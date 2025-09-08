عربي
مسؤول أفغاني: روسيا مهتمة بالاستثمار في أفغانستان ونأمل بتوقيع اتفاقيات معها قريبا
وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، حمد الله فطرت، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "قد أعرب المستثمرون الروس والحكومة الروسية بالفعل عن استعدادهم للاستثمار في مجالات مختلفة في أفغانستان، وقد زارت وفود روسية عدة كابول، وأبدت استعدادها لتنفيذ مشاريع محددة والاستثمار في القطاعات الرئيسية".أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، يوم 3 يوليو/ تموز الفائت، أن روسيا اعترفت رسميا بإمارة أفغانستان الإسلامية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية أن السفير الروسي لدى كابول، دميتري جيرنوف، أعلن رسميا قرار الحكومة الروسية الاعتراف بإمارة أفغانستان الإسلامية.وقالت الخارجية الأفغانية، في بيان عبر "إكس": "استقبل المولوي أمير خان متقي، وزير خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية، سفير روسيا الاتحادية لدى أفغانستان. أبلغ السفير الروسي رسميا قرار حكومة بلاده القاضي باعتراف روسيا الاتحادية بإمارة أفغانستان الإسلامية".وفي أبريل/نيسان، التقى الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، مع زيري الخارجية والداخلية الأفغانيين، وأبلغهما برفع مستوى البعثة الأفغانية في موسكو إلى سفير.
ذكرت حكومة أفغانستان أن الحكومة الروسية والمستثمرين الروس أبدوا استعدادهم للاستثمار في مجالات مختلفة في كابول، معربة عن أملها في توقيع اتفاقيات استثمارية مع موسكو في المستقبل القريب.
وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، حمد الله فطرت، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "قد أعرب المستثمرون الروس والحكومة الروسية بالفعل عن استعدادهم للاستثمار في مجالات مختلفة في أفغانستان، وقد زارت وفود روسية عدة كابول، وأبدت استعدادها لتنفيذ مشاريع محددة والاستثمار في القطاعات الرئيسية".

وتابع: "تعمل المؤسسات ذات الصلة على هذه المبادرات، ونأمل التوقيع على الاتفاقيات في المستقبل القريب".

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، يوم 3 يوليو/ تموز الفائت، أن روسيا اعترفت رسميا بإمارة أفغانستان الإسلامية.
وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال بهذا الشأن: "لقد اعترفت (روسيا) بذلك".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية أن السفير الروسي لدى كابول، دميتري جيرنوف، أعلن رسميا قرار الحكومة الروسية الاعتراف بإمارة أفغانستان الإسلامية.
وقالت الخارجية الأفغانية، في بيان عبر "إكس": "استقبل المولوي أمير خان متقي، وزير خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية، سفير روسيا الاتحادية لدى أفغانستان. أبلغ السفير الروسي رسميا قرار حكومة بلاده القاضي باعتراف روسيا الاتحادية بإمارة أفغانستان الإسلامية".
وفي أبريل/نيسان، التقى الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، مع زيري الخارجية والداخلية الأفغانيين، وأبلغهما برفع مستوى البعثة الأفغانية في موسكو إلى سفير.
