وزير الإعلام اللبناني: مجلس الوزراء يرحب بخطة الجيش ويعتبر تجديد ولاية اليونيفيل انتصارا للبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الإعلام اللبناني: مجلس الوزراء يرحب بخطة الجيش ويعتبر تجديد ولاية اليونيفيل انتصارا للبنان
لبنان
وأوضح مرقص أن رئيس الجمهورية جدّد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية، وأشاد بالجهود الدبلوماسية اللبنانية التي واكبت عملية تجديد ولاية قوات اليونيفيل، معتبرًا القرار بمثابة انتصار للبنان.وأضاف الوزير مرقص أن الجيش سيبدأ تنفيذ خطة حصر السلاح ضمن الإمكانات المتاحة على الصعيد اللوجستي والمادي والبشري، مع التزام الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للأمن، في سياق العمل على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها فقط.وأكد أن لبنان قام بخطوات أساسية في ما يخص الورقة الأمريكية، بينما لم تقدم إسرائيل على أي خطوة مقابلة، مما يُعد تنصلًا من التزاماتها ويعرض الأمن الإقليمي لمخاطر جسيمة.وأشار مرقص إلى أن القوات المسلحة اللبنانية أظهرت التزاما جديا بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، ما يعكس حرص الدولة اللبنانية على الحفاظ على أمنها واستقرارها.وكانت جلسة مجلس الوزراء اللبناني شهدت، اليوم الجمعة، انسحاب وزراء الثنائي الشيعي جميعهم، ركان نصر الدين، تمارا الزين، محمد حيدر، فادي مكي، وياسين جابر، وذلك احتجاجا على إصرار الحكومة على مناقشة خطة حصر السلاح.وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قد أعلن الشهر الماضي، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه "كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي (آب الماضي)، لينجز الملف قبل نهاية العام".وتعد هذه المرة الأولى منذ اتفاق الطائف ووقف الحرب الأهلية التي يناقش فيها مجلس الوزراء رسميًا مسألة حصر السلاح بيد الدولة، بعدما كان يُدرج سلاح "حزب الله" ضمن إطار "المقاومة وحماية لبنان وردع إسرائيل".القرار أثار انقسامًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشارع اللبناني، بين مؤيد للخطوة ومعارض يعتبرها مساسًا بدور المقاومة.
https://sarabic.ae/20250905/انسحاب-وزراء-الثنائي-الوطني-من-جلسة-الحكومة-اللبنانية-بسبب-الإصرارعلى-مناقشة-خطة-الجيش-1104542975.html
https://sarabic.ae/20250905/وزير-العمل-اللبناني-خطواتنا-مرتبطة-بما-سيصدر-عن-مجلس-الوزراء--1104544365.html
https://sarabic.ae/20250905/تصعيد-إسرائيلي-يستهدف-ساحة-للاَليات-في-جنوب-لبنان-لمنع-رفع-الردم-وإعادة-الإعمار--1104502593.html
لبنان
أعلن وزير الإعلام اللبناني، المحامي بول مرقص، أن مجلس الوزراء استمع إلى خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح، ورحب بها، مع تأكيد إبقاء مضمون الخطة والمداولات المرتبطة بها طيّ السرية.
وأوضح مرقص أن رئيس الجمهورية جدّد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية، وأشاد بالجهود الدبلوماسية اللبنانية التي واكبت عملية تجديد ولاية قوات اليونيفيل، معتبرًا القرار بمثابة انتصار للبنان.

كما أشار مرقص إلى أن رئيس الجمهورية تطرّق إلى التطورات الاقتصادية الإيجابية، وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد.

جلسة مجلس الوزراء اللبناني لمناقشة نزع سلاح حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
انسحاب وزراء الثنائي الوطني من جلسة الحكومة اللبنانية بسبب الإصرارعلى مناقشة "خطة الجيش"
15:42 GMT
وأضاف الوزير مرقص أن الجيش سيبدأ تنفيذ خطة حصر السلاح ضمن الإمكانات المتاحة على الصعيد اللوجستي والمادي والبشري، مع التزام الحكومة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للأمن، في سياق العمل على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها فقط.
وأكد أن لبنان قام بخطوات أساسية في ما يخص الورقة الأمريكية، بينما لم تقدم إسرائيل على أي خطوة مقابلة، مما يُعد تنصلًا من التزاماتها ويعرض الأمن الإقليمي لمخاطر جسيمة.
كما شدد على أن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية يُمثل الآلية الفعالة لتطبيق القرار 1701، وأن الحكومة تؤكد تمسك لبنان بكافة مندرجات هذا القرار، وبالحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية.
وزير العمل اللبناني، محمد حيدر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
وزير العمل اللبناني: خطواتنا مرتبطة بما سيصدر عن مجلس الوزراء
15:52 GMT
وأشار مرقص إلى أن القوات المسلحة اللبنانية أظهرت التزاما جديا بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، ما يعكس حرص الدولة اللبنانية على الحفاظ على أمنها واستقرارها.
وكانت جلسة مجلس الوزراء اللبناني شهدت، اليوم الجمعة، انسحاب وزراء الثنائي الشيعي جميعهم، ركان نصر الدين، تمارا الزين، محمد حيدر، فادي مكي، وياسين جابر، وذلك احتجاجا على إصرار الحكومة على مناقشة خطة حصر السلاح.
وقال وزير العمل محمد حيدر: "أي قرار يتخذ بغياب الطائفة الشيعية غير ميثاقي"، مؤكدا أن "خروج الوزراء ليس موجها ضد الجيش، حيث أنهم التزموا بالتحية والاحترام لقائد الجيش وتحدثوا معه قبل مغادرة الجلسة".
تصعيد إسرائيلي يستهدف ساحة للاَليات في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
تصعيد إسرائيلي يستهدف ساحة للاَليات في جنوب لبنان لمنع رفع الردم وإعادة الإعمار
11:00 GMT
وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قد أعلن الشهر الماضي، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه "كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي (آب الماضي)، لينجز الملف قبل نهاية العام".
بدوره، قال وزير الإعلام بول مرقص إن الحكومة وافقت على الورقة التي قدمها المبعوث الأمريكي توم براك، متضمنة إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيه سلاح حزب الله، ونشر الجيش اللبناني على الحدود.
وتعد هذه المرة الأولى منذ اتفاق الطائف ووقف الحرب الأهلية التي يناقش فيها مجلس الوزراء رسميًا مسألة حصر السلاح بيد الدولة، بعدما كان يُدرج سلاح "حزب الله" ضمن إطار "المقاومة وحماية لبنان وردع إسرائيل".
القرار أثار انقسامًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشارع اللبناني، بين مؤيد للخطوة ومعارض يعتبرها مساسًا بدور المقاومة.
