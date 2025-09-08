https://sarabic.ae/20250908/الصين-تكشف-عن-أقوى-توربين-غازي-محلي-الصنع-للاستخدام-التجاري-1104617156.html
غادرت أول توربينة غازية ثقيلة محلية الصنع في الصين، "تايهانغ 110" بقدرة 110 ميغاوات، خط الإنتاج، اليوم الاثنين، متجهة إلى التسليم التجاري. 08.09.2025, سبوتنيك عربي
ويشكل هذا الإطلاق بداية التشغيل التجاري لأقوى توربينة غازية تصنع محليا في الصين، بحسب شركة "Aero Engine Corporation of China"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.وتعد توربينات الغاز الثقيلة من المعدات الأساسية ورمزا للقوة الصناعية، ولا تملك القدرة على تطويرها بشكل مستقل سوى قلة من الدول، بحسب الوكالة الصينية.
الصين تكشف عن أقوى توربين غازي محلي الصنع للاستخدام التجاري
غادرت أول توربينة غازية ثقيلة محلية الصنع في الصين، "تايهانغ 110" بقدرة 110 ميغاوات، خط الإنتاج، اليوم الاثنين، متجهة إلى التسليم التجاري.
ويشكل هذا الإطلاق بداية التشغيل التجاري لأقوى توربينة غازية تصنع محليا في الصين، بحسب شركة "Aero Engine Corporation of China"، وفقا لوكالة
أنباء "شينخوا" الصينية.
وتعد توربينات الغاز الثقيلة من المعدات الأساسية ورمزا للقوة الصناعية، ولا تملك القدرة على تطويرها بشكل مستقل سوى قلة من الدول، بحسب الوكالة الصينية.