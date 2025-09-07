هزة أرضية بقوة 4.9 تضرب شمال غرب تركيا

عربي
مدار الليل والنهار
أمساليوم
بث مباشر
أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 4.9 درجة ضرب منطقة سينديرجي في ولاية باليكسير شمال غرب البلاد، على عمق 7.7 كيلومترات، دون تسجيل إصابات أو أضرار.
وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، عبر منصة "إكس"، إن فرق الكوارث والطوارئ تواصل عمليات التفتيش الميدانية عقب الهزة.

وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمواطنينا المتضررين من الزلزال، حفظ الله بلادنا وشعبنا من كل مكروه".
وفي الشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، ولاية باليكسير شمال غربي تركيا، وتحديدا في منطقة سنديرغي، وشعر به سكان مدينة إسطنبول والمحافظات المجاورة على بُعد نحو 200 كيلومتر من مركز الزلزال.
وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 19:53:47 بالتوقيت المحلي، وتم رصدها في سنديرغي التابعة لولاية باليكسير، وفقا لوسائل إعلام تركية.
وأكدت وسائل الإعلام أن السكان في إسطنبول ومناطق أخرى مجاورة شعروا بالزلزال، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن جميع المؤسسات المعنية تحركت منذ اللحظة الأولى للتعامل مع تداعيات الزلزال، مؤكداً متابعته الشخصية لعمليات الإغاثة والتقييم.
