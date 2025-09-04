عربي
قوات "الشرق" الروسية تحرر كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة مسؤوليتها- بحسب الدفاع
اليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250904/1104487812.html
اليوم الثاني من المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك
اليوم الثاني من المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور، من فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر الذي يقام حاليا في مدينة فلايفوستوك الروسية. 04.09.2025, سبوتنيك عربي
اليوم الثاني من المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك

09:07 GMT 04.09.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور، من فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر الذي يقام حاليا في مدينة فلايفوستوك الروسية.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

جناح "سبوتنيك" في المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر.

جناح &quot;سبوتنيك&quot; في المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر. - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

جناح "سبوتنيك" في المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

إحدى المشاركات تلتقط صورة تذكارية في المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر.

إحدى المشاركات تلتقط صورة تذكارية في المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر. - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

إحدى المشاركات تلتقط صورة تذكارية في المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأحد المشاركين في المنتدى وهو يجلس ويتصفح هاتفه الخلوي.

صورة لأحد المشاركين في المنتدى وهو يجلس ويتصفح هاتفه الخلوي. - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأحد المشاركين في المنتدى وهو يجلس ويتصفح هاتفه الخلوي.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة من جناح "GTO Arena" أثناء قيام إحدى الفتيات بتمارين رياضية.

صورة من جناح &quot;GTO Arena&quot; أثناء قيام إحدى الفتيات بتمارين رياضية. - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة من جناح "GTO Arena" أثناء قيام إحدى الفتيات بتمارين رياضية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

عدد من المشاركات في أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر.

عدد من المشاركات في أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر. - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

عدد من المشاركات في أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

أحد الزوار يستريح على الأريكة خلال تجوله بين أجنحة المنتدى.

أحد الزوار يستريح على الأريكة خلال تجوله بين أجنحة المنتدى. - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

أحد الزوار يستريح على الأريكة خلال تجوله بين أجنحة المنتدى.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لشابة في جناح VEB.RF

صورة لشابة في جناح VEB.RF - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لشابة في جناح VEB.RF

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

صور للمشاركين في المنتدى ضمن فعاليات اليوم الثاني.

صور للمشاركين في المنتدى ضمن فعاليات اليوم الثاني. - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

صور للمشاركين في المنتدى ضمن فعاليات اليوم الثاني.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لمشاركين في المعرض يتبادلون أطراف الحديث على هامش أعمال المنتدى.

صورة لمشاركين في المعرض يتبادلون أطراف الحديث على هامش أعمال المنتدى. - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لمشاركين في المعرض يتبادلون أطراف الحديث على هامش أعمال المنتدى.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

شابة تحمل مجسما لطائرة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر.

شابة تحمل مجسما لطائرة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر. - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

شابة تحمل مجسما لطائرة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

روبوت يجلس على كرسي في أحد أجنحة المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر.

روبوت يجلس على كرسي في أحد أجنحة المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر. - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

روبوت يجلس على كرسي في أحد أجنحة المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر.

