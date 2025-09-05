https://sarabic.ae/20250905/الخارجية-البلجيكية-مصداقية-الاتحاد-الأوروبي-الدولية-تنهار-بسبب-فشله-بالوفاء-بالتزاماته-تجاه-غزة-1104550434.html
الخارجية البلجيكية: مصداقية الاتحاد الأوروبي الدولية تنهار بسبب فشله بالوفاء بالتزاماته تجاه غزة
الخارجية البلجيكية: مصداقية الاتحاد الأوروبي الدولية تنهار بسبب فشله بالوفاء بالتزاماته تجاه غزة
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفوست، أن الاتحاد الأوروبي يعجز عن الوفاء بالتزاماته بتقديم المساعدة لسكان قطاع غزة في ظل العملية العسكرية الإسرائيلية،... 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T17:13+0000
2025-09-05T17:13+0000
2025-09-05T17:13+0000
العالم العربي
أخبار بلجيكا اليوم
غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104421959_0:6:3071:1733_1920x0_80_0_0_04594192495a5ee5a0d85997a276b352.jpg
وقال ماكسيم في تصريحات لوكالة صحفية فرنسية: "لا شك في أن الاتحاد الأوروبي يعجز في هذه المرحلة عن الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة، التي تتفاقم إلى حدّ لا إنساني".وتعليقًا على تقديم الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتي لا تزال خاضعة لتقدير كل دولة عضو على حدة، وغياب موقف موحد للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في هذه القضية، أشار بريفوست إلى أن بلجيكا قررت هذا الأسبوع فرض عقوبات أحادية الجانب على إسرائيل وبعض وزراء حكومة بنيامين نتنياهو.وأكد بريفوست أن بلجيكا تعتزم دعم مبادرة فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين.ورحبت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، بتصريحات وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو، التي أكد فيها نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20250904/أمريكا-تصدر-تحذيرا-للدول-الراغبة-في-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1104514929.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104421959_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_b5640cae09f06fd5ee34ab21bd386577.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار بلجيكا اليوم, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, أخبار بلجيكا اليوم, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
الخارجية البلجيكية: مصداقية الاتحاد الأوروبي الدولية تنهار بسبب فشله بالوفاء بالتزاماته تجاه غزة
صرّح وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفوست، أن الاتحاد الأوروبي يعجز عن الوفاء بالتزاماته بتقديم المساعدة لسكان قطاع غزة في ظل العملية العسكرية الإسرائيلية، مما يُفقده مصداقيته في السياسة الخارجية.
وقال ماكسيم في تصريحات لوكالة صحفية فرنسية: "لا شك في أن الاتحاد الأوروبي يعجز في هذه المرحلة عن الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة، التي تتفاقم إلى حدّ لا إنساني".
وأضاف أيضا، انه "من الواضح أن مصداقية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، لا سيما في هذه القضية، تنهار في نظر الرأي العام".
وتعليقًا على تقديم الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتي لا تزال خاضعة لتقدير كل دولة عضو على حدة، وغياب موقف موحد للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في هذه القضية، أشار بريفوست إلى أن بلجيكا قررت هذا الأسبوع فرض عقوبات أحادية الجانب على إسرائيل وبعض وزراء حكومة بنيامين نتنياهو.
وأكد بريفوست أن بلجيكا تعتزم دعم مبادرة فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين.
وأشادت مصر، يوم الثلاثاء، بإعلان بلجيكا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الجاري، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس "رفضا قاطعا للسياسات العدوانية لإسرائيل وتوجهات حكومتها المناهضة للسلام".
ورحبت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، بتصريحات وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو، التي أكد فيها نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.