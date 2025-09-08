https://sarabic.ae/20250908/مقتل-شرطيين-اثنين-وإصابة-آخر-بجروح-خطيرة-إثر-هجوم-مسلح-غربي-تركيا-1104611400.html
مقتل شرطيين اثنين وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر هجوم مسلح غربي تركيا
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بأن شرطيين قتلا وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر هجوم مسلح استهدف مركزا للشرطة في مدينة إزمير غربي تركيا. 08.09.2025, سبوتنيك عربي
وبحسب قناة "إن تي في" التركية، فإن منفذ الهجوم مراهق يبلغ من العمر 16 عاما، وقد أطلق النار، اليوم الاثنين، بشكل مباشر على عناصر الشرطة داخل المركز.وأكد رئيس بلدية إزمير، جميل توغاي وقوع الهجوم ومقتل عناصر من الشرطة، دون أن يحدد عدد الضحايا بشكل رسمي، حسب القناة.ولم تصدر السلطات التركية حتى الآن تفاصيل إضافية حول هوية المهاجم أو دوافعه، فيما بدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.
