https://sarabic.ae/20250905/1104546271.html
أجمل الصور لهذا الأسبوع ... صور
أجمل الصور لهذا الأسبوع ... صور
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 05.09.2025, سبوتنيك عربي
фото, صور
фото, صور

أجمل الصور لهذا الأسبوع ... صور

16:56 GMT 05.09.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يلتقط صورة تذكارية مع رؤساء الوفود الأجنبية المدعوة لحضور احتفالات الذكرى الثمانين لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يلتقط صورة تذكارية مع رؤساء الوفود الأجنبية المدعوة لحضور احتفالات الذكرى الثمانين لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية. - سبوتنيك عربي
1/13
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يلتقط صورة تذكارية مع رؤساء الوفود الأجنبية المدعوة لحضور احتفالات الذكرى الثمانين لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية.

© Getty Images / VCG/Jiang Keqing

يجذب الثقب الصخري، أو تيانكينغ (حرفيًا: سكايبيت)، في منطقة يويان ذات المناظر الطبيعية الخلابة، والمعروفة بمناظرها الكارستية النموذجية وتأثير تيندال الناتج عن مرور ضوء الشمس عبر الكهف، السياح وهواة التصوير لزيارته والتقاط صور مذهلة.

يجذب الثقب الصخري، أو تيانكينغ (حرفيًا: سكايبيت)، في منطقة يويان ذات المناظر الطبيعية الخلابة، والمعروفة بمناظرها الكارستية النموذجية وتأثير تيندال الناتج عن مرور ضوء الشمس عبر الكهف، السياح وهواة التصوير لزيارته والتقاط صور مذهلة. - سبوتنيك عربي
2/13
© Getty Images / VCG/Jiang Keqing

يجذب الثقب الصخري، أو تيانكينغ (حرفيًا: سكايبيت)، في منطقة يويان ذات المناظر الطبيعية الخلابة، والمعروفة بمناظرها الكارستية النموذجية وتأثير تيندال الناتج عن مرور ضوء الشمس عبر الكهف، السياح وهواة التصوير لزيارته والتقاط صور مذهلة.

© AP Photo / Invision/Scott A Garfitt

تقف شايلين وودلي أمام المصورين على السجادة الحمراء لفيلم "الفايكنج الأخير" خلال الدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي في البندقية بإيطاليا، يوم السبت 30 أغسطس 2025.

تقف شايلين وودلي أمام المصورين على السجادة الحمراء لفيلم &quot;الفايكنج الأخير&quot; خلال الدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي في البندقية بإيطاليا، يوم السبت 30 أغسطس 2025. - سبوتنيك عربي
3/13
© AP Photo / Invision/Scott A Garfitt

تقف شايلين وودلي أمام المصورين على السجادة الحمراء لفيلم "الفايكنج الأخير" خلال الدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي في البندقية بإيطاليا، يوم السبت 30 أغسطس 2025.

© Getty Images / NurPhoto/Claudio Pramana

حشدٌ من الناس ينظم مظاهرة أمام مقر شرطة منطقة مترو جايا في جاكرتا، إندونيسيا، في 29 أغسطس/آب 2025. يطالب الحشد، الذي يضم طلابًا وعامة الناس، بالعدالة لسائق دراجة نارية أجرة عبر الإنترنت صدمته سيارة مدرعة تابعة لفيلق اللواء المتنقل في 28 أغسطس/آب.

حشدٌ من الناس ينظم مظاهرة أمام مقر شرطة منطقة مترو جايا في جاكرتا، إندونيسيا، في 29 أغسطس/آب 2025. يطالب الحشد، الذي يضم طلابًا وعامة الناس، بالعدالة لسائق دراجة نارية أجرة عبر الإنترنت صدمته سيارة مدرعة تابعة لفيلق اللواء المتنقل في 28 أغسطس/آب. - سبوتنيك عربي
4/13
© Getty Images / NurPhoto/Claudio Pramana

حشدٌ من الناس ينظم مظاهرة أمام مقر شرطة منطقة مترو جايا في جاكرتا، إندونيسيا، في 29 أغسطس/آب 2025. يطالب الحشد، الذي يضم طلابًا وعامة الناس، بالعدالة لسائق دراجة نارية أجرة عبر الإنترنت صدمته سيارة مدرعة تابعة لفيلق اللواء المتنقل في 28 أغسطس/آب.

© Sputnik . POOL/Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ (من اليسار إلى اليمين) في حفل الترحيب الرسمي الذي أقامه رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ لرؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ (من اليسار إلى اليمين) في حفل الترحيب الرسمي الذي أقامه رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ لرؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين. - سبوتنيك عربي
5/13
© Sputnik . POOL/Alexander Kazakov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ (من اليسار إلى اليمين) في حفل الترحيب الرسمي الذي أقامه رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ لرؤساء الوفود المشاركين في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين.

نزوح سكان مدينة غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتزايدة على المدينة
نزوح سكان مدينة غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتزايدة على المدينة - سبوتنيك عربي
6/13
© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras
نزوح سكان مدينة غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتزايدة على المدينة
© AP Photo / Aaron Favila

ألقى المتظاهرون بالونات مليئة بالمياه القذرة خلال تجمع جماهيري خارج وزارة الأشغال العامة والطرق السريعة في الفلبين للتنديد بالفساد الهائل في مشاريع السيطرة على الفيضانات، والذي قد يورط مسؤولين ومهندسين في الأشغال العامة وشركات بناء وسياسيين في فضيحة أثارت غضبًا شعبيًا على الإنترنت يوم الخميس 4 سبتمبر/أيلول 2025، في مانيلا، الفلبين.

ألقى المتظاهرون بالونات مليئة بالمياه القذرة خلال تجمع جماهيري خارج وزارة الأشغال العامة والطرق السريعة في الفلبين للتنديد بالفساد الهائل في مشاريع السيطرة على الفيضانات، والذي قد يورط مسؤولين ومهندسين في الأشغال العامة وشركات بناء وسياسيين في فضيحة أثارت غضبًا شعبيًا على الإنترنت يوم الخميس 4 سبتمبر/أيلول 2025، في مانيلا، الفلبين. - سبوتنيك عربي
7/13
© AP Photo / Aaron Favila

ألقى المتظاهرون بالونات مليئة بالمياه القذرة خلال تجمع جماهيري خارج وزارة الأشغال العامة والطرق السريعة في الفلبين للتنديد بالفساد الهائل في مشاريع السيطرة على الفيضانات، والذي قد يورط مسؤولين ومهندسين في الأشغال العامة وشركات بناء وسياسيين في فضيحة أثارت غضبًا شعبيًا على الإنترنت يوم الخميس 4 سبتمبر/أيلول 2025، في مانيلا، الفلبين.

© AP Photo / Noah Berger

يعمل أحد السكان على منع انتشار النيران من منزل محترق إلى منزل مجاور حيث يحرق حريق 6-5 مجتمع المخيم الصيني في مقاطعة تولومني بولاية كاليفورنيا يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025.

يعمل أحد السكان على منع انتشار النيران من منزل محترق إلى منزل مجاور حيث يحرق حريق 6-5 مجتمع المخيم الصيني في مقاطعة تولومني بولاية كاليفورنيا يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025. - سبوتنيك عربي
8/13
© AP Photo / Noah Berger

يعمل أحد السكان على منع انتشار النيران من منزل محترق إلى منزل مجاور حيث يحرق حريق 6-5 مجتمع المخيم الصيني في مقاطعة تولومني بولاية كاليفورنيا يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025.

© Getty Images / Gerald Matzka

وصل ألويس، ولي عهد ليختنشتاين، والأميرة ماري كارولين من ليختنشتاين إلى حفل زفاف الأميرة ماري كارولين من ليختنشتاين على السيد ليوبولدو مادورو فولمر في كاتدرائية القديس فلورين في فادوز، ليختنشتاين، في 30 أغسطس 2025.

وصل ألويس، ولي عهد ليختنشتاين، والأميرة ماري كارولين من ليختنشتاين إلى حفل زفاف الأميرة ماري كارولين من ليختنشتاين على السيد ليوبولدو مادورو فولمر في كاتدرائية القديس فلورين في فادوز، ليختنشتاين، في 30 أغسطس 2025. - سبوتنيك عربي
9/13
© Getty Images / Gerald Matzka

وصل ألويس، ولي عهد ليختنشتاين، والأميرة ماري كارولين من ليختنشتاين إلى حفل زفاف الأميرة ماري كارولين من ليختنشتاين على السيد ليوبولدو مادورو فولمر في كاتدرائية القديس فلورين في فادوز، ليختنشتاين، في 30 أغسطس 2025.

© AP Photo / Armando Franca

أناس ينظرون إلى عربة ترام سياحية خرجت عن مسارها وتحطمت في لشبونة، البرتغال، الخميس 4 سبتمبر/أيلول 2025.

أناس ينظرون إلى عربة ترام سياحية خرجت عن مسارها وتحطمت في لشبونة، البرتغال، الخميس 4 سبتمبر/أيلول 2025. - سبوتنيك عربي
10/13
© AP Photo / Armando Franca

أناس ينظرون إلى عربة ترام سياحية خرجت عن مسارها وتحطمت في لشبونة، البرتغال، الخميس 4 سبتمبر/أيلول 2025.

© Sputnik . POOL/Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني يستعدون لعرض عسكري في ميدان تيانانمن في بكين بمناسبة الذكرى الثمانين لحرب المقاومة الشعبية الصينية ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية.

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني يستعدون لعرض عسكري في ميدان تيانانمن في بكين بمناسبة الذكرى الثمانين لحرب المقاومة الشعبية الصينية ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية. - سبوتنيك عربي
11/13
© Sputnik . POOL/Alexander Kazakov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود جيش التحرير الشعبي الصيني يستعدون لعرض عسكري في ميدان تيانانمن في بكين بمناسبة الذكرى الثمانين لحرب المقاومة الشعبية الصينية ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية.

© Sputnik . POOL/Vladimir Smirnov / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلاب مركز التدريب العسكري الرياضي والتعليم الوطني "فوين" أريانا ودارينا داجباتسيرينوف في فرع المركز الوطني "روسيا" في فلاديفوستوك.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلاب مركز التدريب العسكري الرياضي والتعليم الوطني &quot;فوين&quot; أريانا ودارينا داجباتسيرينوف في فرع المركز الوطني &quot;روسيا&quot; في فلاديفوستوك. - سبوتنيك عربي
12/13
© Sputnik . POOL/Vladimir Smirnov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلاب مركز التدريب العسكري الرياضي والتعليم الوطني "فوين" أريانا ودارينا داجباتسيرينوف في فرع المركز الوطني "روسيا" في فلاديفوستوك.

© AP Photo / Pool/Vincent Thian

قوات الأقلية الفيتنامية تسير خلال عرض احتفالي بالذكرى الثمانين للاستقلال في هانوي، فيتنام، الثلاثاء 2 سبتمبر/أيلول 2025.

قوات الأقلية الفيتنامية تسير خلال عرض احتفالي بالذكرى الثمانين للاستقلال في هانوي، فيتنام، الثلاثاء 2 سبتمبر/أيلول 2025. - سبوتنيك عربي
13/13
© AP Photo / Pool/Vincent Thian

قوات الأقلية الفيتنامية تسير خلال عرض احتفالي بالذكرى الثمانين للاستقلال في هانوي، فيتنام، الثلاثاء 2 سبتمبر/أيلول 2

