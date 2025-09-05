أجمل الصور لهذا الأسبوع ... صور

© AP Photo / Aaron Favila

ألقى المتظاهرون بالونات مليئة بالمياه القذرة خلال تجمع جماهيري خارج وزارة الأشغال العامة والطرق السريعة في الفلبين للتنديد بالفساد الهائل في مشاريع السيطرة على الفيضانات، والذي قد يورط مسؤولين ومهندسين في الأشغال العامة وشركات بناء وسياسيين في فضيحة أثارت غضبًا شعبيًا على الإنترنت يوم الخميس 4 سبتمبر/أيلول 2025، في مانيلا، الفلبين.