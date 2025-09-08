مصدر أمني لبناني يكشف سبب زيارة الوفد الأمريكي إلى جنوب لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250908/مصدر-أمني-لبناني-يكشف-سبب-زيارة-الوفد-الأمريكي-إلى-جنوب-لبنان-1104622484.html
مصدر أمني لبناني يكشف سبب زيارة الوفد الأمريكي إلى جنوب لبنان
مصدر أمني لبناني يكشف سبب زيارة الوفد الأمريكي إلى جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أكد مصدر أمني لبناني أن زيارة الوفد الأمريكي لمنطقة جنوب الليطاني في لبنان كانت تهدف إلى الإطلاع على الإجراءات الأمنية التي يقوم بها الجيش اللبناني لنزع سلاح... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T11:55+0000
2025-09-08T11:55+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
لبنان
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093398142_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80e4f97f27271a4e3ecaacb429c00c2c.jpg
بيروت - سبوتنيك. وقال المصدر المطلع، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "زيارة الوفد الأمريكي، أمس الأحد، إلى منطقة جنوب الليطاني جاءت تأكيدا على أهمية الخطة التي وضعها الجيش وعلى تجديد الدعم والمساعدة في تطبيق تلك الخطة، وللإطلاع على الإجراءات الأمنية العملية والجدية التي يقوم بها الجيش اللبناني لحصر سلاح "حزب الله"، حيث وصف الوفد ذلك الوضع بأنه إيجابي".وشدد على أن الجانب الأمريكي تأكد أنه "ليس من المسموح إدخال أي قطعة سلاح إلى جنوب الليطاني، حيث يجري تفكيك المنظومة العسكرية من مراكز وأنفاق ومنشآت تابعة لـ"حزب الله".وكشف المصدر أن "الخطة التي وضعتها قيادة الجيش وعرضها قائد الجيش رودولف هيكل على مجلس الوزراء أساسها مبني على منع التصادم مع المقاومة وبيئتها ومدى تجاوب إسرائيل في التزاماتها. والوفاء بالتزامات الدول الراعية في تقديم الدعم اللازم للجيش".وأضاف أن "قيادة الجيش تدرك تماما أن كل مرحلة لها ظروفها، ولا نزع سلاح بالقوة إنما ذلك يخضع للتوافق السياسي".ولفت المصدر الأمني إلى أن "الخطة تتضمن خمس مراحل في المناطق التي تتواجد فيها قدرات عسكرية لـ"حزب الله"، وذلك دون اقترانها بجدول زمني يحدد انتهاء وبدء كل مرحلة، مع الإشارة إلى أن المرحلة الأولى تقوم على استكمال تفكيك البنية العسكرية لحزب الله في جنوب الليطاني حيث بلغت النسبة 85 في المئة كما حددها رئيس الجمهورية جوزيف عون، في مقابلة سابقة".وأوضح أن قائد القيادة الوسطى الأمريكية قد اطلع على الإجراءات المتخذة في جنوب الليطاني وجدية قوى الجيش في تنفيذها.وأشار المصدر الأمني اللبناني إلى أن "الجيش وضع خطته العسكرية والتقييدات المانعة من تنفيذها فهو بحاجة إلى دعم متواصل من ناحية العدد والعتاد، رابطا استكمال الخطة بما يبديه العدو من التزام بتطبيق القرار 1701، وانسحابه خلف الحدود من الأراضي التي يحتلها وإطلاق سراح الأسرى وعدم الاعتداء على الأراضي اللبنانية".وقد علمت "سبوتنيك" أن "الأسلحة الصالحة والآمن استخدامها يتم مصادرتها ووضعها في مخازن الجيش، أما الذخيرة غير الآمنة ومجهولة المصدر والمنشأ والتي يشكل تخزينها خطرا فيتم تفجيرها، عملا بقواعد الحماية والأمن المعتمدة لدى الجيش اللبناني".يذكر أن لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل قد عقدت، أمس الأحد، اجتماعا في رأس الناقورة جنوبي لبنان لبحث الوضع القائم في الجنوب اللبناني، وذلك بحضور الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس، وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي براد كوبر.وبعد الاجتماع جال الوفد الأمريكي مع ضباط من الجيش اللبناني بطوافتين عسكريتين فوق الناقورة باتجاه بنت جبيل حتى مرجعيون ونزولا نحو مجرى نهر الليطاني.وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في 5 أغسطس/ آب الماضي، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل نزع سلاح "حزب الله"، لينجز الملف قبل نهاية العام.وتتكرر الدعوات من عواصم إقليمية وغربية، إضافة إلى قوى سياسية لبنانية، لحصر السلاح بيد الدولة، في إشارة إلى سلاح "حزب الله"، بينما يؤكد الحزب أن سلاحه مخصص لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب لبنان.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة تهديدات "حزب الله".
https://sarabic.ae/20250906/بري-يدعم-خطة-الجيش-لسحب-سلاح-حزب-الله-وسلام-يؤكد-على-عدم-العودة-للوراء-1104564412.html
https://sarabic.ae/20250826/المبعوث-الأمريكي-انسحاب-إسرائيل-من-لبنان-مشروط-بتنفيذ-خطة-نزع-سلاح-حزب-الله-1104135760.html
إسرائيل
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093398142_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_77e47df431724df467d9c52006736859.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار حزب الله
العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار حزب الله

مصدر أمني لبناني يكشف سبب زيارة الوفد الأمريكي إلى جنوب لبنان

11:55 GMT 08.09.2025
© AP Photoمجموعة من مقاتلي "حزب الله" اللبناني
مجموعة من مقاتلي حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
حصري
أكد مصدر أمني لبناني أن زيارة الوفد الأمريكي لمنطقة جنوب الليطاني في لبنان كانت تهدف إلى الإطلاع على الإجراءات الأمنية التي يقوم بها الجيش اللبناني لنزع سلاح "حزب الله".
بيروت - سبوتنيك. وقال المصدر المطلع، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "زيارة الوفد الأمريكي، أمس الأحد، إلى منطقة جنوب الليطاني جاءت تأكيدا على أهمية الخطة التي وضعها الجيش وعلى تجديد الدعم والمساعدة في تطبيق تلك الخطة، وللإطلاع على الإجراءات الأمنية العملية والجدية التي يقوم بها الجيش اللبناني لحصر سلاح "حزب الله"، حيث وصف الوفد ذلك الوضع بأنه إيجابي".
الجيش اللبناني يتسلم دفعة جديدة من سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
لبنان... بري وسلام يعلقان على خطة الجيش اللبناني لحصر سلاح "حزب الله"
6 سبتمبر, 06:58 GMT
وشدد على أن الجانب الأمريكي تأكد أنه "ليس من المسموح إدخال أي قطعة سلاح إلى جنوب الليطاني، حيث يجري تفكيك المنظومة العسكرية من مراكز وأنفاق ومنشآت تابعة لـ"حزب الله".
وكشف المصدر أن "الخطة التي وضعتها قيادة الجيش وعرضها قائد الجيش رودولف هيكل على مجلس الوزراء أساسها مبني على منع التصادم مع المقاومة وبيئتها ومدى تجاوب إسرائيل في التزاماتها. والوفاء بالتزامات الدول الراعية في تقديم الدعم اللازم للجيش".
وأضاف أن "قيادة الجيش تدرك تماما أن كل مرحلة لها ظروفها، ولا نزع سلاح بالقوة إنما ذلك يخضع للتوافق السياسي".
ولفت المصدر الأمني إلى أن "الخطة تتضمن خمس مراحل في المناطق التي تتواجد فيها قدرات عسكرية لـ"حزب الله"، وذلك دون اقترانها بجدول زمني يحدد انتهاء وبدء كل مرحلة، مع الإشارة إلى أن المرحلة الأولى تقوم على استكمال تفكيك البنية العسكرية لحزب الله في جنوب الليطاني حيث بلغت النسبة 85 في المئة كما حددها رئيس الجمهورية جوزيف عون، في مقابلة سابقة".
وأوضح أن قائد القيادة الوسطى الأمريكية قد اطلع على الإجراءات المتخذة في جنوب الليطاني وجدية قوى الجيش في تنفيذها.
وأشار المصدر الأمني اللبناني إلى أن "الجيش وضع خطته العسكرية والتقييدات المانعة من تنفيذها فهو بحاجة إلى دعم متواصل من ناحية العدد والعتاد، رابطا استكمال الخطة بما يبديه العدو من التزام بتطبيق القرار 1701، وانسحابه خلف الحدود من الأراضي التي يحتلها وإطلاق سراح الأسرى وعدم الاعتداء على الأراضي اللبنانية".
الموفد الأميركي إلى لبنان توم براك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
المبعوث الأمريكي: انسحاب إسرائيل من لبنان مشروط بتنفيذ خطة نزع سلاح "حزب الله"
26 أغسطس, 09:19 GMT
وقد علمت "سبوتنيك" أن "الأسلحة الصالحة والآمن استخدامها يتم مصادرتها ووضعها في مخازن الجيش، أما الذخيرة غير الآمنة ومجهولة المصدر والمنشأ والتي يشكل تخزينها خطرا فيتم تفجيرها، عملا بقواعد الحماية والأمن المعتمدة لدى الجيش اللبناني".
يذكر أن لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل قد عقدت، أمس الأحد، اجتماعا في رأس الناقورة جنوبي لبنان لبحث الوضع القائم في الجنوب اللبناني، وذلك بحضور الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس، وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي براد كوبر.
وبعد الاجتماع جال الوفد الأمريكي مع ضباط من الجيش اللبناني بطوافتين عسكريتين فوق الناقورة باتجاه بنت جبيل حتى مرجعيون ونزولا نحو مجرى نهر الليطاني.
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في 5 أغسطس/ آب الماضي، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل نزع سلاح "حزب الله"، لينجز الملف قبل نهاية العام.
وتتكرر الدعوات من عواصم إقليمية وغربية، إضافة إلى قوى سياسية لبنانية، لحصر السلاح بيد الدولة، في إشارة إلى سلاح "حزب الله"، بينما يؤكد الحزب أن سلاحه مخصص لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب لبنان.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة تهديدات "حزب الله".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала