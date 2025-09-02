https://sarabic.ae/20250902/نائب-لبناني-عن-كتلة-الوفاء-للمقاومة-مشاركة-الثنائي-في-الجلسة-الحكومية-مرهونة-بجدول-الأعمال-1104430249.html

نائب لبناني عن كتلة "الوفاء للمقاومة": مشاركة الثنائي في الجلسة الحكومية مرهونة بجدول الأعمال

نائب لبناني عن كتلة "الوفاء للمقاومة": مشاركة الثنائي في الجلسة الحكومية مرهونة بجدول الأعمال

أوضح النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "الوفاء للمقاومة"، الدكتور إيهاب حمادة، أن موقف "الثنائي الشيعي" من المشاركة في الجلسة الحكومية المقبلة عبر عنه رئيس...

أشار حمادة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى الارتكاز على النص الدستوري في الفقرة "ياء" التي تنص على أن "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، معتبرا أن "الحكومة انقلبت على الميثاق الوطني، وعلى الدستور، وعلى اتفاق الطائف، وعلى بيانها الوزاري".وأضاف: "نحن منفتحون على الحوار إلى أبعد الحدود، لكننا غير معنيين بالإملاءات الصهيو-أميركية المتمثلة بالورقة الأميركية التي تدعو إلى التصادم، وهو ما لا نريده ونحذر منه ولا نهدد به، ولن نخالف الدستور والسيادة والاستقلال كمكون أساسي من مكونات لبنان، في أي نقاش إلا وفق المنهج الذي رسمناه وينص عليه القرار 1701، أي انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات واستكمال مسار إعادة الإعمار". وختم حمادة بالتأكيد على أن "الخطوات التصعيدية مفتوحة، وعلى من أدخل البلاد في هذا النفق أن يجد المخرج".وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قد أكد، يوم الأحد الماضي، انفتاحه لمناقشة مصير سلاح "حزب الله" في إطار حوار وطني جامع وتحت سقف الدستور.وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في 5 أغسطس/ آب الماضي، أنه كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل نزع سلاح "حزب الله"، لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر، لينجز الملف قبل نهاية العام.ويذكر أن وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله"."حزب الله" اللبناني: تبني الحكومة للورقة الأمريكية دليل على انقلابها على كل التعهدات

