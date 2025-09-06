ترامب يلمح إلى أنه قد ينشر "وزارة الحرب" في شيكاغو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250906/ترامب-يلمح-إلى-أنه-قد-ينشر-وزارة-الحرب-في-شيكاغو-1104579413.html
ترامب يلمح إلى أنه قد ينشر "وزارة الحرب" في شيكاغو
ترامب يلمح إلى أنه قد ينشر "وزارة الحرب" في شيكاغو
سبوتنيك عربي
ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إمكانية استخدام "وزارة حرب" في شيكاغو لاعتقال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين. 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T18:17+0000
2025-09-06T18:17+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103612205_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_850ab15c11458692345b2abecf91b8c6.jpg
ونشر الرئيس الأمريكي لقطة شاشة لمنشور شخص آخر على حسابه على موقع "تروث سوشيال"، جاء فيه: "أحب رائحة الترحيل في الصباح" و"شيكاغو على وشك اكتشاف سبب تسميتها بوزارة الحرب".وفي يوم تنصيبه، 20 يناير/كانون الثاني، وعد دونالد ترامب، في أول خطاب له بصفته الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، بمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول الأراضي الأمريكية فورًا وبدء عملية تسليم ملايين المهاجرين. كما أعلن حالة طوارئ وطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250906/رئيس-برلمان-القرم-سيكون-من-المفيد-أن-يأتي-ترامب-إلى-شبه-الجزيرة-وسيفهم-ما-حدث-في-2014--1104574921.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103612205_310:0:3039:2047_1920x0_80_0_0_39f7b7ac1979db34faf8d86f58bb15bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يلمح إلى أنه قد ينشر "وزارة الحرب" في شيكاغو

18:17 GMT 06.09.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إمكانية استخدام "وزارة حرب" في شيكاغو لاعتقال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
ونشر الرئيس الأمريكي لقطة شاشة لمنشور شخص آخر على حسابه على موقع "تروث سوشيال"، جاء فيه: "أحب رائحة الترحيل في الصباح" و"شيكاغو على وشك اكتشاف سبب تسميتها بوزارة الحرب".
تتضمن لقطة الشاشة أيضًا صورة لترامب بدور المقدم كيلغور من فيلم "نهاية العالم الآن" والتعليق "تشيبوكاليبس الآن".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
رئيس برلمان القرم: سيكون من المفيد أن يأتي ترامب إلى شبه الجزيرة وسيفهم ما حدث في 2014
15:08 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة أمريكية، أن البنتاغون وافق على استخدام قاعدة بحرية على مشارف شيكاغو كنقطة انطلاق تُمكّن إدارة ترامب من شنّ عمليات ضد المهاجرين غير الشرعيين.
وفي يوم تنصيبه، 20 يناير/كانون الثاني، وعد دونالد ترامب، في أول خطاب له بصفته الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، بمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول الأراضي الأمريكية فورًا وبدء عملية تسليم ملايين المهاجرين. كما أعلن حالة طوارئ وطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
