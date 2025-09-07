انقطاع كابلات اتصالات في البحر الأحمر يعطل الإنترنت في أجزاء من آسيا والشرق الأوسط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250907/انقطاع-كابلات-اتصالات-في-البحر-الأحمر-يعطل-الإنترنت-في-أجزاء-من-آسيا-والشرق-الأوسط-1104589425.html
انقطاع كابلات اتصالات في البحر الأحمر يعطل الإنترنت في أجزاء من آسيا والشرق الأوسط
انقطاع كابلات اتصالات في البحر الأحمر يعطل الإنترنت في أجزاء من آسيا والشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
تسببت انقطاعات في كابلات الإنترنت البحرية بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، في تعطل خدمات الإنترنت بعدة مناطق في آسيا والشرق الأوسط، وسط مخاوف من تأثيرات واسعة على... 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T11:21+0000
2025-09-07T11:21+0000
شبكة الإنترنت
أخبار العالم الآن
الأخبار
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101844663_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_76da66be34dcb14f7d6132b0232c7af0.jpg
وقالت منظمة "نت بلوكس" إن الخلل أصاب أنظمة كابلات بالقرب من جدة، ما أثر على الاتصال في دول بينها الهند وباكستان، بينما سجلت شركات اتصالات في باكستان والإمارات شكاوى مشابهة، في حين لم تعلن السعودية رسميا عن تفاصيل العطل، وفقا لوسائل إعلام غربية.من جانبها، أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية أن الأعطال طالت بعض كابلاتها البحرية، الأمر الذي انعكس على خدمات "أزور" السحابية.وأوضحت الشركة في بيان على موقعها أن حركة المرور عبر الشرق الأوسط قد تواجه بطئا وزمن وصول أطول، مؤكدة أن مهندسيها يعملون على إعادة توجيه البيانات ومناقشة بدائل مع مزودي الخدمة.ويعد إصلاح الكابلات البحرية عملية معقدة قد تستغرق أسابيع، سواء نتجت الأضرار عن عوامل عرضية أو استهداف متعمد.وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد في البحر الأحمر، حيث تواصل جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على الملاحة البحرية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250814/اختراق-إلكتروني-لفنادق-في-أوروبا-وسرقة-بيانات-سياح-لبيعها-على-الإنترنت-1103734886.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101844663_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_530d3b6a0d68b9108c41dd8720c9c814.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
شبكة الإنترنت, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم
شبكة الإنترنت, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم

انقطاع كابلات اتصالات في البحر الأحمر يعطل الإنترنت في أجزاء من آسيا والشرق الأوسط

11:21 GMT 07.09.2025
© AP Photoالإنترنت
الإنترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
تسببت انقطاعات في كابلات الإنترنت البحرية بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، في تعطل خدمات الإنترنت بعدة مناطق في آسيا والشرق الأوسط، وسط مخاوف من تأثيرات واسعة على البنية التحتية الرقمية العالمية.
وقالت منظمة "نت بلوكس" إن الخلل أصاب أنظمة كابلات بالقرب من جدة، ما أثر على الاتصال في دول بينها الهند وباكستان، بينما سجلت شركات اتصالات في باكستان والإمارات شكاوى مشابهة، في حين لم تعلن السعودية رسميا عن تفاصيل العطل، وفقا لوسائل إعلام غربية.
من جانبها، أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية أن الأعطال طالت بعض كابلاتها البحرية، الأمر الذي انعكس على خدمات "أزور" السحابية.
هاكر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
اختراق إلكتروني لفنادق في أوروبا وسرقة بيانات سياح لبيعها على الإنترنت
14 أغسطس, 18:19 GMT
وأوضحت الشركة في بيان على موقعها أن حركة المرور عبر الشرق الأوسط قد تواجه بطئا وزمن وصول أطول، مؤكدة أن مهندسيها يعملون على إعادة توجيه البيانات ومناقشة بدائل مع مزودي الخدمة.
ويعد إصلاح الكابلات البحرية عملية معقدة قد تستغرق أسابيع، سواء نتجت الأضرار عن عوامل عرضية أو استهداف متعمد.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد في البحر الأحمر، حيث تواصل جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على الملاحة البحرية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала