انقطاع كابلات اتصالات في البحر الأحمر يعطل الإنترنت في أجزاء من آسيا والشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

تسببت انقطاعات في كابلات الإنترنت البحرية بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، في تعطل خدمات الإنترنت بعدة مناطق في آسيا والشرق الأوسط، وسط مخاوف من تأثيرات واسعة على... 07.09.2025, سبوتنيك عربي

وقالت منظمة "نت بلوكس" إن الخلل أصاب أنظمة كابلات بالقرب من جدة، ما أثر على الاتصال في دول بينها الهند وباكستان، بينما سجلت شركات اتصالات في باكستان والإمارات شكاوى مشابهة، في حين لم تعلن السعودية رسميا عن تفاصيل العطل، وفقا لوسائل إعلام غربية.من جانبها، أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية أن الأعطال طالت بعض كابلاتها البحرية، الأمر الذي انعكس على خدمات "أزور" السحابية.وأوضحت الشركة في بيان على موقعها أن حركة المرور عبر الشرق الأوسط قد تواجه بطئا وزمن وصول أطول، مؤكدة أن مهندسيها يعملون على إعادة توجيه البيانات ومناقشة بدائل مع مزودي الخدمة.ويعد إصلاح الكابلات البحرية عملية معقدة قد تستغرق أسابيع، سواء نتجت الأضرار عن عوامل عرضية أو استهداف متعمد.وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد في البحر الأحمر، حيث تواصل جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على الملاحة البحرية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.

