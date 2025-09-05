عربي
الخارجية البلجيكية: مصداقية الاتحاد الأوروبي الدولية تنهار بسبب فشله بالوفاء بالتزاماته تجاه غزة
الخارجية البلجيكية: مصداقية الاتحاد الأوروبي الدولية تنهار بسبب فشله بالوفاء بالتزاماته تجاه غزة
وقال ماكسيم في تصريحات لوكالة صحفية فرنسية: "لا شك في أن الاتحاد الأوروبي يعجز في هذه المرحلة عن الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة، التي تتفاقم إلى حدّ لا إنساني".وتعليقًا على تقديم الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتي لا تزال خاضعة لتقدير كل دولة عضو على حدة، وغياب موقف موحد للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في هذه القضية، أشار بريفوست إلى أن بلجيكا قررت هذا الأسبوع فرض عقوبات أحادية الجانب على إسرائيل وبعض وزراء حكومة بنيامين نتنياهو.وأكد بريفوست أن بلجيكا تعتزم دعم مبادرة فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين.ورحبت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، بتصريحات وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو، التي أكد فيها نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.
صرّح وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفوست، أن الاتحاد الأوروبي يعجز عن الوفاء بالتزاماته بتقديم المساعدة لسكان قطاع غزة في ظل العملية العسكرية الإسرائيلية، مما يُفقده مصداقيته في السياسة الخارجية.
وقال ماكسيم في تصريحات لوكالة صحفية فرنسية: "لا شك في أن الاتحاد الأوروبي يعجز في هذه المرحلة عن الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة، التي تتفاقم إلى حدّ لا إنساني".
وأضاف أيضا، انه "من الواضح أن مصداقية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، لا سيما في هذه القضية، تنهار في نظر الرأي العام".
وتعليقًا على تقديم الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتي لا تزال خاضعة لتقدير كل دولة عضو على حدة، وغياب موقف موحد للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في هذه القضية، أشار بريفوست إلى أن بلجيكا قررت هذا الأسبوع فرض عقوبات أحادية الجانب على إسرائيل وبعض وزراء حكومة بنيامين نتنياهو.
وأكد بريفوست أن بلجيكا تعتزم دعم مبادرة فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين.

وأشادت مصر، يوم الثلاثاء، بإعلان بلجيكا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الجاري، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس "رفضا قاطعا للسياسات العدوانية لإسرائيل وتوجهات حكومتها المناهضة للسلام".

ورحبت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، بتصريحات وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو، التي أكد فيها نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.
