عربي
لبنان... بري وسلام يعلقان على خطة الجيش اللبناني لحصر سلاح "حزب الله"
أشاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بالخطة العسكرية للجيش اللبناني، معتبراً أن ما جرى "يحفظ السلم الأهلي".
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن بري، قوله إن "الأمور إيجابية، وأعتقد أن الرياح السامة بدأت تنطوي". ورأى أن "ما حصل في موضوع الخطة العسكرية للجيش تحفظ السلم الأهلي".من جهته، شدد رئيس الوزراء نواف سلام، في تصريحات للصحيفة، على أن "مقررات مجلس الوزراء واضحة ولا تحتمل أي تأويلات"، مؤكداً أنه "لا عودة إلى الوراء في موضوع حصرية السلاح".وشدد سلام على أن هذه الخطوات "غير مرتبطة بأي قيود أخرى، لأنها تنفيذ لما ورد في اتفاق الطائف، وما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وما ورد في البيان الوزاري للحكومة". وكان وزير الإعلام اللبناني، المحامي بول مرقص، أعلن أن مجلس الوزراء استمع إلى خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح، ورحب بها، مع تأكيد إبقاء مضمون الخطة والمداولات المرتبطة بها طي السرية.وأوضح مرقص أن رئيس الجمهورية جدّد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية، وأشاد بالجهود الدبلوماسية اللبنانية التي واكبت عملية تجديد ولاية قوات اليونيفيل، معتبرًا القرار بمثابة انتصار للبنان.كما أشار مرقص إلى أن رئيس الجمهورية تطرّق إلى التطورات الاقتصادية الإيجابية، وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.وأضاف الوزير مرقص أن الجيش سيبدأ تنفيذ خطة حصر السلاح ضمن الإمكانات المتاحة على الصعيد اللوجستي والمادي والبشري، مع التزام الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للأمن، في سياق العمل على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها فقط.وأكد أن لبنان قام بخطوات أساسية في ما يخص الورقة الأمريكية، بينما لم تقدم إسرائيل على أي خطوة مقابلة، مما يُعد تنصلًا من التزاماتها ويعرض الأمن الإقليمي لمخاطر جسيمة.كما شدد على أن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية يُمثل الآلية الفعالة لتطبيق القرار 1701، وأن الحكومة تؤكد تمسك لبنان بكافة مندرجات هذا القرار، وبالحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية.وأشار مرقص إلى أن القوات المسلحة اللبنانية أظهرت التزاما جديا بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، ما يعكس حرص الدولة اللبنانية على الحفاظ على أمنها واستقرارها.وكانت جلسة مجلس الوزراء اللبناني شهدت، أمس الجمعة، انسحاب وزراء الثنائي الشيعي جميعهم، ركان نصر الدين، تمارا الزين، محمد حيدر، فادي مكي، وياسين جابر، وذلك احتجاجا على إصرار الحكومة على مناقشة خطة حصر السلاح.وقال وزير العمل محمد حيدر: "أي قرار يتخذ بغياب الطائفة الشيعية غير ميثاقي"، مؤكدا أن "خروج الوزراء ليس موجها ضد الجيش، حيث أنهم التزموا بالتحية والاحترام لقائد الجيش وتحدثوا معه قبل مغادرة الجلسة".وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قد أعلن الشهر الماضي، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه "كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي (آب الماضي)، لينجز الملف قبل نهاية العام".وتعد هذه المرة الأولى منذ اتفاق الطائف ووقف الحرب الأهلية التي يناقش فيها مجلس الوزراء رسميًا مسألة حصر السلاح بيد الدولة، بعدما كان يُدرج سلاح "حزب الله" ضمن إطار "المقاومة وحماية لبنان وردع إسرائيل".القرار أثار انقسامًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشارع اللبناني، بين مؤيد للخطوة ومعارض يعتبرها مساسًا بدور المقاومة.
لبنان... بري وسلام يعلقان على خطة الجيش اللبناني لحصر سلاح "حزب الله"

06:58 GMT 06.09.2025 (تم التحديث: 07:39 GMT 06.09.2025)
الجيش اللبناني يتسلم دفعة جديدة من سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات في بيروت
الجيش اللبناني يتسلم دفعة جديدة من سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
أشاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بالخطة العسكرية للجيش اللبناني، معتبراً أن ما جرى "يحفظ السلم الأهلي".
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن بري، قوله إن "الأمور إيجابية، وأعتقد أن الرياح السامة بدأت تنطوي". ورأى أن "ما حصل في موضوع الخطة العسكرية للجيش تحفظ السلم الأهلي".
من جهته، شدد رئيس الوزراء نواف سلام، في تصريحات للصحيفة، على أن "مقررات مجلس الوزراء واضحة ولا تحتمل أي تأويلات"، مؤكداً أنه "لا عودة إلى الوراء في موضوع حصرية السلاح".
الموفد الأميركي إلى لبنان توم براك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
المبعوث الأمريكي: انسحاب إسرائيل من لبنان مشروط بتنفيذ خطة نزع سلاح "حزب الله"
26 أغسطس, 09:19 GMT
وشدد سلام على أن هذه الخطوات "غير مرتبطة بأي قيود أخرى، لأنها تنفيذ لما ورد في اتفاق الطائف، وما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وما ورد في البيان الوزاري للحكومة".
وأشار إلى أن "خطة الموفد الأمريكي توم براك التي تم تعديلها لبنانياً بالتوافق مع الأمريكيين، والتي أقرت أهدافها في الحكومة، تستلزم تطبيقاً متبادلاً من الجانبين، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل بعد".
وكان وزير الإعلام اللبناني، المحامي بول مرقص، أعلن أن مجلس الوزراء استمع إلى خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح، ورحب بها، مع تأكيد إبقاء مضمون الخطة والمداولات المرتبطة بها طي السرية.
وأوضح مرقص أن رئيس الجمهورية جدّد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية، وأشاد بالجهود الدبلوماسية اللبنانية التي واكبت عملية تجديد ولاية قوات اليونيفيل، معتبرًا القرار بمثابة انتصار للبنان.
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
الأمين العام لـ"حزب الله" بالزي العسكري: لن نسلم سلاحنا.. فيديو
27 أغسطس, 00:29 GMT
كما أشار مرقص إلى أن رئيس الجمهورية تطرّق إلى التطورات الاقتصادية الإيجابية، وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.
وأضاف الوزير مرقص أن الجيش سيبدأ تنفيذ خطة حصر السلاح ضمن الإمكانات المتاحة على الصعيد اللوجستي والمادي والبشري، مع التزام الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للأمن، في سياق العمل على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها فقط.
وأكد أن لبنان قام بخطوات أساسية في ما يخص الورقة الأمريكية، بينما لم تقدم إسرائيل على أي خطوة مقابلة، مما يُعد تنصلًا من التزاماتها ويعرض الأمن الإقليمي لمخاطر جسيمة.
كما شدد على أن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية يُمثل الآلية الفعالة لتطبيق القرار 1701، وأن الحكومة تؤكد تمسك لبنان بكافة مندرجات هذا القرار، وبالحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية.
حركة فتح تسلم شاحنة محملة بالأسلحة من المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
بدء تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان... صور
21 أغسطس, 16:46 GMT
وأشار مرقص إلى أن القوات المسلحة اللبنانية أظهرت التزاما جديا بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، ما يعكس حرص الدولة اللبنانية على الحفاظ على أمنها واستقرارها.
وكانت جلسة مجلس الوزراء اللبناني شهدت، أمس الجمعة، انسحاب وزراء الثنائي الشيعي جميعهم، ركان نصر الدين، تمارا الزين، محمد حيدر، فادي مكي، وياسين جابر، وذلك احتجاجا على إصرار الحكومة على مناقشة خطة حصر السلاح.
وقال وزير العمل محمد حيدر: "أي قرار يتخذ بغياب الطائفة الشيعية غير ميثاقي"، مؤكدا أن "خروج الوزراء ليس موجها ضد الجيش، حيث أنهم التزموا بالتحية والاحترام لقائد الجيش وتحدثوا معه قبل مغادرة الجلسة".
مقاتل من حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
تصويت... برأيك ما السيناريو الأقرب لتطور ملف "نزع" سلاح "حزب الله" اللبناني؟
27 أغسطس, 14:52 GMT
وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قد أعلن الشهر الماضي، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه "كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي (آب الماضي)، لينجز الملف قبل نهاية العام".
وتعد هذه المرة الأولى منذ اتفاق الطائف ووقف الحرب الأهلية التي يناقش فيها مجلس الوزراء رسميًا مسألة حصر السلاح بيد الدولة، بعدما كان يُدرج سلاح "حزب الله" ضمن إطار "المقاومة وحماية لبنان وردع إسرائيل".
القرار أثار انقسامًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشارع اللبناني، بين مؤيد للخطوة ومعارض يعتبرها مساسًا بدور المقاومة.
