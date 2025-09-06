https://sarabic.ae/20250906/رئيس-برلمان-القرم-سيكون-من-المفيد-أن-يأتي-ترامب-إلى-شبه-الجزيرة-وسيفهم-ما-حدث-في-2014--1104574921.html
رئيس برلمان القرم: سيكون من المفيد أن يأتي ترامب إلى شبه الجزيرة وسيفهم ما حدث في 2014
صرّح رئيس برلمان القرم فلاديمير كونستانتينو، اليوم السبت، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، بأن زيارة ترامب إلى شبه جزيرة القرم قد تكون مفيدة جدًا له، إذ سيرى كل... 06.09.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف كونستانتينو: "ترامب، بكل هيبته وسلوكه غير التقليدي، قد يأتي إلى القرم. سيكون ذلك في صالحه، سيفهم ما حدث في عام 2014 وأسبابه".ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، وسط مشاركة دولية ومحلية واسعة، وخاصة من دول مثل فيتنام والهند والصين ولاوس وماليزيا وتايلاند.وبيّن مستشار الرئيس الروسي والأمين العام المسؤول للجنة المنظمة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، أنطون كوبياكوف، اليوم السبت، أن فعاليات المنتدى هذا العام شهدت توقيع 353 اتفاقية بقيمة 6.051 تريليون روبل (نحور 76 مليار دولار).وأوضح كوبياكوف، أن "أكثر من 8.4 ألف مشارك وممثل عن وسائل الإعلام من 75 دولة وإقليما، شاركوا في فعاليات المنتدى الاقتصادي هذا العام".ووفقا لكوبياكوف، فإن أكبر الوفود حضورا كانت من الصين، ومنغوليا، والهند، واليابان، ولاوس، كما أشار إلى أن المنتدى شمل تنظيم ألعاب رياضية بمشاركة رياضيين من 26 دولة.
صرّح رئيس برلمان القرم فلاديمير كونستانتينو، اليوم السبت، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، بأن زيارة ترامب إلى شبه جزيرة القرم قد تكون مفيدة جدًا له، إذ سيرى كل شيء بنفسه ويفهم ما حدث في عام 2014 وأسبابه.
وأضاف كونستانتينو: "ترامب، بكل هيبته وسلوكه غير التقليدي، قد يأتي إلى القرم. سيكون ذلك في صالحه، سيفهم ما حدث في عام 2014 وأسبابه".
وأردف رئيس برلمان القرم: "سيفهم من هو زيلينسكي حقا. وسيصبح كل شيء على ما يرام، وسيكون ذلك مفيدا له بالتأكيد".
ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر
في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، وسط مشاركة دولية ومحلية واسعة، وخاصة من دول مثل فيتنام والهند والصين ولاوس وماليزيا وتايلاند.
وبيّن مستشار الرئيس الروسي والأمين العام المسؤول للجنة المنظمة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، أنطون كوبياكوف، اليوم السبت، أن فعاليات المنتدى هذا العام
شهدت توقيع 353 اتفاقية بقيمة 6.051 تريليون روبل (نحور 76 مليار دولار).
وقال كوبياكوف في مؤتمر صحفي، في ختام المنتدى: "تم توقيع 353 اتفاقية بقيمة بلغت 6 تريليونات و51 مليار روبل (حوالي 76 مليار دولار)، فضلا عن الاتفاقيات التي تمتلك طابع السرية بموجب قوانين السرية التجارية".
وأوضح كوبياكوف، أن "أكثر من 8.4 ألف مشارك وممثل عن وسائل الإعلام من 75 دولة وإقليما، شاركوا في فعاليات المنتدى الاقتصادي
هذا العام".
ووفقا لكوبياكوف، فإن أكبر الوفود حضورا كانت من الصين، ومنغوليا، والهند، واليابان، ولاوس، كما أشار إلى أن المنتدى شمل تنظيم ألعاب رياضية بمشاركة رياضيين من 26 دولة.