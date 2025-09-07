الحركة الشعبية لتحريرالسودان لـ"سبوتنيك": التقارير الأممة حول "جرائم الحرب" تؤجج الصراع وتطيل أمده

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250907/الحركة-الشعبية-لتحريرالسودان-لـسبوتنيك-التقارير-الأممة-حول-جرائم-الحرب-تؤجج-الصراع-وتطيل-أمده-1104602141.html
الحركة الشعبية لتحريرالسودان لـ"سبوتنيك": التقارير الأممة حول "جرائم الحرب" تؤجج الصراع وتطيل أمده
الحركة الشعبية لتحريرالسودان لـ"سبوتنيك": التقارير الأممة حول "جرائم الحرب" تؤجج الصراع وتطيل أمده
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ،الدكتور محمد مصطفى ،أن التقارير الأممية حول الأوضاع الإنسانية أو جرائم الحرب وغيرها في السودان، ما عادت مجدية في ظل... 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T19:15+0000
2025-09-07T19:15+0000
العالم العربي
حصري
اتفاق السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099581583_0:10:540:314_1920x0_80_0_0_78c6a762158869b74a01ab2dc1b44ec3.jpg
أكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ،الدكتور محمد مصطفى ،أن التقارير الأممية حول الأوضاع الإنسانية أو جرائم الحرب وغيرها في السودان، ما عادت مجدية في ظل ضلوع قوى عظمى وأخرى إقليمية في الحرب.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد ،الأمم المتحدة هى الأكثر دراية وعلم بمن يزكي نار الحرب في السودان بتقديم دعم عسكري سخي، وقد تكون هناك دول كبرى ومؤثرة في الأمم المتحدة لها دور كبير في الحرب والجرائم التي ارتكبت".وقال مصطفى: لست أدري لماذا تغض الأمم المتحدة الطرف عن جرائم التمرد خاصة عمليات النهب الممنهجة في كل المناطق التي احتلتها، لم يسلم أي مواطن سوداني من جرائم الحرب التي ارتكبها فهي إما قتلت من ذويه أو اعتقلت أو نهبت ممتلكاته.وقال رئيس الحركة الشعبية، إذا كان المواطن السوداني هو محور اهتمام الأمم المتحدة، إذن لماذا لم تقف إلى جانبه، خاصة وأن التحشيد لأجل الحرب لم يتوقف ولن يتوقف بل قد يزداد، وقد فشلت الأمم المتحدة ومجلس أمنها في تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية من قبل وسوف تفشل من بعد.وأوضح مصطفى قائلا ،صحيح قد لا يتحقق الحسم العسكري الكامل وبالتالي قد تكون عملية التفاوض المؤدية لسلام عادل وشامل هي الخيار الأفضل والأجدى، لكن مثل هذه التقارير وإطلاق الاتهامات على قادة أطراف النزاع قد يؤجج الحرب أكثر ويطيل أمدها.قالت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، إن طرفي الصراع في السودان (الجيش والدعم السريع) استهدفوا المدنيين عن قصد وعمد وارتكاب فظائع تتمثل في جرائم حرب على نطاق واسع ومنهجي، وقد ترقى بعض الأفعال كذلك إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاضطهاد والإبادة بحسب موقع "الأمم المتحدة".وخلص أحدث تقرير للجنة - صدر الجمعة الماضية تحت عنوان "حرب الفظائع" - إلى أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مسؤولتان ليس فقط عن هجمات مباشرة وواسعة النطاق ضد مدنيين، بل أيضا عن تدمير واسع للبنى التحتية الحيوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك مراكز طبية وأسواق وأنظمة غذاء ومياه ومخيمات نزوح.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.قالت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان إن القوات المتنازعة في السودان تستهدف السكان المدنيين عمدا في أنحاء البلاد المنكوبة، وترتكب فظائع تتمثل في جرائم حرب على نطاق واسع ومنهجي، وقد ترقى بعض الأفعال كذلك إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاضطهاد والإبادة.
https://sarabic.ae/20250901/هل-دخل-السودان-مرحلة-التقسيم-بعد-تشكيل-حكومة-موازية-ومجلس-رئاسي-يقوده-حميدتي؟-1104390612.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099581583_54:0:486:324_1920x0_80_0_0_062645bd1695b18711afcdb182077c53.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, حصري, اتفاق السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
العالم العربي, حصري, اتفاق السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني

الحركة الشعبية لتحريرالسودان لـ"سبوتنيك": التقارير الأممة حول "جرائم الحرب" تؤجج الصراع وتطيل أمده

19:15 GMT 07.09.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب
الأزمة الإنسانية في السودان بسبب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
حصري
أكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ،الدكتور محمد مصطفى ،أن التقارير الأممية حول الأوضاع الإنسانية أو جرائم الحرب وغيرها في السودان، ما عادت مجدية في ظل ضلوع قوى عظمى وأخرى إقليمية في الحرب.
أكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ،الدكتور محمد مصطفى ،أن التقارير الأممية حول الأوضاع الإنسانية أو جرائم الحرب وغيرها في السودان، ما عادت مجدية في ظل ضلوع قوى عظمى وأخرى إقليمية في الحرب.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد ،الأمم المتحدة هى الأكثر دراية وعلم بمن يزكي نار الحرب في السودان بتقديم دعم عسكري سخي، وقد تكون هناك دول كبرى ومؤثرة في الأمم المتحدة لها دور كبير في الحرب والجرائم التي ارتكبت".
وقال مصطفى: لست أدري لماذا تغض الأمم المتحدة الطرف عن جرائم التمرد خاصة عمليات النهب الممنهجة في كل المناطق التي احتلتها، لم يسلم أي مواطن سوداني من جرائم الحرب التي ارتكبها فهي إما قتلت من ذويه أو اعتقلت أو نهبت ممتلكاته.
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
هل دخل السودان مرحلة التقسيم بعد تشكيل حكومة موازية ومجلس رئاسي يقوده "حميدتي"؟
1 سبتمبر, 19:01 GMT
وقال رئيس الحركة الشعبية، إذا كان المواطن السوداني هو محور اهتمام الأمم المتحدة، إذن لماذا لم تقف إلى جانبه، خاصة وأن التحشيد لأجل الحرب لم يتوقف ولن يتوقف بل قد يزداد، وقد فشلت الأمم المتحدة ومجلس أمنها في تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية من قبل وسوف تفشل من بعد.
وأوضح مصطفى قائلا ،صحيح قد لا يتحقق الحسم العسكري الكامل وبالتالي قد تكون عملية التفاوض المؤدية لسلام عادل وشامل هي الخيار الأفضل والأجدى، لكن مثل هذه التقارير وإطلاق الاتهامات على قادة أطراف النزاع قد يؤجج الحرب أكثر ويطيل أمدها.
قالت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، إن طرفي الصراع في السودان (الجيش والدعم السريع) استهدفوا المدنيين عن قصد وعمد وارتكاب فظائع تتمثل في جرائم حرب على نطاق واسع ومنهجي، وقد ترقى بعض الأفعال كذلك إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاضطهاد والإبادة بحسب موقع "الأمم المتحدة".
وخلص أحدث تقرير للجنة - صدر الجمعة الماضية تحت عنوان "حرب الفظائع" - إلى أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مسؤولتان ليس فقط عن هجمات مباشرة وواسعة النطاق ضد مدنيين، بل أيضا عن تدمير واسع للبنى التحتية الحيوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك مراكز طبية وأسواق وأنظمة غذاء ومياه ومخيمات نزوح.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
قالت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان إن القوات المتنازعة في السودان تستهدف السكان المدنيين عمدا في أنحاء البلاد المنكوبة، وترتكب فظائع تتمثل في جرائم حرب على نطاق واسع ومنهجي، وقد ترقى بعض الأفعال كذلك إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاضطهاد والإبادة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала