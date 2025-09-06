https://sarabic.ae/20250906/المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-يختتم-فعالياته-بتوقيع-اتفاقيات-بقيمة-76-مليار-دولار-1104563588.html
المنتدى الاقتصادي الشرقي يختتم فعالياته بتوقيع اتفاقيات بقيمة 76 مليار دولار
صرح أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين العام المسؤول للجنة المنظمة لمنتدى الشرق الاقتصادي، اليوم السبت، أن فعاليات المنتدى هذا العام شهدت توقيع 353... 06.09.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
المنتدى الاقتصادي الشرقي
وقال كوبياكوف في مؤتمر صحفي، في ختام المنتدى: "تم توقيع 353 اتفاقية بقيمة بلغت 6 تريليونات و51 مليار روبل (حوالي 76 مليار دولار)، فضلا عن الاتفاقيات التي تمتلك طابع السرية بموجب قوانين السرية التجارية".وأوضح كوبياكوف، أن "أكثر من 8.4 ألف مشارك وممثل عن وسائل الإعلام من 75 دولة وإقليما، شاركوا في فعاليات المنتدى الاقتصادي هذا العام". ووفقا لكوبياكوف، فإن أكبر الوفود حضورا كانت من الصين، ومنغوليا، والهند، واليابان، ولاوس، كما أشار كوبياكوف إلى أن المنتدى شمل تنظيم ألعاب رياضية بمشاركة رياضيين من 26 دولة.يذكر ان فعاليات المنتدى انعقدت في الفترة من 3 إلى 6 أيلول/سبتمبر الجاري ، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك الروسية. والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".من الشرق الأقصى إلى أوكرانيا... بوتين يتحدث عن أهم القضايا العالمية
صرح أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين العام المسؤول للجنة المنظمة لمنتدى الشرق الاقتصادي، اليوم السبت، أن فعاليات المنتدى هذا العام شهدت توقيع 353 اتفاقية بقيمة 6.051 تريليون روبل (نحور 76 مليار دولار).
وقال كوبياكوف في مؤتمر صحفي، في ختام المنتدى: "تم توقيع 353 اتفاقية بقيمة بلغت 6 تريليونات و51 مليار روبل (حوالي 76 مليار دولار)، فضلا عن الاتفاقيات التي تمتلك طابع السرية بموجب قوانين السرية التجارية".
وأوضح كوبياكوف، أن "أكثر من 8.4 ألف مشارك وممثل عن وسائل الإعلام من 75 دولة وإقليما، شاركوا في فعاليات المنتدى الاقتصادي هذا العام".
ووفقا لكوبياكوف، فإن أكبر الوفود حضورا كانت من الصين، ومنغوليا، والهند، واليابان، ولاوس، كما أشار كوبياكوف إلى أن المنتدى شمل تنظيم ألعاب رياضية بمشاركة رياضيين من 26 دولة.
واستضافت مدينة فلاديفوستوك الأيام الماضية فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي، الذي انعقد في نسخته العاشرة وسط مشاركة دولية ومحلية واسعة، وخاصة من دول مثل فيتنام والهند والصين ولاوس وماليزيا وتايلاند.
يذكر ان فعاليات المنتدى انعقدت في الفترة من 3 إلى 6 أيلول/سبتمبر الجاري ، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك الروسية. والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".