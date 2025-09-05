https://sarabic.ae/20250905/تصعيد-إسرائيلي-يستهدف-ساحة-للاَليات-في-جنوب-لبنان-لمنع-رفع-الردم-وإعادة-الإعمار--1104502593.html

تصعيد إسرائيلي يستهدف ساحة للاَليات في جنوب لبنان لمنع رفع الردم وإعادة الإعمار

تصعيد إسرائيلي يستهدف ساحة للاَليات في جنوب لبنان لمنع رفع الردم وإعادة الإعمار

ارتفعت في الأيام الأخيرة وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على آليات رفع الردم في جنوب لبنان، ولا سيما في القرى والبلدات الحدودية المحاذية للشريط الحدودي. 05.09.2025, سبوتنيك عربي

وفي هجوم عنيف، أطلق الطيران الحربي الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، ثمانية صواريخ استهدفت باحة واسعة مخصصة لصيانة الآليات الثقيلة من جرافات وشاحنات، جنوبي لبنان، ما أدى إلى خسائر تقدر بملايين الدولارات.كما تعرضت منطقتا سدانة وشبعا لقصف مدفعي، في حين شهدت أطراف كفرشوبا عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة، ونفذت طائرة مسيرة غارة على بلدة ياطر، بينما استهدفت طائرة حربية أطراف الزرارية بصاروخين.وفي بلدة أنصارية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة عشرة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال جراء الغارات الإسرائيلية. وبحسب الحصيلة النهائية لاعتداءات الأربعاء الماضي، سقط خمسة ضحايا في مختلف المناطق المستهدفة، إضافة إلى وقوع أضرار جسيمة في الممتلكات وخسائر مالية بملايين الدولارات.وفي هذا السياق، قال نور شحرور، أحد أبناء المنطقة لـ"سبوتنيك": "هذه الضربة في معناها العام اقتصادية، فلا يوجد أي هدف أو موقع عسكري. هم يستهدفون الاقتصاد في الجنوب، ويرسلون رسالة بأن أي آلية لن تذهب إلى الجنوب لرفع الردم أو للمساهمة في إعادة الإعمار".وأضاف: "لكننا نقول مهما بلغت الغطرسة الإسرائيلية فالنصر حليفنا. بعد دقائق قليلة من إطلاق الصواريخ لم يحققوا سوى تدمير الآليات هنا، فماذا استفادوا؟".وأضاف: "إسرائيل تستهدف لقمة عيشنا، والخسائر تفوق عشرة ملايين دولار. إنه الاستهداف الثاني للمكان، فأين السلاح والصواريخ التي يتحدثون عنها؟ وأين الحكومة ودورها؟".من جهته، أدان رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصة "إكس"، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، مؤكدا أنها تشكل "انتهاكا صارخا لإعلان وقف العمليات العدائية الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وللقرار الدولي 1701، فضلا عن مبادئ القانون الدولي وأحكامه".وشدد سلام على أن "مصداقية المجتمع الدولي على المحك"، داعيا إلى "تحرك فوري لإلزام إسرائيل وقف هذه الاعتداءات، واحترام سيادة لبنان وسلامة أبنائه".

