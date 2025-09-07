https://sarabic.ae/20250907/ملك-تايلاند-يصدر-أمرا-ملكيا-بتعيين-رئيس-وزراء-جديد-للبلاد-1104587936.html
ملك تايلاند يصدر أمرا ملكيا بتعيين رئيس وزراء جديد للبلاد
تسلّم أنوتين تشارنفيراكول، الأمر الملكي بتعيينه رئيسا للوزراء في تايلاند، في مراسم رسمية شهدها مقر حزب "بومجايتاي"، اليوم الأحد. 07.09.2025, سبوتنيك عربي
وذكر الموقع الإلكتروني "ناشيون تايلاند"، صباح اليوم الأحد، أن أنوتين تشارنفيراكول قد تسلم الأمر الملكي بتعيينه رئيسا للوزراء الثاني والثلاثين لتايلاند.وأفاد الموقع بأن الأمين العام لمجلس النواب أربات سوكانان، قد نشر الأمر الملكي الصادر عن الملك ماها فاجيرالونغكورن (راما العاشر) في تايلاند، والذي قضى بتعيين أنوتين رئيسا للحكومة بعد انتخابات تشريعية مثيرة للجدل.ووقف أنوتين أمام صورة الملك راما العاشر، خلال المراسم، معبرا عن امتنانه وشكره لما وصفه بـ"النعمة الملكية التي ستبقى خالدة في ذاكرته وذاكرة عائلته" لتعيينه في هذا المنصب، متعهدا بخدمة البلاد بصدق ونزاهة وأخلاق.ويشار إلى أن أنوتين تشارنفيراكول يبلغ من العمر 58 عاما، وهو ثالث رئيس وزراء لتايلاند منذ العام 2023، فيما يتوقع أن يقود حكومة ائتلافية بدعم خارجي من حزب "الشعب" المؤيد للديمقراطية، أكبر كتلة في البرلمان.ورشح تشارنفيراكول بالفعل تكنوقراط، من بينهم البيروقراطي المخضرم، إكينيتي نيتيثانبراباس لرئاسة وزارة المالية.وتولى أنوتين مهام منصبه كرئيس للوزراء في تايلاند، خلفا لـ"بايتونجتارن شيناواترا"، التي تمت إقالتها بأمر من المحكمة كرئيسة للوزراء، بعد إدانتها بانتهاكات أخلاقية بسبب مكالمة هاتفية مسيئة سياسيا مع رئيس مجلس الشيوخ الكمبودي، هون سين.يذكر أن أنوتين قد خدم في حكومة بايتونجتارن كوزير للصحة، لكنه استقال من منصبه وسحب حزبه من حكومتها الائتلافية، بعد أن تسببت أنباء المكالمة الهاتفية المسربة في غضب شعبي.
13 ديسمبر 2019, 07:30 GMT
