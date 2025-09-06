https://sarabic.ae/20250906/بايدن-يبدأ-جمع-التبرعات-لبناء-المكتبة-الرئاسية-1104577304.html
بايدن يبدأ جمع التبرعات لبناء المكتبة الرئاسية
بدأ الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، عملية جمع التبرعات لبناء مكتبته الرئاسية في ولاية ديلاوير، التي مثلها في مجلس الشيوخ لسنوات عديدة. 06.09.2025, سبوتنيك عربي
وفقا لتقارير شبكة "سي بي إس"، نقلاً عن مصدر، فقد "وافقت مؤسسة جو وجيل بايدن على تشكيل لجنة توجيهية من 13 شخصًا للإشراف على المشروع".وعادةً ما تُدار هذه المؤسسات من قبل مكتب المكتبات الرئاسية في الأرشيف الوطني الأمريكي.
بدأ الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، عملية جمع التبرعات لبناء مكتبته الرئاسية في ولاية ديلاوير، التي مثلها في مجلس الشيوخ لسنوات عديدة.
ووفقًا للقائمة التي حصلت عليها "سي بي إس"، تضم اللجنة، على وجه الخصوص، وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن، والمستشار المقرب للرئيس السابق ستيف ريتشيتي، بالإضافة إلى خبير جمع التبرعات الشهير روفوس جيفورد، الذي سيرأس اللجنة.
تتولى المكتبات الرئاسية مسؤولية حفظ الوثائق والمواد المتعلقة بإدارة رئاسية معينة وتوفير الوصول العام إليها.
وعادةً ما تُدار هذه المؤسسات من قبل مكتب المكتبات الرئاسية في الأرشيف الوطني الأمريكي.