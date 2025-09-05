عربي
ارتفعت في الأيام الأخيرة وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على آليات رفع الردم في جنوب لبنان، ولا سيما في القرى والبلدات الحدودية المحاذية للشريط الحدودي. 05.09.2025, سبوتنيك عربي
تصعيد إسرائيلي يستهدف ساحة للاَليات في جنوب لبنان لمنع رفع الردم وإعادة الإعمار

11:00 GMT 05.09.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayتصعيد إسرائيلي يستهدف ساحة للاَليات في جنوب لبنان
تصعيد إسرائيلي يستهدف ساحة للاَليات في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
حصري
ارتفعت في الأيام الأخيرة وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على آليات رفع الردم في جنوب لبنان، ولا سيما في القرى والبلدات الحدودية المحاذية للشريط الحدودي.
وفي هجوم عنيف، أطلق الطيران الحربي الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، ثمانية صواريخ استهدفت باحة واسعة مخصصة لصيانة الآليات الثقيلة من جرافات وشاحنات، جنوبي لبنان، ما أدى إلى خسائر تقدر بملايين الدولارات.

ميدانيا، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، أن بلدات الجنوب شهدت سلسلة من الاعتداءات المتفرقة، حيث وقع تفجير في أطراف بلدة عيترون، وألقى الجيش الإسرائيلي قنبلة صوتية في بلدة حولا.

كما تعرضت منطقتا سدانة وشبعا لقصف مدفعي، في حين شهدت أطراف كفرشوبا عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة، ونفذت طائرة مسيرة غارة على بلدة ياطر، بينما استهدفت طائرة حربية أطراف الزرارية بصاروخين.
كما تعرضت بلدة الطيبة لغارة من مسيرة، فيما شن الطيران الحربي غارات على المنطقة الواقعة بين عدلون وأنصارية، وألقى قنبلة صوتية تلتها غارة جوية على بلدة الجبين.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayتصعيد إسرائيلي يستهدف ساحة للاَليات في جنوب لبنان
تصعيد إسرائيلي يستهدف ساحة للاَليات في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
تصعيد إسرائيلي يستهدف ساحة للاَليات في جنوب لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وفي بلدة أنصارية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة عشرة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال جراء الغارات الإسرائيلية. وبحسب الحصيلة النهائية لاعتداءات الأربعاء الماضي، سقط خمسة ضحايا في مختلف المناطق المستهدفة، إضافة إلى وقوع أضرار جسيمة في الممتلكات وخسائر مالية بملايين الدولارات.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayتصعيد إسرائيلي يستهدف ساحة للاَليات في جنوب لبنان
تصعيد إسرائيلي يستهدف ساحة للاَليات في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
تصعيد إسرائيلي يستهدف ساحة للاَليات في جنوب لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وفي هذا السياق، قال نور شحرور، أحد أبناء المنطقة لـ"سبوتنيك": "هذه الضربة في معناها العام اقتصادية، فلا يوجد أي هدف أو موقع عسكري. هم يستهدفون الاقتصاد في الجنوب، ويرسلون رسالة بأن أي آلية لن تذهب إلى الجنوب لرفع الردم أو للمساهمة في إعادة الإعمار".
وأضاف: "لكننا نقول مهما بلغت الغطرسة الإسرائيلية فالنصر حليفنا. بعد دقائق قليلة من إطلاق الصواريخ لم يحققوا سوى تدمير الآليات هنا، فماذا استفادوا؟".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayتصعيد إسرائيلي يستهدف ساحة للاَليات في جنوب لبنان
تصعيد إسرائيلي يستهدف ساحة للاَليات في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
تصعيد إسرائيلي يستهدف ساحة للاَليات في جنوب لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

أما المختار السابق لبلدة أنصارية، حسن فرحات، فقد أكد أن" الغارة وقعت عند الساعة العاشرة ليلا في وقت كان الأطفال والنساء موجودين على شرفات المنازل"، وقال: "خلال دقائق نسفت المنطقة. هذا المركز اقتصادي وصاحبه يعمل في تجارة وصيانة الآليات منذ ثلاثين عاما".

وأضاف: "إسرائيل تستهدف لقمة عيشنا، والخسائر تفوق عشرة ملايين دولار. إنه الاستهداف الثاني للمكان، فأين السلاح والصواريخ التي يتحدثون عنها؟ وأين الحكومة ودورها؟".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayتصعيد إسرائيلي يستهدف ساحة للاَليات في جنوب لبنان
تصعيد إسرائيلي يستهدف ساحة للاَليات في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
تصعيد إسرائيلي يستهدف ساحة للاَليات في جنوب لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
من جهته، أدان رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصة "إكس"، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، مؤكدا أنها تشكل "انتهاكا صارخا لإعلان وقف العمليات العدائية الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وللقرار الدولي 1701، فضلا عن مبادئ القانون الدولي وأحكامه".
وشدد سلام على أن "مصداقية المجتمع الدولي على المحك"، داعيا إلى "تحرك فوري لإلزام إسرائيل وقف هذه الاعتداءات، واحترام سيادة لبنان وسلامة أبنائه".
