https://sarabic.ae/20250905/انسحاب-وزراء-الثنائي-الوطني-من-جلسة-الحكومة-اللبنانية-بسبب-الإصرارعلى-مناقشة-خطة-الجيش-1104542975.html
انسحاب وزراء الثنائي الوطني من جلسة الحكومة اللبنانية بسبب الإصرارعلى مناقشة "خطة الجيش"
أثار انسحاب وزراء "الثنائي الشيعي" من جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في مجلس الوزراء اللبناني التكهنات حول مسار الأمور التي يمكن أن تدخلها البلاد، لا سيما بعد... 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T15:42+0000
2025-09-05T15:42+0000
2025-09-05T15:49+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104541694_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2374fc293618d78b09fe4db2ff3a7a5b.jpg
ووفقا لما ذكره مراسل "سبوتنيك" فإن جلسة مجلس الوزراء، التي أنضم إليها قائد الجيش رودولف هيكل، شهدت انسحاب وزراء الثنائي جميعهم، ركان نصر الدين، تمارا الزين، محمد حيدر، فادي مكي، وياسين جابر.بدوره، قال وزير التنمية الإدارية فادي مكي، إثر مغادرته جلسة مجلس الوزراء: "لقد سعيت، بقدر ما أتيح لي، لتجاوز العقبات، وكنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المعية الزمنية لتقدير قيادته، هذه المؤسسة التي نجلها ونحترمها ونعتبرها الضامن لوحدة الوطن وسيادته، غير أنني، أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا، وقررت الانسحاب من الجلسة".بدوره قال عضو المجلس السياسي في "حزب الله"، غالب أبو زينب: "جميع وزرائنا انسحبوا من جلسة مجلس الوزراء احتجاجا على إصرار الحكومة على مناقشة خطة حصر السلاح"، مشيرا إلى أن "انسحاب وزراء الثنائي الشيعي، من جلسة الحكومة يعني أن لبنان أمام معضلة سياسية خطيرة للغاية"، وفقا لوسائل إعلام لبنانية.وأضاف أبو زينب: "رئيسا الجمهورية والحكومة يتحملان المسؤولية الأساسية عما جرى في جلسة مجلس الوزراء، وخطوتنا التالية ستتحدد وفقا لما ستؤول إليه التطورات والنتائج المرتبطة بجلسة الحكومة".وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قد أعلن الشهر الماضي، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه "كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي (آب الماضي)، لينجز الملف قبل نهاية العام".وتعد هذه المرة الأولى منذ اتفاق الطائف ووقف الحرب الأهلية التي يناقش فيها مجلس الوزراء رسميًا مسألة حصر السلاح بيد الدولة، بعدما كان يُدرج سلاح "حزب الله" ضمن إطار "المقاومة" و"حماية لبنان وردع إسرائيل".القرار أثار انقسامًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشارع اللبناني، بين مؤيد للخطوة ومعارض يعتبرها مساسًا بدور المقاومة.
لبنان
أخبار لبنان
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104541694_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_dac0d7f0921f4b89fa110197edece4c3.jpg
15:42 GMT 05.09.2025 (تم التحديث: 15:49 GMT 05.09.2025)
أثار انسحاب وزراء "الثنائي الشيعي" من جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في مجلس الوزراء اللبناني التكهنات حول مسار الأمور التي يمكن أن تدخلها البلاد، لا سيما بعد الحديث عن استقالات جاهزة وتحركات شعبية يمكن أن تعيد لبنان إلى "نفق الشارع".
ووفقا لما ذكره مراسل "سبوتنيك" فإن جلسة مجلس الوزراء، التي أنضم إليها قائد الجيش رودولف هيكل، شهدت انسحاب وزراء الثنائي جميعهم، ركان نصر الدين، تمارا الزين، محمد حيدر، فادي مكي، وياسين جابر.
وفي أول تعليق، قال وزير العمل محمد حيدر: "أي قرار يتخذ بغياب الطائفة الشيعية غير ميثاقي"، مؤكدا أن "خروج الوزراء ليس موجها ضد الجيش، حيث أنهم التزموا بالتحية والاحترام لقائد الجيش وتحدثوا معه قبل مغادرة الجلسة".
بدوره، قال وزير التنمية الإدارية فادي مكي، إثر مغادرته جلسة مجلس الوزراء: "لقد سعيت، بقدر ما أتيح لي، لتجاوز العقبات، وكنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المعية الزمنية لتقدير قيادته
، هذه المؤسسة التي نجلها ونحترمها ونعتبرها الضامن لوحدة الوطن وسيادته، غير أنني، أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا، وقررت الانسحاب من الجلسة".
وأضاف: "كما أنني في معرض حديثي في الجلسة قلت إنه إذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية، فأنا على استعداد أن أضع هذه الاستقالة بتصرف رئيسي الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة نواف سلام"، داعيا إلى "مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري، الذي تم التوافق عليه، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، بروية وتأن، ووضع مصلحة الوطن والجنوب، والسلم الأهلي فوق أي اعتبار آخر".
بدوره قال عضو المجلس السياسي في "حزب الله"، غالب أبو زينب: "جميع وزرائنا انسحبوا من جلسة مجلس الوزراء احتجاجا على إصرار الحكومة على مناقشة خطة حصر السلاح
"، مشيرا إلى أن "انسحاب وزراء الثنائي الشيعي، من جلسة الحكومة يعني أن لبنان أمام معضلة سياسية خطيرة للغاية"، وفقا لوسائل إعلام لبنانية.
وأضاف أبو زينب: "رئيسا الجمهورية والحكومة يتحملان المسؤولية الأساسية عما جرى في جلسة مجلس الوزراء، وخطوتنا التالية ستتحدد وفقا لما ستؤول إليه التطورات والنتائج المرتبطة بجلسة الحكومة".
وأردف أبو زينب: "من المبكر الحكم على موقف الجيش اللبناني من أزمة "نزع السلاح" وسنقيم لاحقا الخطة التي طرحها، من حقنا اللجوء إلى الشارع أو الاستقالة من الحكومة وندرس حاليا جميع الخيارات المناسبة للتحرك المستقبلي".
وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قد أعلن الشهر الماضي، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه "كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي (آب الماضي)، لينجز الملف قبل نهاية العام".
بدوره، قال وزير الإعلام بول مرقص إن الحكومة وافقت على الورقة التي قدمها المبعوث الأمريكي توم براك، متضمنة إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيه سلاح حزب الله، ونشر الجيش اللبناني على الحدود.
وتعد هذه المرة الأولى منذ اتفاق الطائف ووقف الحرب الأهلية التي يناقش فيها مجلس الوزراء رسميًا مسألة حصر السلاح بيد الدولة
، بعدما كان يُدرج سلاح "حزب الله
" ضمن إطار "المقاومة" و"حماية لبنان وردع إسرائيل".
القرار أثار انقسامًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشارع اللبناني، بين مؤيد للخطوة ومعارض يعتبرها مساسًا بدور المقاومة.