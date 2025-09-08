https://sarabic.ae/20250908/عشية-الإحتجاجاتفرنسا-تعلن-نشر-80-ألف-عنصر-أمن-للحفاظ-على-النظام-1104637480.html
عشية الاحتجاجات...فرنسا تعلن نشر 80 ألف عنصر أمن للحفاظ على النظام
عشية الاحتجاجات...فرنسا تعلن نشر 80 ألف عنصر أمن للحفاظ على النظام
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيللو، أن الحكومة الفرنسية ستنشر نحو 80 ألف عنصر من قوات الأمن، بما في ذلك الشرطة والدرك، لضمان النظام العام خلال المظاهرات... 08.09.2025
و أوضح ريتيللو في تصريح لوسائل إعلام فرنسية: "نحن نقوم بحشد 80 ألف عنصر من قوات الدرك والشرطة استعدادا للاحتجاجات الواسعة التي من المتوقع تنظيمها في مختلف أنحاء البلاد".وشدد ريتيللو، على أن هذه المظاهرات "لا تمت بأي صلة لروح الوعي المدني"، إذ استغلت قوى يسارية متطرفة "شديدة العنف" المبادرة، مشيرا إلى أن المظاهرات الآن أصبحت بمثابة عمل من أعمال تطرف المجتمع.واتهم ريتيللو زعيم حزب "فرنسا المتمردة" اليساري، جان لوك ميلينشون، بالتحريض على المشاركة في حركة "اقطعوا كل شيء"، معتبراً أن دعوته تساهم في تصعيد التوتر. وكان زعيم اليسار ومؤسس "فرنسا المتمردة"، جان لوك ميلينشون، دعا علنا في 29 أغسطس/أب الماضي للانضمام إلى الاحتجاجات، ما يعكس حجم التأييد السياسي المتنامي لهذه الحركة.
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيللو، أن الحكومة الفرنسية ستنشر نحو 80 ألف عنصر من قوات الأمن، بما في ذلك الشرطة والدرك، لضمان النظام العام خلال المظاهرات الواسعة المرتقبة في 10 سبتمبر/أيلول، التي تُنظم تحت شعار "إقطعوا كل شيء".
و أوضح ريتيللو في تصريح لوسائل إعلام فرنسية: "نحن نقوم بحشد 80 ألف عنصر من قوات الدرك والشرطة استعدادا للاحتجاجات الواسعة التي من المتوقع تنظيمها في مختلف أنحاء البلاد".
وكانت وسائل إعلام، قد نقلت، استنادا إلى معلومات استخباراتية داخلية، أن عدد المشاركين قد يبلغ 100 ألف شخص.
وشدد ريتيللو، على أن هذه المظاهرات "لا تمت بأي صلة لروح الوعي المدني
"، إذ استغلت قوى يسارية متطرفة "شديدة العنف" المبادرة، مشيرا إلى أن المظاهرات الآن أصبحت بمثابة عمل من أعمال تطرف المجتمع.
واتهم ريتيللو زعيم حزب "فرنسا المتمردة" اليساري، جان لوك ميلينشون، بالتحريض على المشاركة في حركة "اقطعوا كل شيء
"، معتبراً أن دعوته تساهم في تصعيد التوتر.
وكانت وسائل إعلام فرنسية، قد أشارت إلى تزايد الدعوات لمقاطعة شاملة وغير محددة المدة في فرنسا، بدءًا من 10 سبتمبر/أيلول، احتجاجا على سياسات التقشف التي تتبعها حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو.
وذكرت أن رسائل التعبئة لهذه الحملة بدأت بالظهور منذ يوليو/تموز الماضي، وأن نشطاء من حركة "السترات الصفراء" باتوا من أبرز المؤيدين لها.
وكان زعيم اليسار ومؤسس "فرنسا المتمردة"، جان لوك ميلينشون، دعا علنا في 29 أغسطس/أب الماضي للانضمام إلى الاحتجاجات، ما يعكس حجم التأييد السياسي المتنامي لهذه الحركة.