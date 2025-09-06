https://sarabic.ae/20250906/بري-يدعم-خطة-الجيش-لسحب-سلاح-حزب-الله-وسلام-يؤكد-على-عدم-العودة-للوراء-1104564412.html

لبنان... بري وسلام يعلقان على خطة الجيش اللبناني لحصر سلاح "حزب الله"

لبنان... بري وسلام يعلقان على خطة الجيش اللبناني لحصر سلاح "حزب الله"

أشاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بالخطة العسكرية للجيش اللبناني، معتبراً أن ما جرى "يحفظ السلم الأهلي". 06.09.2025

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن بري، قوله إن "الأمور إيجابية، وأعتقد أن الرياح السامة بدأت تنطوي". ورأى أن "ما حصل في موضوع الخطة العسكرية للجيش تحفظ السلم الأهلي".من جهته، شدد رئيس الوزراء نواف سلام، في تصريحات للصحيفة، على أن "مقررات مجلس الوزراء واضحة ولا تحتمل أي تأويلات"، مؤكداً أنه "لا عودة إلى الوراء في موضوع حصرية السلاح".وشدد سلام على أن هذه الخطوات "غير مرتبطة بأي قيود أخرى، لأنها تنفيذ لما ورد في اتفاق الطائف، وما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وما ورد في البيان الوزاري للحكومة". وكان وزير الإعلام اللبناني، المحامي بول مرقص، أعلن أن مجلس الوزراء استمع إلى خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح، ورحب بها، مع تأكيد إبقاء مضمون الخطة والمداولات المرتبطة بها طي السرية.وأوضح مرقص أن رئيس الجمهورية جدّد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية، وأشاد بالجهود الدبلوماسية اللبنانية التي واكبت عملية تجديد ولاية قوات اليونيفيل، معتبرًا القرار بمثابة انتصار للبنان.كما أشار مرقص إلى أن رئيس الجمهورية تطرّق إلى التطورات الاقتصادية الإيجابية، وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.وأضاف الوزير مرقص أن الجيش سيبدأ تنفيذ خطة حصر السلاح ضمن الإمكانات المتاحة على الصعيد اللوجستي والمادي والبشري، مع التزام الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للأمن، في سياق العمل على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها فقط.وأكد أن لبنان قام بخطوات أساسية في ما يخص الورقة الأمريكية، بينما لم تقدم إسرائيل على أي خطوة مقابلة، مما يُعد تنصلًا من التزاماتها ويعرض الأمن الإقليمي لمخاطر جسيمة.كما شدد على أن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية يُمثل الآلية الفعالة لتطبيق القرار 1701، وأن الحكومة تؤكد تمسك لبنان بكافة مندرجات هذا القرار، وبالحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية.وأشار مرقص إلى أن القوات المسلحة اللبنانية أظهرت التزاما جديا بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، ما يعكس حرص الدولة اللبنانية على الحفاظ على أمنها واستقرارها.وكانت جلسة مجلس الوزراء اللبناني شهدت، أمس الجمعة، انسحاب وزراء الثنائي الشيعي جميعهم، ركان نصر الدين، تمارا الزين، محمد حيدر، فادي مكي، وياسين جابر، وذلك احتجاجا على إصرار الحكومة على مناقشة خطة حصر السلاح.وقال وزير العمل محمد حيدر: "أي قرار يتخذ بغياب الطائفة الشيعية غير ميثاقي"، مؤكدا أن "خروج الوزراء ليس موجها ضد الجيش، حيث أنهم التزموا بالتحية والاحترام لقائد الجيش وتحدثوا معه قبل مغادرة الجلسة".وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قد أعلن الشهر الماضي، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه "كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي (آب الماضي)، لينجز الملف قبل نهاية العام".وتعد هذه المرة الأولى منذ اتفاق الطائف ووقف الحرب الأهلية التي يناقش فيها مجلس الوزراء رسميًا مسألة حصر السلاح بيد الدولة، بعدما كان يُدرج سلاح "حزب الله" ضمن إطار "المقاومة وحماية لبنان وردع إسرائيل".القرار أثار انقسامًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشارع اللبناني، بين مؤيد للخطوة ومعارض يعتبرها مساسًا بدور المقاومة.

