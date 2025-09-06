عربي
أمساليوم
بث مباشر
إيقاف سواريز في الدوري الأمريكي بعد البصق على مدرب الفريق المنافس... فيديو
إيقاف سواريز في الدوري الأمريكي بعد البصق على مدرب الفريق المنافس... فيديو
إيقاف سواريز في الدوري الأمريكي بعد البصق على مدرب الفريق المنافس... فيديو

07:08 GMT 06.09.2025 (تم التحديث: 07:42 GMT 06.09.2025)
© AP Photo / Andre Pennerلويس سواريز يلعب في فريق "برشلونة"
لويس سواريز يلعب في فريق برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Andre Penner
تابعنا عبر
تلقى لويس سواريز، مهاجم فريق "إنتر ميامي" الأمريكي، عقوبة الإيقاف 6 مباريات، بعد أن بصق على مدرب سياتل ساوندرز، عقب نهائي كأس الدوريات، الذي خسره فريقه بثلاثية نظيفة، يوم الأحد الماضي.
وشملت العقوبات أيضا إيقاف زميليه سيرخيو بوسكيتس لمباراتين، وتوماس أفيلس لثلاث مباريات، إضافة إلى إيقاف ستيفن لينهارت، عضو الجهاز الفني لساوندرز، 5 مباريات، وذلك بسبب تورطهم في شجار عقب اللقاء.
وأوضحت اللجنة المنظمة أن حكام المباراة أبلغوا عن واقعة سواريز، مشيرة إلى أن العقوبات تخص بطولة كأس الدوريات، مع إمكانية أن تفرض رابطة الدوري الأمريكي عقوبات إضافية، وفقا لموقع "Field Level Media".
إنتر ميامي يتوج بلقب درع المشجعين بالدوري الأمريكي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
مجتمع
ميسي وسواريز يطلقان ناديا جديدا في أوروغواي
27 مايو, 17:01 GMT
كما أكدت أن اللاعبين الأربعة تعرضوا أيضا لغرامات مالية، وأن إيقاف سواريز سيحرمه من المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة، وربما يمتد إلى الموسم الذي يليه.
