"باب عملاق" غامض في جبال كازاخستان يثير الجدل.. فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير أثار موجة من التكهنات والتساؤلات، بعدما كشف عن تشكيل صخري يشبه "بابا ضخما" محفورًا في جبال "دزونغار الأتاو"... 07.09.2025
الفيديو، الذي نُشر لأول مرة على منصة Reddit قبل أن ينتشر على موقع إكس، يمتد لثلاثين ثانية فقط، ويظهر فيه مستكشفان يقتربان بحذر من التشكيل الصخري المثير وسط الثلوج. لقطات جوية كشفت عن مدخل نصف دائري ضخم، يشبه أبواب المعابد أو الحصون القديمة، مما أثار دهشة المشاهدين، وفقا لصحيفة بريطانية. أثار المقطع جدلا واسعا على الإنترنت، حيث رأى البعض أن التشكيل دليل على وجود "حضارات فضائية قديمة"، بينما تساءل آخرون مازحين عما إذا كان الباب يخفي خلفه سفينة فضائية. ورغم التفسيرات الخارقة، يرجح خبراء الجيولوجيا أن يكون التشكيل ظاهرة طبيعية. وفقا لهم، قد يكون هذا الباب الصخري نتيجة تآكل طبقات الصخور بمعدلات مختلفة بفعل عوامل الطقس والزمن، مما يؤدي إلى تكوين أشكال مشابهة للأقواس الصخرية، كتلك الموجودة في جنوب يوتا بالولايات المتحدة.يبقى "الباب الغامض" محط اهتمام وتساؤلات، بين من يرونه لغزا يحمل أسرارا قديمة، ومن يفسرونه كظاهرة طبيعية بحتة، في انتظار دراسات جيولوجية أعمق لكشف حقيقته.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير أثار موجة من التكهنات والتساؤلات، بعدما كشف عن تشكيل صخري يشبه "بابا ضخما" محفورًا في جبال "دزونغار الأتاو" النائية شمال شرقي كازاخستان، قرب الحدود الصينية.
الفيديو، الذي نُشر لأول مرة على منصة Reddit قبل أن ينتشر على موقع إكس، يمتد لثلاثين ثانية فقط، ويظهر فيه مستكشفان يقتربان بحذر من التشكيل الصخري المثير وسط الثلوج. لقطات جوية كشفت عن مدخل نصف دائري ضخم، يشبه أبواب المعابد أو الحصون القديمة، مما أثار دهشة المشاهدين، وفقا لصحيفة بريطانية.
أثار المقطع جدلا واسعا على الإنترنت، حيث رأى البعض أن التشكيل دليل على وجود "حضارات فضائية قديمة"، بينما تساءل آخرون مازحين عما إذا كان الباب يخفي خلفه سفينة فضائية
. وفقا لهم، قد يكون هذا الباب الصخري نتيجة تآكل طبقات الصخور بمعدلات مختلفة بفعل عوامل الطقس والزمن، مما يؤدي إلى تكوين أشكال مشابهة للأقواس الصخرية، كتلك الموجودة في جنوب يوتا بالولايات المتحدة.
وفي تصريح لصحيفة بريطانية، قال البروفيسور مارك ألين من قسم علوم الأرض بجامعة دورهام البريطانية: "من المحتمل أن يكون التشكيل ناتجا عن أنماط تآكل مختلفة في طبقات الصخور. زرت هذه المنطقة قبل 38 عاما من الجانب الصيني، ولم ألاحظ شيئا غير عادي آنذاك".
يبقى "الباب الغامض" محط اهتمام وتساؤلات، بين من يرونه لغزا يحمل أسرارا قديمة، ومن يفسرونه كظاهرة طبيعية بحتة، في انتظار دراسات جيولوجية أعمق لكشف حقيقته.