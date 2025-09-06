https://sarabic.ae/20250906/حاكم-إلينوي-يصف-ترامب-بـالديكتاتور-بعد-تلويحه-باستخدام-القوات-في-شيكاغو-1104583387.html
حاكم إلينوي يصف ترامب بـ"الديكتاتور" بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو
حاكم إلينوي يصف ترامب بـ"الديكتاتور" بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو
سبوتنيك عربي
وصف حاكم ولاية إلينوي، جي بي بريتزكر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الديكتاتور"، وذلك بعدما ألمح الأخير إلى احتمال استخدام "وزارة الحرب" في شيكاغو لترحيل... 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T23:57+0000
2025-09-06T23:57+0000
2025-09-06T23:57+0000
شيكاغو
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/17/1092029805_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_772a2f4fbcec054c38385b2fbe7151dd.jpg
واشنطن –سبوتنيك. وكان ترامب قد وقع في وقت سابق أمرا تنفيذيا يقضي بإعادة تسمية وزارة الدفاع الأمريكية لتصبح "وزارة الحرب"، قائلا إن هذه التسمية تعكس الواقع الحالي في العالم.وقال بريتزكر على منصة "إكس"، "رئيس الولايات المتحدة يهدد بخوض حرب مع مدينة أمريكية. هذا ليس مزحة. هذا ليس أمرا طبيعيا. دونالد ترامب ليس رجلا قوًا، بل رجل خائف. إلينوي لن ترضخ لمحاولة دكتاتور".وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، قد ذكرت في وقت سابق أن البنتاغون وافق على استخدام قاعدة بحرية في ضواحي شيكاغو كنقطة انطلاق لعمليات إدارة ترامب ضد المهاجرين غير الشرعيين.يُذكر أن ترامب، في خطابه يوم تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير، وعد بوقف دخول المهاجرين غير الشرعيين فورًا وبدء عملية ترحيل ملايين المهاجرين، كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للبلاد.
https://sarabic.ae/20250906/ترامب-يلمح-إلى-أنه-قد-ينشر-وزارة-الحرب-في-شيكاغو-1104579413.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/17/1092029805_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c36e4f2b905802deab06b66a0ec719f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, ترامب
شيكاغو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, ترامب
حاكم إلينوي يصف ترامب بـ"الديكتاتور" بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو
وصف حاكم ولاية إلينوي، جي بي بريتزكر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الديكتاتور"، وذلك بعدما ألمح الأخير إلى احتمال استخدام "وزارة الحرب" في شيكاغو لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
واشنطن –سبوتنيك. وكان ترامب قد وقع في وقت سابق أمرا تنفيذيا يقضي بإعادة تسمية وزارة الدفاع الأمريكية لتصبح "وزارة الحرب"، قائلا إن هذه التسمية تعكس الواقع الحالي في العالم.
وفي منشور على وسائل التواصل، نشر ترامب صورة لشاشة تتضمن عبارات: "أحب رائحة الترحيلات في الصباح" و"شيكاغو على وشك أن تعرف لماذا تسمى وزارة الحرب".
وقال بريتزكر على منصة "إكس"، "رئيس الولايات المتحدة يهدد بخوض حرب مع مدينة أمريكية. هذا ليس مزحة. هذا ليس أمرا طبيعيا. دونالد ترامب ليس رجلا قوًا، بل رجل خائف. إلينوي لن ترضخ لمحاولة دكتاتور".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، قد ذكرت في وقت سابق أن البنتاغون وافق على استخدام قاعدة بحرية في ضواحي شيكاغو كنقطة انطلاق لعمليات إدارة ترامب ضد المهاجرين غير الشرعيين.
يُذكر أن ترامب، في خطابه يوم تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير، وعد بوقف دخول المهاجرين غير الشرعيين فورًا وبدء عملية ترحيل ملايين المهاجرين، كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للبلاد.