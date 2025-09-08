https://sarabic.ae/20250908/لبنان-مقتل--5-أشخاص-وإصابة-5-آخرين-في-هجوم-إسرائيلي-على-البقاع-وجرود-الهرمل-1104631892.html

لبنان: مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم إسرائيلي على البقاع وجرود الهرمل

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن غارات للجيش الإسرائيلي على البقاع وجرود الهرمل أدت في حصيلة أولية، إلى سقوط 5 قتلى وإصابة 5 آخرين... 08.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضافت الوزارة:" أصيب مواطن بجروح جراء إلقاء مسيرة معادية قنبلة صوتية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية لبنانية.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات استهدفت جرود الهرمل شرقي لبنان.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "أغار جيش الدفاع قبل قليل على عدة اهداف لـ"حزب الله" في منطقة البقاع في لبنان ومن بينها معسكرات لقوة الرضوان تم رصد عناصر من "حزب الله" داخلها والتي تم استخدامها لتخزين وسائل قتالية".‏ووفقا له، فإن "حزب الله" أجرى خلال التدريبات في المعسكرات تمارين إطلاق النار والتأهيل لاستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".

