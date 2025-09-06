هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو رفض خطة رئيس الأركان السابق لوقف الحرب وتحرير المحتجزين

عربي
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية، أن اقتراح هاليفي يتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين، مقابل بقاء سيطرة حركة "حماس" الفلسطينية على قطاع غزة بشكل كامل، وهو وهو ما رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.ووفق الهيئة، فقد طرح هاليفي الفكرة قبل اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح كخطة لمرة واحدة، في سبيل إنهاء الحرب وتحرير المحتجزين، فيما قدم ضباط من الجيش سيناريوهات توضح إمكانية هزيمة "حماس" بعد وقف إطلاق النار.غير أن نتنياهو وأعضاء حكومته رفضوا مقترح رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، هرتسي هاليفي، سريعا معتبرينه "إشارة إلى هزيمة"، ولم يُعرض حتى على فريق التفاوض في قطر.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط وتمديد خدمة 20 ألف آخرين ضمن المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" التي سينفذها في مدينة غزة، وذلك عقب مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، على خطط السيطرة على المدينة.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "في الأيام المقبلة، سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو الجنوب ضمن خطة الاحتلال التدريجي للقطاع"، موضحة أن الجيش بدأ المرحلة التمهيدية للسيطرة على المدينة وذلك عبر شن عمليات عسكرية مركزة في حي الزيتون ومنطقة جباليا، شرق مدينة غزة.وتستند الخطة إلى قرار حكومي اتخذ في 8 أغسطس/ آب الجاري، بطرح مشروع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإعادة السيطرة على قطاع غزة تدريجيا، بدءا من مدينة غزة.وتتضمن خطة السيطرة على مدينة غزة تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 161 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو رفض خطة رئيس الأركان السابق لوقف الحرب وتحرير المحتجزين

كشفت تقارير إسرائيلية، أن رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، هرتسي هاليفي، اقترح اتفاقا لوقف إطلاق النار.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية، أن اقتراح هاليفي يتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين، مقابل بقاء سيطرة حركة "حماس" الفلسطينية على قطاع غزة بشكل كامل، وهو وهو ما رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
ووفق الهيئة، فقد طرح هاليفي الفكرة قبل اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح كخطة لمرة واحدة، في سبيل إنهاء الحرب وتحرير المحتجزين، فيما قدم ضباط من الجيش سيناريوهات توضح إمكانية هزيمة "حماس" بعد وقف إطلاق النار.
غير أن نتنياهو وأعضاء حكومته رفضوا مقترح رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، هرتسي هاليفي، سريعا معتبرينه "إشارة إلى هزيمة"، ولم يُعرض حتى على فريق التفاوض في قطر.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط وتمديد خدمة 20 ألف آخرين ضمن المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" التي سينفذها في مدينة غزة، وذلك عقب مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، على خطط السيطرة على المدينة.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "في الأيام المقبلة، سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو الجنوب ضمن خطة الاحتلال التدريجي للقطاع"، موضحة أن الجيش بدأ المرحلة التمهيدية للسيطرة على المدينة وذلك عبر شن عمليات عسكرية مركزة في حي الزيتون ومنطقة جباليا، شرق مدينة غزة.
وتستند الخطة إلى قرار حكومي اتخذ في 8 أغسطس/ آب الجاري، بطرح مشروع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإعادة السيطرة على قطاع غزة تدريجيا، بدءا من مدينة غزة.
وتتضمن خطة السيطرة على مدينة غزة تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 161 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
