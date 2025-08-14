https://sarabic.ae/20250814/ميلانيا-ترامب-تهدد-هانتر-بايدن-بإجراءات-قانونية-بسبب-تصريحات-كاذبة-وتشهيرية-1103706673.html
ميلانيا ترامب تهدد هانتر بايدن بإجراءات قانونية بسبب تصريحات "كاذبة وتشهيرية"
ميلانيا ترامب تهدد هانتر بايدن بإجراءات قانونية بسبب تصريحات "كاذبة وتشهيرية"
وجهت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، إنذارا قانونيا إلى هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مطالبة إياه بسحب تصريحات وصفتها بـ"الكاذبة...
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
جو بايدن
جاء ذلك في رسالة قانونية نشرتها وسائل إعلام أمريكية، أرسلها أليخاندرو بريتو، محامي ميلانيا ترامب، إلى هانتر بايدن ومحاميه آبي لويل في 6 أغسطس/ آب الجاري.وطالبت الرسالة هانتر بـ"التراجع فورا عن التصريحات الكاذبة والتشهيرية والمُهينة والتحريضية التي أدلى بها"، وذلك خلال مقابلة مصورة مع "قناة 5" أجراها أندرو كالاهان، ونُشرت على "يوتيوب" مطلع أغسطس الجاري.وخلال المقابلة، ادعى هانتر بايدن أن ميلانيا ترامب تعرفت على الرئيس السابق دونالد ترامب عبر جيفري إبستين، المليونير المتهم بالاتجار بالقاصرات لأغراض الاستغلال الجنسي.يُذكر أن إبستين، الذي واجه اتهامات بالاستغلال الجنسي للقاصرات بين عامي 2002 و2005 في مقريه بنيويورك وفلوريدا، كان يُدير شبكةً يُزعم أنها جندت ضحايا بأعمار لا تتجاوز 14 عاماً.وفي يوليو/ تموز 2019، قررت محكمة مانهاتن احتجازه رهن المحاكمة، قبل أن يُعثر عليه منتحرا في زنزانته نهاية الشهر ذاته. ولم يصدر أي تعليق رسمي من هانتر بايدن أو ممثليه حتى الآن بشأن الإنذار القانوني.
الولايات المتحدة الأمريكية
