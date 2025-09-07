https://sarabic.ae/20250907/بعد-دعوة-ترامب-حماس-تعلن-استعدادها-لمناقشة-الإفراج-عن-جميع-الرهائن-1104605569.html

بعد دعوة ترامب.. "حماس" تعلن استعدادها لمناقشة الإفراج عن جميع الرهائن

بعد دعوة ترامب.. "حماس" تعلن استعدادها لمناقشة الإفراج عن جميع الرهائن

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أنها مستعدة للجلوس فورا إلى طاولة المفاوضات بعد تلقيها مقترحات من الجانب الأمريكي لمناقشة الإفراج عن جميع الرهائن... 07.09.2025, سبوتنيك عربي

الدوحة- سبوتنيك. وجاء في البيان، "تلقينا من الجانب الأمريكي عبر وسطاء عدة أفكار للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".وأضافت، "في هذا السياق، ترحب حركة حماس بأي خطوات تساهم في إنهاء العدوان على شعبنا، وتؤكد استعدادها للجلوس فورا إلى طاولة المفاوضات لمناقشة الإفراج عن جميع الرهائن مقابل إعلان واضح بوقف الحرب، وانسحاب كامل للقوات من قطاع غزة، وتشكيل لجنة لإدارة القطاع من شخصيات فلسطينية مستقلة".وأضافت الحركة، أنها "مستعدة لتسليم السلطة فورا إلى لجنة من التكنوقراط بعد تلقي ضمانة ملموسة من العدو بالتزامه بهذا الاتفاق".وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس إلى قبول الشروط الأمريكية المتعلقة باتفاق السلام في غزة، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي وافق عليها بالفعل.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد صرح، اليوم الأحد، أن الحرب في قطاع غزة يمكن أن تنتهي غدا في حالتين فقط.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، صباح أمس الأحد، عن جدعون ساعر، أن هاتين الحالتين هما إذا أطلقت حركة حماس سراح الرهائن والأسرى الإسرائيليين وتخلت عن سلاحها.وجاءت تصريحات جدعون ساعر خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير خارجية الدنمارك في مدينة القدس المحتلة، بعد يوم واحد من تكرار الحركة الفلسطينية لموقفها وهو أنها ستطلق سراح جميع الرهائن إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحب قواتها.

