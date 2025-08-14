ميلانيا ترامب تهدد هانتر بايدن بإجراءات قانونية بسبب تصريحات "كاذبة وتشهيرية"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
ميلانيا ترامب تهدد هانتر بايدن بإجراءات قانونية بسبب تصريحات "كاذبة وتشهيرية"
وجهت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، إنذارا قانونيا إلى هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مطالبة إياه بسحب تصريحات وصفتها بـ"الكاذبة...
جاء ذلك في رسالة قانونية نشرتها وسائل إعلام أمريكية، أرسلها أليخاندرو بريتو، محامي ميلانيا ترامب، إلى هانتر بايدن ومحاميه آبي لويل في 6 أغسطس/ آب الجاري.وطالبت الرسالة هانتر بـ"التراجع فورا عن التصريحات الكاذبة والتشهيرية والمُهينة والتحريضية التي أدلى بها"، وذلك خلال مقابلة مصورة مع "قناة 5" أجراها أندرو كالاهان، ونُشرت على "يوتيوب" مطلع أغسطس الجاري.وخلال المقابلة، ادعى هانتر بايدن أن ميلانيا ترامب تعرفت على الرئيس السابق دونالد ترامب عبر جيفري إبستين، المليونير المتهم بالاتجار بالقاصرات لأغراض الاستغلال الجنسي.يُذكر أن إبستين، الذي واجه اتهامات بالاستغلال الجنسي للقاصرات بين عامي 2002 و2005 في مقريه بنيويورك وفلوريدا، كان يُدير شبكةً يُزعم أنها جندت ضحايا بأعمار لا تتجاوز 14 عاماً.وفي يوليو/ تموز 2019، قررت محكمة مانهاتن احتجازه رهن المحاكمة، قبل أن يُعثر عليه منتحرا في زنزانته نهاية الشهر ذاته. ولم يصدر أي تعليق رسمي من هانتر بايدن أو ممثليه حتى الآن بشأن الإنذار القانوني.
تابعنا عبر
وجهت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، إنذارا قانونيا إلى هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مطالبة إياه بسحب تصريحات وصفتها بـ"الكاذبة والتشهيرية"، مع حذف المحتوى المسيء من برنامج ظهر فيه، وإلا سيواجه عواقب قانونية.
جاء ذلك في رسالة قانونية نشرتها وسائل إعلام أمريكية، أرسلها أليخاندرو بريتو، محامي ميلانيا ترامب، إلى هانتر بايدن ومحاميه آبي لويل في 6 أغسطس/ آب الجاري.
وطالبت الرسالة هانتر بـ"التراجع فورا عن التصريحات الكاذبة والتشهيرية والمُهينة والتحريضية التي أدلى بها"، وذلك خلال مقابلة مصورة مع "قناة 5" أجراها أندرو كالاهان، ونُشرت على "يوتيوب" مطلع أغسطس الجاري.
ميلانيا ترامب، في حفل تنصيب زوجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مبنى الكونغرس، 20 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
قبعة ميلانيا تضع ترامب في موقف محرج أثناء حفل تنصيبه رئيسا لأمريكا... فيديو
20 يناير, 20:55 GMT
وخلال المقابلة، ادعى هانتر بايدن أن ميلانيا ترامب تعرفت على الرئيس السابق دونالد ترامب عبر جيفري إبستين، المليونير المتهم بالاتجار بالقاصرات لأغراض الاستغلال الجنسي.
يُذكر أن إبستين، الذي واجه اتهامات بالاستغلال الجنسي للقاصرات بين عامي 2002 و2005 في مقريه بنيويورك وفلوريدا، كان يُدير شبكةً يُزعم أنها جندت ضحايا بأعمار لا تتجاوز 14 عاماً.
وفي يوليو/ تموز 2019، قررت محكمة مانهاتن احتجازه رهن المحاكمة، قبل أن يُعثر عليه منتحرا في زنزانته نهاية الشهر ذاته. ولم يصدر أي تعليق رسمي من هانتر بايدن أو ممثليه حتى الآن بشأن الإنذار القانوني.
