المنتدى الاقتصادي الشرقي يختتم فعالياته بتوقيع اتفاقيات بقيمة 76 مليار دولار

المنتدى الاقتصادي الشرقي يختتم فعالياته بتوقيع اتفاقيات بقيمة 76 مليار دولار

صرح أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين العام المسؤول للجنة المنظمة لمنتدى الشرق الاقتصادي، اليوم السبت، أن فعاليات المنتدى هذا العام شهدت توقيع 353... 06.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال كوبياكوف في مؤتمر صحفي، في ختام المنتدى: "تم توقيع 353 اتفاقية بقيمة بلغت 6 تريليونات و51 مليار روبل (حوالي 76 مليار دولار)، فضلا عن الاتفاقيات التي تمتلك طابع السرية بموجب قوانين السرية التجارية".وأوضح كوبياكوف، أن "أكثر من 8.4 ألف مشارك وممثل عن وسائل الإعلام من 75 دولة وإقليما، شاركوا في فعاليات المنتدى الاقتصادي هذا العام". ووفقا لكوبياكوف، فإن أكبر الوفود حضورا كانت من الصين، ومنغوليا، والهند، واليابان، ولاوس، كما أشار كوبياكوف إلى أن المنتدى شمل تنظيم ألعاب رياضية بمشاركة رياضيين من 26 دولة.يذكر ان فعاليات المنتدى انعقدت في الفترة من 3 إلى 6 أيلول/سبتمبر الجاري ، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك الروسية. والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".من الشرق الأقصى إلى أوكرانيا... بوتين يتحدث عن أهم القضايا العالمية

