القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 12 مقذوفا خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية عشر مرات خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 12 مقذوفا. 06.09.2025, سبوتنيك عربي
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
دونيتسك -سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة حكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تلغرام" أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، "سجلت الممثلية عشر عمليات قصف من قبل (التشكيلات المسلحة الأوكرانية)... منها 9 على محور غورلوفك..، وواقعة قصف واحدة على محور كراسنوارميسكي".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 12 مقذوفا، وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، وردت معلومات عن إصابة ثلاث مدنيين .يذكر في اليوم السابق، تم تسجيل عشر واقعات قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتقع غورلوفكا على بُعد 50 كيلومترا شمال العاصمة دونيتسك، وتضم المدينة شركة ستيرول الكيميائية وشركات تعدين الفحم.وهي واحدة من أكبر البلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتجاوز عدد سكان غورلوفكا قبل بدء الصراع في دونباس، أكثر من 250 ألف نسمة.
أخبار جمهورية دونيتسك
