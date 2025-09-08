بانكين: روسيا هي الشريك التجاري والاقتصادي الرائد لطاجيكستان

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
بانكين: روسيا هي الشريك التجاري والاقتصادي الرائد لطاجيكستان
بانكين: روسيا هي الشريك التجاري والاقتصادي الرائد لطاجيكستان
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، بأن روسيا تُعد حاليا الشريك التجاري والاقتصادي الرائد لطاجيكستان، وأحد المستثمرين الرئيسيين في اقتصادها.
بانكين: روسيا هي الشريك التجاري والاقتصادي الرائد لطاجيكستان

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، بأن روسيا تُعد حاليا الشريك التجاري والاقتصادي الرائد لطاجيكستان، وأحد المستثمرين الرئيسيين في اقتصادها.
وقال بانكين، خلال حفل استقبال أقيم في السفارة الطاجيكية بمناسبة عيد استقلال الجمهورية: "روسيا اليوم هي الشريك التجاري والاقتصادي الرائد لطاجيكستان".

وأضاف بانكين: "في الواقع، يشهد حجم التبادل التجاري حاليًا نموا مطردا ومتزايدا، كما أن بلدنا من أهم المستثمرين في اقتصاد طاجيكستان، ويحتل مكانة رائدة من حيث عدد المشاريع المشتركة، التي يزيد عددها عن 330 مشروعا".

الرئيس الروسي ورئيس طاجكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2020
رئيس طاجيكستان يشكر الرئيس الروسي على تقديم المساعدات في مكافحة فيروس كورونا 
15 أبريل 2020, 09:06 GMT
وأشار بانكين إلى مستوى التعاون الثقافي والإنساني وتطور التعليم باللغة الروسية في طاجيكستان.

وأضاف بانكين: "تتطورالعلاقات في المجال التعليمي بشكل ديناميكي بشكل خاص، واليوم يدرس حوالي 27.5 ألف طالب وطالبة طاجيكيين في الجامعات الروسية، باستثناء فروعها في جمهورية طاجيكستان".

وبين بانكين أن حصة الجامعات الروسية للطلاب من طاجيكستان، هي واحدة من أعلى الحصص في بلدان رابطة الدول المستقلة، إذ تبلغ ألف مقعد.
