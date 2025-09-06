https://sarabic.ae/20250906/حاكم-إلينوي-يصف-ترامب-بـالديكتاتور-بعد-تلويحه-باستخدام-القوات-في-شيكاغو-1104583387.html

حاكم إلينوي يصف ترامب بـ"الديكتاتور" بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو

حاكم إلينوي يصف ترامب بـ"الديكتاتور" بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو

وصف حاكم ولاية إلينوي، جي بي بريتزكر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الديكتاتور"، وذلك بعدما ألمح الأخير إلى احتمال استخدام "وزارة الحرب" في شيكاغو لترحيل... 06.09.2025, سبوتنيك عربي

واشنطن –سبوتنيك. وكان ترامب قد وقع في وقت سابق أمرا تنفيذيا يقضي بإعادة تسمية وزارة الدفاع الأمريكية لتصبح "وزارة الحرب"، قائلا إن هذه التسمية تعكس الواقع الحالي في العالم.وقال بريتزكر على منصة "إكس"، "رئيس الولايات المتحدة يهدد بخوض حرب مع مدينة أمريكية. هذا ليس مزحة. هذا ليس أمرا طبيعيا. دونالد ترامب ليس رجلا قوًا، بل رجل خائف. إلينوي لن ترضخ لمحاولة دكتاتور".وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، قد ذكرت في وقت سابق أن البنتاغون وافق على استخدام قاعدة بحرية في ضواحي شيكاغو كنقطة انطلاق لعمليات إدارة ترامب ضد المهاجرين غير الشرعيين.يُذكر أن ترامب، في خطابه يوم تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير، وعد بوقف دخول المهاجرين غير الشرعيين فورًا وبدء عملية ترحيل ملايين المهاجرين، كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للبلاد.

