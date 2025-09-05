https://sarabic.ae/20250905/وزير-الإعلام-اللبناني-مجلس-الوزراء-يرحب-بخطة-الجيش-ويعتبر-تجديد-ولاية-اليونيفيل-انتصارا-للبنان-1104551296.html
وزير الإعلام اللبناني: مجلس الوزراء يرحب بخطة الجيش ويعتبر تجديد ولاية اليونيفيل انتصارا للبنان
وأوضح مرقص أن رئيس الجمهورية جدّد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية، وأشاد بالجهود الدبلوماسية اللبنانية التي واكبت عملية تجديد ولاية قوات اليونيفيل، معتبرًا القرار بمثابة انتصار للبنان.وأضاف الوزير مرقص أن الجيش سيبدأ تنفيذ خطة حصر السلاح ضمن الإمكانات المتاحة على الصعيد اللوجستي والمادي والبشري، مع التزام الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للأمن، في سياق العمل على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها فقط.وأكد أن لبنان قام بخطوات أساسية في ما يخص الورقة الأمريكية، بينما لم تقدم إسرائيل على أي خطوة مقابلة، مما يُعد تنصلًا من التزاماتها ويعرض الأمن الإقليمي لمخاطر جسيمة.وأشار مرقص إلى أن القوات المسلحة اللبنانية أظهرت التزاما جديا بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، ما يعكس حرص الدولة اللبنانية على الحفاظ على أمنها واستقرارها.وكانت جلسة مجلس الوزراء اللبناني شهدت، اليوم الجمعة، انسحاب وزراء الثنائي الشيعي جميعهم، ركان نصر الدين، تمارا الزين، محمد حيدر، فادي مكي، وياسين جابر، وذلك احتجاجا على إصرار الحكومة على مناقشة خطة حصر السلاح.وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قد أعلن الشهر الماضي، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه "كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي (آب الماضي)، لينجز الملف قبل نهاية العام".وتعد هذه المرة الأولى منذ اتفاق الطائف ووقف الحرب الأهلية التي يناقش فيها مجلس الوزراء رسميًا مسألة حصر السلاح بيد الدولة، بعدما كان يُدرج سلاح "حزب الله" ضمن إطار "المقاومة وحماية لبنان وردع إسرائيل".القرار أثار انقسامًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشارع اللبناني، بين مؤيد للخطوة ومعارض يعتبرها مساسًا بدور المقاومة.
الأخبار
وأوضح مرقص أن رئيس الجمهورية جدّد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية، وأشاد بالجهود الدبلوماسية اللبنانية التي واكبت عملية تجديد ولاية قوات اليونيفيل، معتبرًا القرار بمثابة انتصار للبنان.
كما أشار مرقص إلى أن رئيس الجمهورية تطرّق إلى التطورات الاقتصادية الإيجابية، وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.
وأضاف الوزير مرقص أن الجيش سيبدأ تنفيذ خطة حصر السلاح
ضمن الإمكانات المتاحة على الصعيد اللوجستي والمادي والبشري، مع التزام الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للأمن، في سياق العمل على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها فقط.
وأكد أن لبنان قام بخطوات أساسية في ما يخص الورقة الأمريكية، بينما لم تقدم إسرائيل على أي خطوة مقابلة، مما يُعد تنصلًا من التزاماتها ويعرض الأمن الإقليمي لمخاطر جسيمة.
كما شدد على أن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية يُمثل الآلية الفعالة لتطبيق القرار 1701، وأن الحكومة تؤكد تمسك لبنان بكافة مندرجات هذا القرار، وبالحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية.
وأشار مرقص إلى أن القوات المسلحة اللبنانية
أظهرت التزاما جديا بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، ما يعكس حرص الدولة اللبنانية على الحفاظ على أمنها واستقرارها.
وكانت جلسة مجلس الوزراء اللبناني شهدت، اليوم الجمعة، انسحاب وزراء الثنائي الشيعي جميعهم، ركان نصر الدين، تمارا الزين، محمد حيدر، فادي مكي، وياسين جابر، وذلك احتجاجا على إصرار الحكومة على مناقشة خطة حصر السلاح
.
وقال وزير العمل محمد حيدر: "أي قرار يتخذ بغياب الطائفة الشيعية غير ميثاقي"، مؤكدا أن "خروج الوزراء ليس موجها ضد الجيش، حيث أنهم التزموا بالتحية والاحترام لقائد الجيش وتحدثوا معه قبل مغادرة الجلسة".
وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قد أعلن الشهر الماضي، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه "كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي (آب الماضي)، لينجز الملف قبل نهاية العام".
بدوره، قال وزير الإعلام بول مرقص إن الحكومة وافقت على الورقة التي قدمها المبعوث الأمريكي توم براك، متضمنة إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيه سلاح حزب الله، ونشر الجيش اللبناني على الحدود.
وتعد هذه المرة الأولى منذ اتفاق الطائف ووقف الحرب الأهلية التي يناقش فيها مجلس الوزراء رسميًا مسألة حصر السلاح بيد الدولة
، بعدما كان يُدرج سلاح "حزب الله
" ضمن إطار "المقاومة وحماية لبنان وردع إسرائيل".
القرار أثار انقسامًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشارع اللبناني، بين مؤيد للخطوة ومعارض يعتبرها مساسًا بدور المقاومة.