مشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من 75 دولة ومنطقة في المنتدى الاقتصادي الشرقي

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
مشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من 75 دولة ومنطقة في المنتدى الاقتصادي الشرقي
مشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من 75 دولة ومنطقة في المنتدى الاقتصادي الشرقي
سبوتنيك عربي
أفاد مستشار الرئيس الروسي، السكرتير التنفيذي المكلف بإعداد وتنظيم المنتدى الاقتصادي الشرقي، أنطون كوبياكوف، اليوم السبت، بأن المنتدى الشرقي العاشر الذي اختتم... 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T04:08+0000
2025-09-06T05:09+0000
المنتدى الاقتصادي الشرقي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104311425_0:427:2881:2048_1920x0_80_0_0_365dac28c6f49f31027768666c7ca4ac.jpg
وقال كوبياكوف، في المؤتمر الصحفي الختامي للمنتدى الاقتصادي الشرقي: "حضر المنتدى أكثر من 8400 مشارك وممثل إعلامي."وذكر أن أكبر الوفود المشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر 2025 كانت من الصين ومنغوليا والهند واليابان ولاوس. هذا، ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 أيلول/سبتمبر، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك الروسية، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".
تابعنا عبر
أفاد مستشار الرئيس الروسي، السكرتير التنفيذي المكلف بإعداد وتنظيم المنتدى الاقتصادي الشرقي، أنطون كوبياكوف، اليوم السبت، بأن المنتدى الشرقي العاشر الذي اختتم أعماله في فلاديفوستوك، حظي بحضور أكثر من 8 آلاف مشارك وممثلين إعلاميين من 75 دولة ومنطقة.
وقال كوبياكوف، في المؤتمر الصحفي الختامي للمنتدى الاقتصادي الشرقي: "حضر المنتدى أكثر من 8400 مشارك وممثل إعلامي."
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر
4 سبتمبر, 22:48 GMT
وذكر أن أكبر الوفود المشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر 2025 كانت من الصين ومنغوليا والهند واليابان ولاوس.
هذا، ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 أيلول/سبتمبر، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك الروسية، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".
