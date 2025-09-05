أجمل الصور لهذا الأسبوع ... صور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يلتقط صورة تذكارية مع رؤساء الوفود الأجنبية المدعوة لحضور احتفالات الذكرى الثمانين لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يلتقط صورة تذكارية مع رؤساء الوفود الأجنبية المدعوة لحضور احتفالات الذكرى الثمانين لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية.
يجذب الثقب الصخري، أو تيانكينغ (حرفيًا: سكايبيت)، في منطقة يويان ذات المناظر الطبيعية الخلابة، والمعروفة بمناظرها الكارستية النموذجية وتأثير تيندال الناتج عن مرور ضوء الشمس عبر الكهف، السياح وهواة التصوير لزيارته والتقاط صور مذهلة.
يجذب الثقب الصخري، أو تيانكينغ (حرفيًا: سكايبيت)، في منطقة يويان ذات المناظر الطبيعية الخلابة، والمعروفة بمناظرها الكارستية النموذجية وتأثير تيندال الناتج عن مرور ضوء الشمس عبر الكهف، السياح وهواة التصوير لزيارته والتقاط صور مذهلة.
تقف شايلين وودلي أمام المصورين على السجادة الحمراء لفيلم "الفايكنج الأخير" خلال الدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي في البندقية بإيطاليا، يوم السبت 30 أغسطس 2025.
تقف شايلين وودلي أمام المصورين على السجادة الحمراء لفيلم "الفايكنج الأخير" خلال الدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي في البندقية بإيطاليا، يوم السبت 30 أغسطس 2025.
حشدٌ من الناس ينظم مظاهرة أمام مقر شرطة منطقة مترو جايا في جاكرتا، إندونيسيا، في 29 أغسطس/آب 2025. يطالب الحشد، الذي يضم طلابًا وعامة الناس، بالعدالة لسائق دراجة نارية أجرة عبر الإنترنت صدمته سيارة مدرعة تابعة لفيلق اللواء المتنقل في 28 أغسطس/آب.
حشدٌ من الناس ينظم مظاهرة أمام مقر شرطة منطقة مترو جايا في جاكرتا، إندونيسيا، في 29 أغسطس/آب 2025. يطالب الحشد، الذي يضم طلابًا وعامة الناس، بالعدالة لسائق دراجة نارية أجرة عبر الإنترنت صدمته سيارة مدرعة تابعة لفيلق اللواء المتنقل في 28 أغسطس/آب.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ (من اليسار إلى اليمين) في حفل الترحيب الرسمي الذي أقامه رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ لرؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ (من اليسار إلى اليمين) في حفل الترحيب الرسمي الذي أقامه رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ لرؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين.
ألقى المتظاهرون بالونات مليئة بالمياه القذرة خلال تجمع جماهيري خارج وزارة الأشغال العامة والطرق السريعة في الفلبين للتنديد بالفساد الهائل في مشاريع السيطرة على الفيضانات، والذي قد يورط مسؤولين ومهندسين في الأشغال العامة وشركات بناء وسياسيين في فضيحة أثارت غضبًا شعبيًا على الإنترنت يوم الخميس 4 سبتمبر/أيلول 2025، في مانيلا، الفلبين.
ألقى المتظاهرون بالونات مليئة بالمياه القذرة خلال تجمع جماهيري خارج وزارة الأشغال العامة والطرق السريعة في الفلبين للتنديد بالفساد الهائل في مشاريع السيطرة على الفيضانات، والذي قد يورط مسؤولين ومهندسين في الأشغال العامة وشركات بناء وسياسيين في فضيحة أثارت غضبًا شعبيًا على الإنترنت يوم الخميس 4 سبتمبر/أيلول 2025، في مانيلا، الفلبين.
يعمل أحد السكان على منع انتشار النيران من منزل محترق إلى منزل مجاور حيث يحرق حريق 6-5 مجتمع المخيم الصيني في مقاطعة تولومني بولاية كاليفورنيا يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025.
يعمل أحد السكان على منع انتشار النيران من منزل محترق إلى منزل مجاور حيث يحرق حريق 6-5 مجتمع المخيم الصيني في مقاطعة تولومني بولاية كاليفورنيا يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025.
وصل ألويس، ولي عهد ليختنشتاين، والأميرة ماري كارولين من ليختنشتاين إلى حفل زفاف الأميرة ماري كارولين من ليختنشتاين على السيد ليوبولدو مادورو فولمر في كاتدرائية القديس فلورين في فادوز، ليختنشتاين، في 30 أغسطس 2025.
وصل ألويس، ولي عهد ليختنشتاين، والأميرة ماري كارولين من ليختنشتاين إلى حفل زفاف الأميرة ماري كارولين من ليختنشتاين على السيد ليوبولدو مادورو فولمر في كاتدرائية القديس فلورين في فادوز، ليختنشتاين، في 30 أغسطس 2025.
أناس ينظرون إلى عربة ترام سياحية خرجت عن مسارها وتحطمت في لشبونة، البرتغال، الخميس 4 سبتمبر/أيلول 2025.
أناس ينظرون إلى عربة ترام سياحية خرجت عن مسارها وتحطمت في لشبونة، البرتغال، الخميس 4 سبتمبر/أيلول 2025.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني يستعدون لعرض عسكري في ميدان تيانانمن في بكين بمناسبة الذكرى الثمانين لحرب المقاومة الشعبية الصينية ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية.
جنود جيش التحرير الشعبي الصيني يستعدون لعرض عسكري في ميدان تيانانمن في بكين بمناسبة الذكرى الثمانين لحرب المقاومة الشعبية الصينية ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلاب مركز التدريب العسكري الرياضي والتعليم الوطني "فوين" أريانا ودارينا داجباتسيرينوف في فرع المركز الوطني "روسيا" في فلاديفوستوك.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلاب مركز التدريب العسكري الرياضي والتعليم الوطني "فوين" أريانا ودارينا داجباتسيرينوف في فرع المركز الوطني "روسيا" في فلاديفوستوك.
قوات الأقلية الفيتنامية تسير خلال عرض احتفالي بالذكرى الثمانين للاستقلال في هانوي، فيتنام، الثلاثاء 2 سبتمبر/أيلول 2025.
قوات الأقلية الفيتنامية تسير خلال عرض احتفالي بالذكرى الثمانين للاستقلال في هانوي، فيتنام، الثلاثاء 2 سبتمبر/أيلول 2025.