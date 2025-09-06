https://sarabic.ae/20250906/ترامب-يلمح-إلى-أنه-قد-ينشر-وزارة-الحرب-في-شيكاغو-1104579413.html
ونشر الرئيس الأمريكي لقطة شاشة لمنشور شخص آخر على حسابه على موقع "تروث سوشيال"، جاء فيه: "أحب رائحة الترحيل في الصباح" و"شيكاغو على وشك اكتشاف سبب تسميتها بوزارة الحرب".وفي يوم تنصيبه، 20 يناير/كانون الثاني، وعد دونالد ترامب، في أول خطاب له بصفته الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، بمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول الأراضي الأمريكية فورًا وبدء عملية تسليم ملايين المهاجرين. كما أعلن حالة طوارئ وطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
ونشر الرئيس الأمريكي لقطة شاشة لمنشور شخص آخر على حسابه على موقع "تروث سوشيال"، جاء فيه: "أحب رائحة الترحيل في الصباح" و"شيكاغو على وشك اكتشاف سبب تسميتها بوزارة الحرب".
تتضمن لقطة الشاشة أيضًا صورة لترامب بدور المقدم كيلغور من فيلم "نهاية العالم الآن" والتعليق "تشيبوكاليبس الآن".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة أمريكية، أن البنتاغون وافق على استخدام قاعدة بحرية على مشارف شيكاغو كنقطة انطلاق تُمكّن إدارة ترامب من شنّ عمليات ضد المهاجرين غير الشرعيين.
وفي يوم تنصيبه، 20 يناير/كانون الثاني، وعد دونالد ترامب، في أول خطاب له بصفته الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، بمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول الأراضي الأمريكية فورًا وبدء عملية تسليم ملايين المهاجرين. كما أعلن حالة طوارئ وطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.