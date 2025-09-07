"باب عملاق" غامض في جبال كازاخستان يثير الجدل.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
"باب عملاق" غامض في جبال كازاخستان يثير الجدل.. فيديو

18:34 GMT 07.09.2025
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير أثار موجة من التكهنات والتساؤلات، بعدما كشف عن تشكيل صخري يشبه "بابا ضخما" محفورًا في جبال "دزونغار الأتاو" النائية شمال شرقي كازاخستان، قرب الحدود الصينية.
الفيديو، الذي نُشر لأول مرة على منصة Reddit قبل أن ينتشر على موقع إكس، يمتد لثلاثين ثانية فقط، ويظهر فيه مستكشفان يقتربان بحذر من التشكيل الصخري المثير وسط الثلوج. لقطات جوية كشفت عن مدخل نصف دائري ضخم، يشبه أبواب المعابد أو الحصون القديمة، مما أثار دهشة المشاهدين، وفقا لصحيفة بريطانية.
نحل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
مجتمع
سرب نحل يوقف مباراة كرة قدم في دولة أفريقية.. واللاعبون يتظاهرون بالموت.. فيديو
أمس, 19:57 GMT
أثار المقطع جدلا واسعا على الإنترنت، حيث رأى البعض أن التشكيل دليل على وجود "حضارات فضائية قديمة"، بينما تساءل آخرون مازحين عما إذا كان الباب يخفي خلفه سفينة فضائية.
ورغم التفسيرات الخارقة، يرجح خبراء الجيولوجيا أن يكون التشكيل ظاهرة طبيعية. وفقا لهم، قد يكون هذا الباب الصخري نتيجة تآكل طبقات الصخور بمعدلات مختلفة بفعل عوامل الطقس والزمن، مما يؤدي إلى تكوين أشكال مشابهة للأقواس الصخرية، كتلك الموجودة في جنوب يوتا بالولايات المتحدة.

وفي تصريح لصحيفة بريطانية، قال البروفيسور مارك ألين من قسم علوم الأرض بجامعة دورهام البريطانية: "من المحتمل أن يكون التشكيل ناتجا عن أنماط تآكل مختلفة في طبقات الصخور. زرت هذه المنطقة قبل 38 عاما من الجانب الصيني، ولم ألاحظ شيئا غير عادي آنذاك".
يبقى "الباب الغامض" محط اهتمام وتساؤلات، بين من يرونه لغزا يحمل أسرارا قديمة، ومن يفسرونه كظاهرة طبيعية بحتة، في انتظار دراسات جيولوجية أعمق لكشف حقيقته.
