https://sarabic.ae/20250905/انسحاب-وزراء-الثنائي-الوطني-من-جلسة-الحكومة-اللبنانية-بسبب-الإصرارعلى-مناقشة-خطة-الجيش-1104542975.html

انسحاب وزراء الثنائي الوطني من جلسة الحكومة اللبنانية بسبب الإصرارعلى مناقشة "خطة الجيش"

انسحاب وزراء الثنائي الوطني من جلسة الحكومة اللبنانية بسبب الإصرارعلى مناقشة "خطة الجيش"

سبوتنيك عربي

أثار انسحاب وزراء "الثنائي الشيعي" من جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في مجلس الوزراء اللبناني التكهنات حول مسار الأمور التي يمكن أن تدخلها البلاد، لا سيما بعد... 05.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-05T15:42+0000

2025-09-05T15:42+0000

2025-09-05T15:49+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104541694_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2374fc293618d78b09fe4db2ff3a7a5b.jpg

ووفقا لما ذكره مراسل "سبوتنيك" فإن جلسة مجلس الوزراء، التي أنضم إليها قائد الجيش رودولف هيكل، شهدت انسحاب وزراء الثنائي جميعهم، ركان نصر الدين، تمارا الزين، محمد حيدر، فادي مكي، وياسين جابر.بدوره، قال وزير التنمية الإدارية فادي مكي، إثر مغادرته جلسة مجلس الوزراء: "‏لقد سعيت، بقدر ما أتيح لي، لتجاوز العقبات، وكنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المعية الزمنية لتقدير قيادته، هذه المؤسسة التي نجلها ونحترمها ونعتبرها الضامن لوحدة الوطن وسيادته، غير أنني، أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا، وقررت الانسحاب من الجلسة".بدوره قال عضو المجلس السياسي في "حزب الله"، غالب أبو زينب: "جميع وزرائنا انسحبوا من جلسة مجلس الوزراء احتجاجا على إصرار الحكومة على مناقشة خطة حصر السلاح"، مشيرا إلى أن "انسحاب وزراء الثنائي الشيعي، من جلسة الحكومة يعني أن لبنان أمام معضلة سياسية خطيرة للغاية"، وفقا لوسائل إعلام لبنانية.وأضاف أبو زينب: "رئيسا الجمهورية والحكومة يتحملان المسؤولية الأساسية عما جرى في جلسة مجلس الوزراء، وخطوتنا التالية ستتحدد وفقا لما ستؤول إليه التطورات والنتائج المرتبطة بجلسة الحكومة".وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قد أعلن الشهر الماضي، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه "كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي (آب الماضي)، لينجز الملف قبل نهاية العام".وتعد هذه المرة الأولى منذ اتفاق الطائف ووقف الحرب الأهلية التي يناقش فيها مجلس الوزراء رسميًا مسألة حصر السلاح بيد الدولة، بعدما كان يُدرج سلاح "حزب الله" ضمن إطار "المقاومة" و"حماية لبنان وردع إسرائيل".القرار أثار انقسامًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشارع اللبناني، بين مؤيد للخطوة ومعارض يعتبرها مساسًا بدور المقاومة.

https://sarabic.ae/20250809/مسيرات-لأنصار-حزب-الله-وحركة-أمل-في-بيروت-اعتراضا-على-قرار-حصر-السلاح-بيد-الدولة-1103530761.html

https://sarabic.ae/20250826/المبعوث-الأمريكي-انسحاب-إسرائيل-من-لبنان-مشروط-بتنفيذ-خطة-نزع-سلاح-حزب-الله-1104135760.html

https://sarabic.ae/20250825/الأمين-العام-لـحزب-الله-لبنان-بحاجة-إلى-استعادة-سيادته-على-أرضه-1104116443.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله