إيقاف سواريز في الدوري الأمريكي بعد البصق على مدرب الفريق المنافس... فيديو
تلقى لويس سواريز، مهاجم فريق "إنتر ميامي" الأمريكي، عقوبة الإيقاف 6 مباريات، بعد أن بصق على مدرب سياتل ساوندرز، عقب نهائي كأس الدوريات، الذي خسره فريقه بثلاثية... 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T07:08+0000
2025-09-06T07:08+0000
2025-09-06T07:42+0000
07:08 GMT 06.09.2025 (تم التحديث: 07:42 GMT 06.09.2025)
تلقى لويس سواريز، مهاجم فريق "إنتر ميامي" الأمريكي، عقوبة الإيقاف 6 مباريات، بعد أن بصق على مدرب سياتل ساوندرز، عقب نهائي كأس الدوريات، الذي خسره فريقه بثلاثية نظيفة، يوم الأحد الماضي.
وشملت العقوبات أيضا إيقاف زميليه سيرخيو بوسكيتس لمباراتين، وتوماس أفيلس لثلاث مباريات، إضافة إلى إيقاف ستيفن لينهارت، عضو الجهاز الفني لساوندرز، 5 مباريات، وذلك بسبب تورطهم في شجار عقب اللقاء.
وأوضحت اللجنة المنظمة أن حكام المباراة أبلغوا عن واقعة سواريز، مشيرة إلى أن العقوبات تخص بطولة كأس الدوريات، مع إمكانية أن تفرض رابطة الدوري الأمريكي عقوبات إضافية، وفقا لموقع
"Field Level Media".
كما أكدت أن اللاعبين الأربعة تعرضوا أيضا لغرامات مالية، وأن إيقاف سواريز سيحرمه من المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة، وربما يمتد إلى الموسم الذي يليه.