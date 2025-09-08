عربي
نتنياهو يدعو سكان مدينة غزة إلى مغادرتها ويعلن عن عملية برية قوية
أمساليوم
بث مباشر
لبنان: مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم إسرائيلي على البقاع وجرود الهرمل
لبنان: مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم إسرائيلي على البقاع وجرود الهرمل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن غارات للجيش الإسرائيلي على البقاع وجرود الهرمل أدت في حصيلة أولية، إلى سقوط 5 قتلى وإصابة 5 آخرين... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
وأضافت الوزارة:" أصيب مواطن بجروح جراء إلقاء مسيرة معادية قنبلة صوتية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية لبنانية.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات استهدفت جرود الهرمل شرقي لبنان.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "أغار جيش الدفاع قبل قليل على عدة اهداف لـ"حزب الله" في منطقة البقاع في لبنان ومن بينها معسكرات لقوة الرضوان تم رصد عناصر من "حزب الله" داخلها والتي تم استخدامها لتخزين وسائل قتالية".‏ووفقا له، فإن "حزب الله" أجرى خلال التدريبات في المعسكرات تمارين إطلاق النار والتأهيل لاستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
لبنان: مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم إسرائيلي على البقاع وجرود الهرمل

16:26 GMT 08.09.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن غارات للجيش الإسرائيلي على البقاع وجرود الهرمل أدت في حصيلة أولية، إلى سقوط 5 قتلى وإصابة 5 آخرين بجروح.
وأضافت الوزارة:" أصيب مواطن بجروح جراء إلقاء مسيرة معادية قنبلة صوتية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية لبنانية.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن اليوم الإثنين، مهاجمة أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة البقاع في لبنان.

متاجر مدمرة أمام تمثال لمقاتل من حزب الله في شارع تجاري تعرض لغارات جوية إسرائيلية مساء السبت في بلدة النبطية جنوب لبنان، 13 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب أهداف لـ"حزب الله" في البقاع اللبناني
10:19 GMT
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات استهدفت جرود الهرمل شرقي لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "أغار جيش الدفاع قبل قليل على عدة اهداف لـ"حزب الله" في منطقة البقاع في لبنان ومن بينها معسكرات لقوة الرضوان تم رصد عناصر من "حزب الله" داخلها والتي تم استخدامها لتخزين وسائل قتالية".
وأشار إلى أن "حزب الله استخدم المعسكرات لإجراء تدريبات وتأهيل لإرهابيين، وذلك بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل".
جلسة مجلس الوزراء اللبناني لمناقشة نزع سلاح حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
"حزب الله": نرفض تسليم السلاح وجلسة الحكومة كانت فرصة للتعقل
6 سبتمبر, 10:54 GMT
‏ووفقا له، فإن "حزب الله" أجرى خلال التدريبات في المعسكرات تمارين إطلاق النار والتأهيل لاستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة.

‏وأكد أن "تخزين الوسائل القتالية واجراء التدريبات العسكرية ضد دولة اسرائيل يعتبر انتهاكًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان ويشكل تهديدًا على دولة إسرائيل".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
