حاكم إلينوي يصف ترامب بـ"الديكتاتور" بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250906/حاكم-إلينوي-يصف-ترامب-بـالديكتاتور-بعد-تلويحه-باستخدام-القوات-في-شيكاغو-1104583387.html
حاكم إلينوي يصف ترامب بـ"الديكتاتور" بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو
حاكم إلينوي يصف ترامب بـ"الديكتاتور" بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو
سبوتنيك عربي
وصف حاكم ولاية إلينوي، جي بي بريتزكر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الديكتاتور"، وذلك بعدما ألمح الأخير إلى احتمال استخدام "وزارة الحرب" في شيكاغو لترحيل... 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T23:57+0000
2025-09-06T23:57+0000
شيكاغو
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/17/1092029805_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_772a2f4fbcec054c38385b2fbe7151dd.jpg
واشنطن –سبوتنيك. وكان ترامب قد وقع في وقت سابق أمرا تنفيذيا يقضي بإعادة تسمية وزارة الدفاع الأمريكية لتصبح "وزارة الحرب"، قائلا إن هذه التسمية تعكس الواقع الحالي في العالم.وقال بريتزكر على منصة "إكس"، "رئيس الولايات المتحدة يهدد بخوض حرب مع مدينة أمريكية. هذا ليس مزحة. هذا ليس أمرا طبيعيا. دونالد ترامب ليس رجلا قوًا، بل رجل خائف. إلينوي لن ترضخ لمحاولة دكتاتور".وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، قد ذكرت في وقت سابق أن البنتاغون وافق على استخدام قاعدة بحرية في ضواحي شيكاغو كنقطة انطلاق لعمليات إدارة ترامب ضد المهاجرين غير الشرعيين.يُذكر أن ترامب، في خطابه يوم تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير، وعد بوقف دخول المهاجرين غير الشرعيين فورًا وبدء عملية ترحيل ملايين المهاجرين، كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للبلاد.
https://sarabic.ae/20250906/ترامب-يلمح-إلى-أنه-قد-ينشر-وزارة-الحرب-في-شيكاغو-1104579413.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/17/1092029805_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c36e4f2b905802deab06b66a0ec719f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, ترامب
شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, ترامب

حاكم إلينوي يصف ترامب بـ"الديكتاتور" بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو

23:57 GMT 06.09.2025
© AP Photo / Noah Bergerمتظاهرون يشتبكون مع الشرطة بالقرب من القنصلية الإسرائيلية خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو.
متظاهرون يشتبكون مع الشرطة بالقرب من القنصلية الإسرائيلية خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Noah Berger
تابعنا عبر
وصف حاكم ولاية إلينوي، جي بي بريتزكر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الديكتاتور"، وذلك بعدما ألمح الأخير إلى احتمال استخدام "وزارة الحرب" في شيكاغو لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
واشنطن –سبوتنيك. وكان ترامب قد وقع في وقت سابق أمرا تنفيذيا يقضي بإعادة تسمية وزارة الدفاع الأمريكية لتصبح "وزارة الحرب"، قائلا إن هذه التسمية تعكس الواقع الحالي في العالم.

وفي منشور على وسائل التواصل، نشر ترامب صورة لشاشة تتضمن عبارات: "أحب رائحة الترحيلات في الصباح" و"شيكاغو على وشك أن تعرف لماذا تسمى وزارة الحرب".

وقال بريتزكر على منصة "إكس"، "رئيس الولايات المتحدة يهدد بخوض حرب مع مدينة أمريكية. هذا ليس مزحة. هذا ليس أمرا طبيعيا. دونالد ترامب ليس رجلا قوًا، بل رجل خائف. إلينوي لن ترضخ لمحاولة دكتاتور".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، قد ذكرت في وقت سابق أن البنتاغون وافق على استخدام قاعدة بحرية في ضواحي شيكاغو كنقطة انطلاق لعمليات إدارة ترامب ضد المهاجرين غير الشرعيين.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
ترامب يلمح إلى أنه قد ينشر "وزارة الحرب" في شيكاغو
18:17 GMT
يُذكر أن ترامب، في خطابه يوم تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير، وعد بوقف دخول المهاجرين غير الشرعيين فورًا وبدء عملية ترحيل ملايين المهاجرين، كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للبلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала