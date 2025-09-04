https://sarabic.ae/20250904/1104487812.html
اليوم الثاني من المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور، من فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر الذي يقام حاليا في مدينة فلايفوستوك الروسية. 04.09.2025, سبوتنيك عربي
المنتدى الاقتصادي الشرقي
فلاديفوستوك
روسيا
فلاديفوستوك
2025
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور، من فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر الذي يقام حاليا في مدينة فلايفوستوك الروسية.
جناح "سبوتنيك" في المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
إحدى المشاركات تلتقط صورة تذكارية في المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
صورة لأحد المشاركين في المنتدى وهو يجلس ويتصفح هاتفه الخلوي.
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور
صورة من جناح "GTO Arena" أثناء قيام إحدى الفتيات بتمارين رياضية.
عدد من المشاركات في أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
أحد الزوار يستريح على الأريكة خلال تجوله بين أجنحة المنتدى.
صورة لشابة في جناح VEB.RF
صور للمشاركين في المنتدى ضمن فعاليات اليوم الثاني.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور
صورة لمشاركين في المعرض يتبادلون أطراف الحديث على هامش أعمال المنتدى.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
شابة تحمل مجسما لطائرة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور
روبوت يجلس على كرسي في أحد أجنحة المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر.
