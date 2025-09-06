https://sarabic.ae/20250906/ترامب-يلمح-إلى-أنه-قد-ينشر-وزارة-الحرب-في-شيكاغو-1104579413.html

ترامب يلمح إلى أنه قد ينشر "وزارة الحرب" في شيكاغو

ترامب يلمح إلى أنه قد ينشر "وزارة الحرب" في شيكاغو

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إمكانية استخدام "وزارة حرب" في شيكاغو لاعتقال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين. 06.09.2025, سبوتنيك عربي

ونشر الرئيس الأمريكي لقطة شاشة لمنشور شخص آخر على حسابه على موقع "تروث سوشيال"، جاء فيه: "أحب رائحة الترحيل في الصباح" و"شيكاغو على وشك اكتشاف سبب تسميتها بوزارة الحرب".وفي يوم تنصيبه، 20 يناير/كانون الثاني، وعد دونالد ترامب، في أول خطاب له بصفته الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، بمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول الأراضي الأمريكية فورًا وبدء عملية تسليم ملايين المهاجرين. كما أعلن حالة طوارئ وطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

