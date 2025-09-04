https://sarabic.ae/20250904/وزير-العمل-اللبناني-أي-قرار-يفرض-بالقوة-سيساهم-في-تأزيم-الداخل-اللبناني-1104491542.html

وزير العمل اللبناني: أي قرار يفرض بالقوة سيساهم في تأزيم الوضع داخل لبنان

وقال حيدر: "وزراء الثنائي سينتظرون ما يتم عرضه في خلال الجلسة ليبنى على الشيء مقتضاه، مشددًا على أن "وزراء "أمل" و "حزب الله" لن يتخذوا أي قرار بطريقة مسبقة بل بناء على المعطيات الموجودة"، موضحًا أن "الموافقة على حصر السلاح في البيان الوزاري وحماية لبنان بقوات ذاتية وعسكرية كان بشرط وضع استراتيجية دفاعية كاملة"، معتبرًا أن "الجيش حالياً لا يستطيع بقواته الذاتية الدفاع عن لبنان، وبالتالي أي خطة سيتم بحثها في المستقبل من ضمن الاستراتيجية الدفاعية التي نطالب بها يجب أن تتضمن دعما للجيش".حيدر أكد أنه "حتى اللحظة لا يوجد قرار أو نقاش بالانسحاب من الحكومة، لأن المشكلة تتعلّق بموضوع معين وليس بالحكومة ككل، وذلك مع التأكيد على أن كل الخيارات ممكنة ومفتوحة".وزير العمل اللبناني قال: "قبل التأكد من خطوات فعلية مضبوطة من قبل إسرائيل بضمانات لن نقدم شيئا"، مضيفًا: "نحن نعيش الحرب التي ما زالت مستمرة ولكن بأسلوب آخر".وأشار إلى أن "أي قرار يُفرض بالقوة سيساهم في تأزيم الداخل اللبناني وإعطاء ذريعة لبعض القوى الخارجية لافتعال الأزمات"، شدد على "تمسك "حزب الله" و"حركة أمل" بالحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي".وعلق حيدر على ربط إرسال الأموال وإعادة الإعمار بموضوع نزع سلاح "حزب الله"، كاشفًا عن "أموال سيتم إرسالها قريبا إلى لبنان ليست بكميات كبيرة، لكنها ستساهم في حل بعض الأمور"، مشددًا على أن "الحكومة أخذت قرارها بإعادة الإعمار، والعمل سيبدأ من خلال أموال ذاتية وهناك أموال حُوّلت إلى الهيئة العليا للإغاثة وصندوق الجنوب للبدء في المرحلة الأولى"، مضيفًا: "حتى الدعم الخارجي سيكون عبر الدولة".الانتخابات النيابية ستجري في موعدها والتخوف من توتر على الحدود الشرقية دائما موجودوحول التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة، أكد حيدر أن "الانتخابات ستجري في موعدها"، لافتًا إلى أن "تعديل موضوع قانون الانتخاب متروك لمجلس النواب وأي قانون يكون ساري المفعول به سنكون معه".وردا على سؤال عن احتمال الإفراج عن الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، قال وزير العمل إن "الموقوفين في السجون عليهم قرارات عدلية وقضائية لذلك سيتم تنفيذ كل شيء ضمن القوانين المرعية الإجراء"، مشيرًا إلى أن "العلاقة بين أحمد الشرع والدولة اللبنانية ستكون بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية"، مؤكدًا أن "التخوّف من أي توتر على الحدود الشرقية دائما موجود، لكن هناك ثقة بالجيش اللبناني بأنه سيقوم بواجبه لحماية الحدود"، لافتًا إلى وجود "لجان أمنية بالتواصل بين الدولة اللبنانية والدولة السورية لحل كل الثغرات الموجودة".العلاقات الروسية اللبنانية جيدة ومبنية على تعاون اقتصادي وثقافيحول العلاقات الروسية-اللبنانية، أكد حيدر أن "العلاقة جيدة بين البلدين وضمن الأطر الدبلوماسية المتبعة"، قائلا: "تواصلنا مع السفير الروسي لبحث الأمور المتعلقة بفرص العمل أو التدريب للاستفادة من الخبرات الروسية لدعم قطاعات معينة موجودة في لبنان"، لافتًا إلى أن "العلاقة مع روسيا علاقة قديمة مبنية على تعاون اقتصادي وثقافي وحتى التعليم الجامعي"."اليونيفيل" تتهم إسرائيل بتنفيذ هجوم خطير على قواتها في جنوب لبنانرئيس البرلمان اللبناني: زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي للجنوب اللبناني "إهانة"

