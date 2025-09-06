https://sarabic.ae/20250906/-مشاركة-أكثر-من-8-آلاف-شخص-من-75-دولة-ومنطقة-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-1104562232.html

مشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من 75 دولة ومنطقة في المنتدى الاقتصادي الشرقي

مشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من 75 دولة ومنطقة في المنتدى الاقتصادي الشرقي

أفاد مستشار الرئيس الروسي، السكرتير التنفيذي المكلف بإعداد وتنظيم المنتدى الاقتصادي الشرقي، أنطون كوبياكوف، اليوم السبت، بأن المنتدى الشرقي العاشر الذي اختتم...

وقال كوبياكوف، في المؤتمر الصحفي الختامي للمنتدى الاقتصادي الشرقي: "حضر المنتدى أكثر من 8400 مشارك وممثل إعلامي."وذكر أن أكبر الوفود المشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر 2025 كانت من الصين ومنغوليا والهند واليابان ولاوس. هذا، ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 أيلول/سبتمبر، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك الروسية، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".

