ناسا تعلن موعد إرسال رحلة استكشافية إلى المريخ

عربي
مجتمع
أكد وزير النقل الأمريكي والقائم بأعمال مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، شون دافي، أن الولايات المتحدة تعتزم في إرسال رواد فضاء إلى كوكب المريخ في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، وهي مهمة ستستغرق أكثر من ثمانية أشهر.
وقال دافي: "نرغب أولا في نقل معدات وبضائع إلى سطح القمر تمهيدا لتشييد قاعدة هناك، نريد أن نصل إلى المريخ في أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، وهذا أمر بالغ الأهمية".

وتابع: "سوف يستغرق الأمر أكثر من ثمانية أشهر من السفر إلى المريخ، ثم البقاء هناك، ثم العودة".

وأضاف: "آمل أن يتم في أبريل من العام المقبل إطلاق مركبة تحمل أربعة رواد فضاء في رحلة حول القمر، يعقبها هبوط فعلي على سطحه لمدة تتراوح بين 8 و12 يوما، بينما كان أطول بقاء سابق على القمر لا يتجاوز ثلاثة أيام"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستكون تمهيدا أساسيا للانطلاق نحو الكوكب الأحمر.
المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
اكتشاف "تكوين صخري" مميز بواسطة مركبة فضائية في فوهة على سطح المريخ
12 أغسطس, 13:30 GMT
وأوضح لشبكة "فوكس نيوز" أن الخبرة المكتسبة من هبوط الإنسان على القمر ستكون حاسمة لضمان بقاء رواد الفضاء على قيد الحياة أثناء المهمة .
اكتشاف صادم... "ناسا" توضح سبب اختفاء المياه وانعدام الحياة على المريخ
