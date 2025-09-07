https://sarabic.ae/20250907/الحركة-الشعبية-لتحريرالسودان-لـسبوتنيك-التقارير-الأممة-حول-جرائم-الحرب-تؤجج-الصراع-وتطيل-أمده-1104602141.html

الحركة الشعبية لتحريرالسودان لـ"سبوتنيك": التقارير الأممة حول "جرائم الحرب" تؤجج الصراع وتطيل أمده

أكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ،الدكتور محمد مصطفى ،أن التقارير الأممية حول الأوضاع الإنسانية أو جرائم الحرب وغيرها في السودان، ما عادت مجدية في ظل... 07.09.2025, سبوتنيك عربي

أكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ،الدكتور محمد مصطفى ،أن التقارير الأممية حول الأوضاع الإنسانية أو جرائم الحرب وغيرها في السودان، ما عادت مجدية في ظل ضلوع قوى عظمى وأخرى إقليمية في الحرب.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد ،الأمم المتحدة هى الأكثر دراية وعلم بمن يزكي نار الحرب في السودان بتقديم دعم عسكري سخي، وقد تكون هناك دول كبرى ومؤثرة في الأمم المتحدة لها دور كبير في الحرب والجرائم التي ارتكبت".وقال مصطفى: لست أدري لماذا تغض الأمم المتحدة الطرف عن جرائم التمرد خاصة عمليات النهب الممنهجة في كل المناطق التي احتلتها، لم يسلم أي مواطن سوداني من جرائم الحرب التي ارتكبها فهي إما قتلت من ذويه أو اعتقلت أو نهبت ممتلكاته.وقال رئيس الحركة الشعبية، إذا كان المواطن السوداني هو محور اهتمام الأمم المتحدة، إذن لماذا لم تقف إلى جانبه، خاصة وأن التحشيد لأجل الحرب لم يتوقف ولن يتوقف بل قد يزداد، وقد فشلت الأمم المتحدة ومجلس أمنها في تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية من قبل وسوف تفشل من بعد.وأوضح مصطفى قائلا ،صحيح قد لا يتحقق الحسم العسكري الكامل وبالتالي قد تكون عملية التفاوض المؤدية لسلام عادل وشامل هي الخيار الأفضل والأجدى، لكن مثل هذه التقارير وإطلاق الاتهامات على قادة أطراف النزاع قد يؤجج الحرب أكثر ويطيل أمدها.قالت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، إن طرفي الصراع في السودان (الجيش والدعم السريع) استهدفوا المدنيين عن قصد وعمد وارتكاب فظائع تتمثل في جرائم حرب على نطاق واسع ومنهجي، وقد ترقى بعض الأفعال كذلك إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاضطهاد والإبادة بحسب موقع "الأمم المتحدة".وخلص أحدث تقرير للجنة - صدر الجمعة الماضية تحت عنوان "حرب الفظائع" - إلى أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مسؤولتان ليس فقط عن هجمات مباشرة وواسعة النطاق ضد مدنيين، بل أيضا عن تدمير واسع للبنى التحتية الحيوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك مراكز طبية وأسواق وأنظمة غذاء ومياه ومخيمات نزوح.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.قالت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان إن القوات المتنازعة في السودان تستهدف السكان المدنيين عمدا في أنحاء البلاد المنكوبة، وترتكب فظائع تتمثل في جرائم حرب على نطاق واسع ومنهجي، وقد ترقى بعض الأفعال كذلك إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاضطهاد والإبادة.

