وزير العمل اللبناني: خطواتنا مرتبطة بما سيصدر عن مجلس الوزراء
علًق وزير العمل اللبناني، محمد حيدر، على خروج وزراء الثنائي الشيعي من جلسة مجلس الوزراء، قائلا: "سجلنا اعتراضنا على البند المرتبط بالقرارات السابقة وهذه الخطوة... 05.09.2025
وقال حيدر في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك": "السبب وراء موقفنا هو رفضنا للقرارات السابقة، وبالتالي نرفض مناقشة أي قرار جديد ذات صلة بقرارات اتخذت في 5 و7 آب/ أغسطس الماضي".وكان مجلس الوزراء اللبناني، عقد اليوم الجمعة جلسة في قصر بعبدا لمناقشة عدد من القضايا، بينها خطة نزع سلاح حزب الله، وقد شهدت الجلسة منذ بدايتها انسحاب كل من وزير العمل محمد حيدر، ووزير الصحة ركان ناصر الدين، ووزير المالية ياسين جابر، ووزيرة البيئة تمارا الزين، ووزير التنمية الإدارية فادي مكي.
لبنان
علًق وزير العمل اللبناني، محمد حيدر، على خروج وزراء الثنائي الشيعي من جلسة مجلس الوزراء، قائلا: "سجلنا اعتراضنا على البند المرتبط بالقرارات السابقة وهذه الخطوة لا تدخل ضمن التأزيم بل انسجاما مع أنفسنا".
وقال حيدر في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك": "السبب وراء موقفنا هو رفضنا للقرارات السابقة، وبالتالي نرفض مناقشة أي قرار جديد ذات صلة بقرارات اتخذت في 5 و7 آب/ أغسطس الماضي".
وكشف حيدر أنه "كان هناك اتفاقا بعدم مناقشة هذه القرارات"، مضيفا: "الآن عرضت خطة الجيش ونحن بانتظار موقف الحكومة"، مؤكدا "عدم ميثاقية الجلسة كون هناك طائفة كبيرة غير موجودة على طاولة مجلس الوزراء".
وختم وزير العمل اللبناني: "كل خطوة سنقوم بها مرتبطة بما سيصدر عن مجلس الوزراء".
وكان مجلس الوزراء اللبناني، عقد اليوم الجمعة جلسة في قصر بعبدا لمناقشة عدد من القضايا، بينها خطة نزع سلاح حزب الل
ه، وقد شهدت الجلسة منذ بدايتها انسحاب كل من وزير العمل محمد حيدر، ووزير الصحة ركان ناصر الدين، ووزير المالية ياسين جابر، ووزيرة البيئة تمارا الزين، ووزير التنمية الإدارية فادي مكي.