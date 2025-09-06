المنتدى الاقتصادي الشرقي يختتم فعالياته بتوقيع اتفاقيات بقيمة 76 مليار دولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250906/المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-يختتم-فعالياته-بتوقيع-اتفاقيات-بقيمة-76-مليار-دولار-1104563588.html
المنتدى الاقتصادي الشرقي يختتم فعالياته بتوقيع اتفاقيات بقيمة 76 مليار دولار
المنتدى الاقتصادي الشرقي يختتم فعالياته بتوقيع اتفاقيات بقيمة 76 مليار دولار
سبوتنيك عربي
صرح أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين العام المسؤول للجنة المنظمة لمنتدى الشرق الاقتصادي، اليوم السبت، أن فعاليات المنتدى هذا العام شهدت توقيع 353... 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T05:55+0000
2025-09-06T05:55+0000
روسيا
المنتدى الاقتصادي الشرقي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104311425_0:427:2881:2048_1920x0_80_0_0_365dac28c6f49f31027768666c7ca4ac.jpg
وقال كوبياكوف في مؤتمر صحفي، في ختام المنتدى: "تم توقيع 353 اتفاقية بقيمة بلغت 6 تريليونات و51 مليار روبل (حوالي 76 مليار دولار)، فضلا عن الاتفاقيات التي تمتلك طابع السرية بموجب قوانين السرية التجارية".وأوضح كوبياكوف، أن "أكثر من 8.4 ألف مشارك وممثل عن وسائل الإعلام من 75 دولة وإقليما، شاركوا في فعاليات المنتدى الاقتصادي هذا العام". ووفقا لكوبياكوف، فإن أكبر الوفود حضورا كانت من الصين، ومنغوليا، والهند، واليابان، ولاوس، كما أشار كوبياكوف إلى أن المنتدى شمل تنظيم ألعاب رياضية بمشاركة رياضيين من 26 دولة.يذكر ان فعاليات المنتدى انعقدت في الفترة من 3 إلى 6 أيلول/سبتمبر الجاري ، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك الروسية. والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".من الشرق الأقصى إلى أوكرانيا... بوتين يتحدث عن أهم القضايا العالمية
https://sarabic.ae/20250906/-مشاركة-أكثر-من-8-آلاف-شخص-من-75-دولة-ومنطقة-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-1104562232.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104311425_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_8a6232fc002ea5b749de509d90e0fa7f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي
روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي

المنتدى الاقتصادي الشرقي يختتم فعالياته بتوقيع اتفاقيات بقيمة 76 مليار دولار

05:55 GMT 06.09.2025
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورالمنتدى الاقتصادي الشرقي
المنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين العام المسؤول للجنة المنظمة لمنتدى الشرق الاقتصادي، اليوم السبت، أن فعاليات المنتدى هذا العام شهدت توقيع 353 اتفاقية بقيمة 6.051 تريليون روبل (نحور 76 مليار دولار).
وقال كوبياكوف في مؤتمر صحفي، في ختام المنتدى: "تم توقيع 353 اتفاقية بقيمة بلغت 6 تريليونات و51 مليار روبل (حوالي 76 مليار دولار)، فضلا عن الاتفاقيات التي تمتلك طابع السرية بموجب قوانين السرية التجارية".
وأوضح كوبياكوف، أن "أكثر من 8.4 ألف مشارك وممثل عن وسائل الإعلام من 75 دولة وإقليما، شاركوا في فعاليات المنتدى الاقتصادي هذا العام".
ووفقا لكوبياكوف، فإن أكبر الوفود حضورا كانت من الصين، ومنغوليا، والهند، واليابان، ولاوس، كما أشار كوبياكوف إلى أن المنتدى شمل تنظيم ألعاب رياضية بمشاركة رياضيين من 26 دولة.
المنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
مشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من 75 دولة ومنطقة في المنتدى الاقتصادي الشرقي
04:08 GMT
واستضافت مدينة فلاديفوستوك الأيام الماضية فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي، الذي انعقد في نسخته العاشرة وسط مشاركة دولية ومحلية واسعة، وخاصة من دول مثل فيتنام والهند والصين ولاوس وماليزيا وتايلاند.
يذكر ان فعاليات المنتدى انعقدت في الفترة من 3 إلى 6 أيلول/سبتمبر الجاري ، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك الروسية. والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".
من الشرق الأقصى إلى أوكرانيا... بوتين يتحدث عن أهم القضايا العالمية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала