فوهة-على-سطح-المريخ-1103641228.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/03/1057883162_0:268:2048:1804_1920x0_80_0_0_fa5b36d60e56ac30999a7690fba94d8d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, كوكب المريخ
ناسا تعلن موعد إرسال رحلة استكشافية إلى المريخ
أكد وزير النقل الأمريكي والقائم بأعمال مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، شون دافي، أن الولايات المتحدة تعتزم في إرسال رواد فضاء إلى كوكب المريخ في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، وهي مهمة ستستغرق أكثر من ثمانية أشهر.
وقال دافي: "نرغب أولا في نقل معدات وبضائع إلى سطح القمر تمهيدا لتشييد قاعدة هناك، نريد أن نصل إلى المريخ في أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، وهذا أمر بالغ الأهمية".
وتابع: "سوف يستغرق الأمر أكثر من ثمانية أشهر من السفر إلى المريخ، ثم البقاء هناك، ثم العودة".
وأضاف: "آمل أن يتم في أبريل من العام المقبل إطلاق مركبة تحمل أربعة رواد فضاء في رحلة حول القمر، يعقبها هبوط فعلي على سطحه لمدة تتراوح بين 8 و12 يوما، بينما كان أطول بقاء سابق على القمر لا يتجاوز ثلاثة أيام"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستكون تمهيدا أساسيا للانطلاق نحو الكوكب الأحمر.
وأوضح لشبكة "فوكس نيوز" أن الخبرة المكتسبة من هبوط الإنسان على القمر ستكون حاسمة لضمان بقاء رواد الفضاء على قيد الحياة أثناء المهمة .