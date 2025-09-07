ملك تايلاند يصدر أمرا ملكيا بتعيين رئيس وزراء جديد للبلاد

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة خوروشييه التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك– وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250907/ملك-تايلاند-يصدر-أمرا-ملكيا-بتعيين-رئيس-وزراء-جديد-للبلاد-1104587936.html
ملك تايلاند يصدر أمرا ملكيا بتعيين رئيس وزراء جديد للبلاد
ملك تايلاند يصدر أمرا ملكيا بتعيين رئيس وزراء جديد للبلاد
سبوتنيك عربي
تسلّم أنوتين تشارنفيراكول، الأمر الملكي بتعيينه رئيسا للوزراء في تايلاند، في مراسم رسمية شهدها مقر حزب "بومجايتاي"، اليوم الأحد. 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T09:01+0000
2025-09-07T09:01+0000
العالم
الأخبار
أخبار تايلاند
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101533/68/1015336894_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_9e5f5bcea4ae957125bf1bb6f261ed55.jpg
وذكر الموقع الإلكتروني "ناشيون تايلاند"، صباح اليوم الأحد، أن أنوتين تشارنفيراكول قد تسلم الأمر الملكي بتعيينه رئيسا للوزراء الثاني والثلاثين لتايلاند.وأفاد الموقع بأن الأمين العام لمجلس النواب أربات سوكانان، قد نشر الأمر الملكي الصادر عن الملك ماها فاجيرالونغكورن (راما العاشر) في تايلاند، والذي قضى بتعيين أنوتين رئيسا للحكومة بعد انتخابات تشريعية مثيرة للجدل.ووقف أنوتين أمام صورة الملك راما العاشر، خلال المراسم، معبرا عن امتنانه وشكره لما وصفه بـ"النعمة الملكية التي ستبقى خالدة في ذاكرته وذاكرة عائلته" لتعيينه في هذا المنصب، متعهدا بخدمة البلاد بصدق ونزاهة وأخلاق.ويشار إلى أن أنوتين تشارنفيراكول يبلغ من العمر 58 عاما، وهو ثالث رئيس وزراء لتايلاند منذ العام 2023، فيما يتوقع أن يقود حكومة ائتلافية بدعم خارجي من حزب "الشعب" المؤيد للديمقراطية، أكبر كتلة في البرلمان.ورشح تشارنفيراكول بالفعل تكنوقراط، من بينهم البيروقراطي المخضرم، إكينيتي نيتيثانبراباس لرئاسة وزارة المالية.وتولى أنوتين مهام منصبه كرئيس للوزراء في تايلاند، خلفا لـ"بايتونجتارن شيناواترا"، التي تمت إقالتها بأمر من المحكمة كرئيسة للوزراء، بعد إدانتها بانتهاكات أخلاقية بسبب مكالمة هاتفية مسيئة سياسيا مع رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي، هون سين.يذكر أن أنوتين قد خدم في حكومة بايتونجتارن كوزير للصحة، لكنه استقال من منصبه وسحب حزبه من حكومتها الائتلافية، بعد أن تسببت أنباء المكالمة الهاتفية المسربة في غضب شعبي.
https://sarabic.ae/20191213/ملك-تايلاند-يستكمل-عام-التتويج-بموكب-زوارق-عبر-بانكوك-القديمة-1043711609.html
أخبار تايلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101533/68/1015336894_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_493c28c20e8f05fd6dc240170eb87809.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الأخبار, أخبار تايلاند
العالم, الأخبار, أخبار تايلاند

ملك تايلاند يصدر أمرا ملكيا بتعيين رئيس وزراء جديد للبلاد

09:01 GMT 07.09.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعاصمة التايلاندية بانكوك
العاصمة التايلاندية بانكوك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تسلّم أنوتين تشارنفيراكول، الأمر الملكي بتعيينه رئيسا للوزراء في تايلاند، في مراسم رسمية شهدها مقر حزب "بومجايتاي"، اليوم الأحد.
وذكر الموقع الإلكتروني "ناشيون تايلاند"، صباح اليوم الأحد، أن أنوتين تشارنفيراكول قد تسلم الأمر الملكي بتعيينه رئيسا للوزراء الثاني والثلاثين لتايلاند.
موكب ملك تايلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2019
ملك تايلاند يستكمل عام التتويج بموكب زوارق عبر بانكوك القديمة
13 ديسمبر 2019, 07:30 GMT
وأفاد الموقع بأن الأمين العام لمجلس النواب أربات سوكانان، قد نشر الأمر الملكي الصادر عن الملك ماها فاجيرالونغكورن (راما العاشر) في تايلاند، والذي قضى بتعيين أنوتين رئيسا للحكومة بعد انتخابات تشريعية مثيرة للجدل.
ووقف أنوتين أمام صورة الملك راما العاشر، خلال المراسم، معبرا عن امتنانه وشكره لما وصفه بـ"النعمة الملكية التي ستبقى خالدة في ذاكرته وذاكرة عائلته" لتعيينه في هذا المنصب، متعهدا بخدمة البلاد بصدق ونزاهة وأخلاق.
ويشار إلى أن أنوتين تشارنفيراكول يبلغ من العمر 58 عاما، وهو ثالث رئيس وزراء لتايلاند منذ العام 2023، فيما يتوقع أن يقود حكومة ائتلافية بدعم خارجي من حزب "الشعب" المؤيد للديمقراطية، أكبر كتلة في البرلمان.
ورشح تشارنفيراكول بالفعل تكنوقراط، من بينهم البيروقراطي المخضرم، إكينيتي نيتيثانبراباس لرئاسة وزارة المالية.
وتولى أنوتين مهام منصبه كرئيس للوزراء في تايلاند، خلفا لـ"بايتونجتارن شيناواترا"، التي تمت إقالتها بأمر من المحكمة كرئيسة للوزراء، بعد إدانتها بانتهاكات أخلاقية بسبب مكالمة هاتفية مسيئة سياسيا مع رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي، هون سين.
يذكر أن أنوتين قد خدم في حكومة بايتونجتارن كوزير للصحة، لكنه استقال من منصبه وسحب حزبه من حكومتها الائتلافية، بعد أن تسببت أنباء المكالمة الهاتفية المسربة في غضب شعبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала