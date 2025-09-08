https://sarabic.ae/20250908/بانكين-روسيا-هي-الشريك-التجاري-والاقتصادي-الرائد-لطاجيكستان-1104636773.html
بانكين: روسيا هي الشريك التجاري والاقتصادي الرائد لطاجيكستان
بانكين: روسيا هي الشريك التجاري والاقتصادي الرائد لطاجيكستان
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، بأن روسيا تُعد حاليا الشريك التجاري والاقتصادي الرائد لطاجيكستان، وأحد المستثمرين الرئيسيين في اقتصادها.
بانكين: روسيا هي الشريك التجاري والاقتصادي الرائد لطاجيكستان
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، بأن روسيا تُعد حاليا الشريك التجاري والاقتصادي الرائد لطاجيكستان، وأحد المستثمرين الرئيسيين في اقتصادها.
وقال بانكين، خلال حفل استقبال أقيم في السفارة الطاجيكية بمناسبة عيد استقلال الجمهورية: "روسيا اليوم هي الشريك التجاري والاقتصادي الرائد لطاجيكستان".
وأضاف بانكين: "في الواقع، يشهد حجم التبادل التجاري حاليًا نموا مطردا ومتزايدا، كما أن بلدنا من أهم المستثمرين في اقتصاد طاجيكستان، ويحتل مكانة رائدة من حيث عدد المشاريع المشتركة، التي يزيد عددها عن 330 مشروعا".
وأشار بانكين إلى مستوى التعاون الثقافي والإنساني وتطور التعليم باللغة الروسية في طاجيكستان
وأضاف بانكين: "تتطورالعلاقات في المجال التعليمي بشكل ديناميكي بشكل خاص، واليوم يدرس حوالي 27.5 ألف طالب وطالبة طاجيكيين في الجامعات الروسية، باستثناء فروعها في جمهورية طاجيكستان".
وبين بانكين أن حصة الجامعات الروسية للطلاب من طاجيكستان، هي واحدة من أعلى الحصص في بلدان رابطة الدول المستقلة، إذ تبلغ ألف مقعد.