عربي
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع خلال شهر أغسطس 2025 بمقدار 214 مليون دولار، ليصل إلى 49.25 مليار دولار، مقارنة بـ49.036 مليار دولار في نهاية يوليو/ تموز.ويُذكر أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي يتكون من مجموعة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.ويؤدي الاحتياطي الأجنبي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية، دورا أساسيا في توفير السلع الاستراتيجية وسداد الديون الخارجية وفوائدها، إضافة إلى مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة.وقد تتأثر بعض الموارد المدرة للعملة الصعبة بالاضطرابات، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، في حين تساهم تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت مستويات قياسية، إلى جانب استقرار عائدات قناة السويس، في دعم الاحتياطي خلال بعض الفترات.
مصر.. صافي الاحتياطيات الدولية يرتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 49.250 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب 2025.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع خلال شهر أغسطس 2025 بمقدار 214 مليون دولار، ليصل إلى 49.25 مليار دولار، مقارنة بـ49.036 مليار دولار في نهاية يوليو/ تموز.
ويُذكر أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي يتكون من مجموعة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة دون تغيير
10 يوليو, 19:31 GMT
10 يوليو, 19:31 GMT
ويؤدي الاحتياطي الأجنبي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية، دورا أساسيا في توفير السلع الاستراتيجية وسداد الديون الخارجية وفوائدها، إضافة إلى مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة.
وقد تتأثر بعض الموارد المدرة للعملة الصعبة بالاضطرابات، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، في حين تساهم تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت مستويات قياسية، إلى جانب استقرار عائدات قناة السويس، في دعم الاحتياطي خلال بعض الفترات.
